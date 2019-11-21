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Все про:поранення (1568) 4 оперативна бригада НГУ (2) операція Об'єднаних сил (1787)

 Четверо із шістьох поранених 20 листопада на Донбасі перебувають у важкому стані, - ЗМІ

Усі поранені 20 листопада в районі Світлодарської дуги - бійці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Четверо з них перебувають у важкому стані.

Про це виданню "Новинарня" повідомили джерела в Бригаді швидкого реагування НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Як відомо, бригада Нацгвардії воює в районі Світлодарської дуги.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 листопада штаб ООС повідомив, що збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, поранень зазнали шестеро військовослужбовців.

У штабі ООС наголосили, що українська сторона двічі просила режим тиші, щоб надати допомогу пораненим. Окупанти погоджувалися надати "тишу", але продовжували обстріл.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160919
 
 
 Топ коментарі
 
А мразь наводит мосты дрюЧьбы.
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Вместо противотанковых рвов,зеля строит мосты для легкого продвижения кацапских войск вглубь Украины....
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Вместо противотанковых рвов,зеля строит мосты для легкого продвижения кацапских войск вглубь Украины....
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ти тут знову гнидо свої соплі по клаві розмазуєш наволоч плєшива - дідовипіватєль пнх!
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Для чого після обстрілів це розведення військ?
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"надо просто перестать стрелять, это все знают." © бл@ть ...
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«Новинарня»?
А Полковники в МО читають це видання?
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Нужно совершенствовать выучку войск и вооружения.
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Ну в районе соприкосновения с Крымом нет обстрелов и нет смертей , может стоит перенять опыт частей что там стоят на границе и перестанут гибнуть войны ?
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И в чем там заслуга именно наших частей? В том, что кацапы пока не хотят там стрелять?
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Просто там війну не можна замаскувати під "павстанцев/апалчєнцев". От і все.
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'перемирия аля не стреляют' от зеленого лгуна зеЛи
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А говнокомандующий разбирается с судимостями своих "слуг" - это для него важнее.
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Нібито жи2 при владі, вміє рахувати гроші і на всьому робити гешефт, а не дійде що поранені і загиблі це дуже і дуже дорого і на довгі роки. А не дешевше в!бати туди кілька разів чимось важким чи смартзалізяками, їх вже достатньо. Але глобально жи2ам вигідно знищити і покалічити українську боєздатну меншість, тоді вони отримають всю Україну "без сапративлєния", оце гешефт !!!!! (читайте Бєню і ЗЕ енд Ко),
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Путин этим секет его розгами как мальчишку. Не смог с нашими воинами справиться.тТак хоч над этим недоумком душу отвести можно за счет Украины.
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