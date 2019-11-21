 Кінологічний центр Нацполіції відкрили в Слов'янську. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Донецької області.

Відновлений центр є структурним підрозділом кінологічного центру поліції Донецької області та навчально-тренувальною базою для кінологів та їхніх чотирилапих помічників.

"Службові собаки шукають вибухівку та зброю, розкривають злочини - таким чином рятують життя. Це наші напарники, наші колеги. У новому центрі чотирилапі вихованці навчатимуться в природних умовах. Це дасть можливість більш якісно та у найкоротший термін підготувати кінолога та службову собаку", - зазначила представниця Нацполіції Оксана Хоменко.

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Підрозділ оснащено всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєри, смугу перешкод, місце для вигулу, кухню. На постійну дислокацію тут можуть з комфортом розміститися 15 кінологів. Для працівників підготовлені спальні приміщення, їдальня, навчальні класи.

"Зараз у Слов’янському кінологічному підрозділі працюють 3 кінологи та 8 собак", - додали в поліції.

У майбутньому на базі кінологічного підрозділу планують створити "Школу юних кінологів", у якій дресируванню собак зможуть навчатися діти.













