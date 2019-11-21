 Четверо із шістьох поранених 20 листопада на Донбасі перебувають у важкому стані, - ЗМІ

Про це виданню "Новинарня" повідомили джерела в Бригаді швидкого реагування НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Як відомо, бригада Нацгвардії воює в районі Світлодарської дуги.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 листопада штаб ООС повідомив, що збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, поранень зазнали шестеро військовослужбовців.

У штабі ООС наголосили, що українська сторона двічі просила режим тиші, щоб надати допомогу пораненим. Окупанти погоджувалися надати "тишу", але продовжували обстріл.

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