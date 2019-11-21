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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1250) Зеленський (3621) корабель (631) Миколаївська область (430) Росія (20994)

 Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є"

Україна звернеться до Росії з тим, щоб повернути все обладнання, якого бракує на повернутих Москвою кораблях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в Очакові після огляду трьох захоплених РФ рік тому кораблів, які повернулися в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як ми і обіцяли, ми повернули наших моряків, і повернули наші катери. Те, що ми побачили, дійсно бракує (на суднах. - Ред.) і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом і деякі речі я не можу сказати, частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна паралельно і ремонтуватиме ці судна. "Ми говорили з паном Воронченком (командувач Військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко. - Ред.), десь три місяці - і все буде на ходу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Україні захоплених кораблів - правильний крок, - Столтенберг

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160918
 
 
 Топ коментарі
 
6 років тому почалась Революція гідності...

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 6500
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"к российской стороне"?! у них ПОПРОСИТ?!
во дурак......................... Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 8728
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Лошары - его выбиратели.
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Подозрительно что нет видео. Может танкист сбрехал?
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То ти кловун ще не бачив як ЧФ СССР ділили. Коли кацапські мародери знімали з нашої половини кораблів усе, що можно було... Не бачив (чи не хотів бачити) як вони техніку з Криму повертали... Але наймерзеннішим було те, як Московський патріархат повертав греко-католикам захоплені у 1939 храми та собори... А дарма, що не бачив. Може зрозумів би із якою худобою ти шашні влаштував.
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Ну не знаю на чем зиждиться оптимизм президента?! Не надо быть великим стратегом,чтобы понять,что доверять оккупанту является элементарной глупостью ,непозволительным не то что президенту страны,но даже рядовым гражданам страны.неужели уроки истории ничему не научили? На примере той-же Грузии,Приднестровья .... Сколько раз россияне кидали Грузию,сперва подписывали договора,отводили войска,а потом ,без особого сопротивления,оккупировали новые территории.При том,РФ всегда трактовала ей же взятые обязательства,исключительно так как им было выгодно,а не так что было на бумаге. За чем наступать на те же грабли???? Ну начали разводить войска,разве после этого меньше стало обстрелов?что изменилось в лучшую сторону?Боюсь,чтобы они не захватили новые земли...
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на чем зиждиться оптимизм президента? на его тупости
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Проси, только на колени стать не зубудь
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У нашего президента отсутствует или очень занижено чувство собственого достоинства .Он постояно просит ,извиняется.Он не ответсвеннен за страну и еще более жалок.Когда было потеряно это чувство ? Когда он начал выступать на кацапских корпаративах.
Ему дали Народом Украины огромный кредит доверия,но он его профукивает все быстрей и быстрей.
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КАЦАПЫ СКАЖУТ, ЧТО САМИ СНЯЛИ, А НАС СВАЛИВАЮТ....биндеровцы.
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Про що йде мова панове? Про москитнi катери, якi для ВМФ Росii це як в тирi муляжi цiлей,тобто боэздатнiсть,боэспроможнiсть близька до нуля! Про що ви сперечаэтесь? Зрозумiло ,що РФ вернуло цi кораблi в такому станi,що ,мабудь,дешевше збудувати новi катери нiж вiдремонтувати повернутi.Звернiть увагу,що чисельнiсть вищого вiйськового морского командування таке,що по чисельностi адмiрал чи капiтан першого рангу припадае на кожен катер чи судно.Невже Украiна така богата,що отримувати цю ораву висших офiцерiв ВМС? Замiсть того ,щоб фiнансувати проект корвета влада минула профiнансувала ,збiльшивши зовнiшнiй борг,купiвлю вертолетiв у Францii? Фактично ,грошi пiшли на вiтер,так як не збiльшують нi безпеку,нi оборону,а рахунок в эвро в захiдних банках корумпованих чиновникiв.Ниншня влада рiшила теж задовольнти чергову хотелку Авакова:закупити в Францi i катери для погранохорони.Невже в Украiнi нездатнi зробити такi катери? Здатнi,але комрадорськiй владi,слугi iноземцiв ,це байдуже!
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Ага,щаззз так і віддадуть тобі все кацапи! В нього реально немає клепки в голові. Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є" - Цензор.НЕТ 3553 І це ще дуже м"яко сказано...
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депил...зачем возвращать поломанную разбитую радиостанцию и другое? Пусть платят компенсацию!
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