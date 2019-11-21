 Четверо із шістьох поранених 20 листопада на Донбасі перебувають у важкому стані, - ЗМІ

Про це виданню "Новинарня" повідомили джерела в Бригаді швидкого реагування НГУ, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерела, окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Як відомо, бригада Нацгвардії воює в районі Світлодарської дуги.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 листопада штаб ООС повідомив, що збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, поранень зазнали шестеро військовослужбовців.
У штабі ООС наголосили, що українська сторона двічі просила режим тиші, щоб надати допомогу пораненим. Окупанти погоджувалися надати "тишу", але продовжували обстріл.
А Полковники в МО читають це видання?