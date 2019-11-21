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 Політика України, За кордоном
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Все про:НАТО (2175) Столтенберг Єнс (430)

 Ми маємо посилити підтримку України та Грузії, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив за посилення підтримки з боку Альянсу для України та Грузії. Про це він сказав перед зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси і кадри для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", - сказав він.

Столтенберг також наголосив на важливості двох країн як партнерів НАТО в Чорноморському регіоні. "НАТО збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили в квітні пакет заходів, щоб проводити більше навчань і збільшити обмін інформацією", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми є партнерами", - Столтенберг закликав країни НАТО повною мірою допомагати Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160916
 
 
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Кстати, вы заметили, что вообще пропала из пространства тема реформ?
Никто уже ничего не делает, не планирует, просто оно как-то там катится всё, и мы вместе с этим всем катимся куда-то в пи...
Хозяйственники хозяйствуют.
Реформы при Порохе им были нетакие, угумсь.
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Так уже ниче и не надо
Выразите лучше глубокую озабоченность.
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Интересно, а кому он все эти лозунги говорит?
Прям повеяло совком.
Догоним и перегоним!
Не дадим!
Осуждам!
Одобрям!

Политик, а не военный какой-то.
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Мы должны усилить поддержку Украины и Грузии, - Столтенберг

Ага, как обычно, озабоченностями.
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"Чтобы не раздражать крысеныша" (с)
А н....й тогда это НАТО нужно,чтоб никого не раздражать?
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Сходил и я на кухню усилить. В ужин стакан вина красного выпил---антиоксиданта организму в смысле дать. Но не взяло. Пришлось соточку в стопочке водочки дёрнуть---взяло сразу и усилило при этом. Вот и пора уже в ЕС.
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Перестаньте сунути носа у внутрішні справи інших країн і там буде все добре.
Хоч в Грузії, хоч на Україні.
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скрІпІн дозволяє сунути своє рило лише кацапні. Хоч до Грузії, хоч до України. Ану за порєбрік, лайно кацапське!
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Наилучшая поддержка Украини и Грузии - физическая ликвидация ********** агентури
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