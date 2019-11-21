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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8537) Правоохоронні органи (426) Донецька область (2342) Слов'янськ (203)

 Кінологічний центр Нацполіції відкрили в Слов'янську. ФОТОрепортаж

У центрі готуватимуть собак для розшуку людей, пошуку зброї, вибухівки та наркотиків. Одночасно там зможуть готувати до 40 чотирилапих.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Донецької області.

Відновлений центр є структурним підрозділом кінологічного центру поліції Донецької області та навчально-тренувальною базою для кінологів та їхніх чотирилапих помічників.

"Службові собаки шукають вибухівку та зброю, розкривають злочини - таким чином рятують життя. Це наші напарники, наші колеги. У новому центрі чотирилапі вихованці навчатимуться в природних умовах. Це дасть можливість більш якісно та у найкоротший термін підготувати кінолога та службову собаку", - зазначила представниця Нацполіції Оксана Хоменко.

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Підрозділ оснащено всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєри, смугу перешкод, місце для вигулу, кухню. На постійну дислокацію тут можуть з комфортом розміститися 15 кінологів. Для працівників підготовлені спальні приміщення, їдальня, навчальні класи.

"Зараз у Слов’янському кінологічному підрозділі працюють 3 кінологи та 8 собак", - додали в поліції.

У майбутньому на базі кінологічного підрозділу планують створити "Школу юних кінологів", у якій дресируванню собак зможуть навчатися діти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160917
 
 
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СОБАКА - друг человека, но не сепара и не кацапа 😀😀😀
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"Друзья, поступил четвёртый фрагмент переговоров. Комментарии излишни. Слушаем, наслаждаемся и прозреваем"
Поляков виклав черговий фрагмент переговорів.

https://t.me/s/poliakovanton
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І нікакіх вопросов, а звідки, і яким чином одержує інформацію товаріщь Портнов.
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6 років тому почалась Революція гідності...

Кинологический центр Нацполиции открыли в Славянске - Цензор.НЕТ 7105
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Якби ще раз в Славянськ приперся якийсь Гіркін, то серед ментів вірними Україні знову були б лише собаки.
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а не то ли это отделение полиции, личный состав которой без боя сдались и перешли на строну фсбэшного полковника изи гиркина и рашисткого казака бабая весной 2014 года? которые слушались команд золотозубого зэка пономарева и колабрантки нели штэпы? то? так вот я бы им ни оружия не собак не доверял, потому как в подобной стуации они опять предадут. я на 100% уверен, что там опять стражкй правопорядка из местной сволоты понабирали, которая по углам шепчется о сытой жизни в рашке и молится на путлера. правильна пословица - единожды предавший будет предавать и далее!!!
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Тьотка в фурі і на каблуках виглядає загрозливо
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