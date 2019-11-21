 Ми маємо посилити підтримку України та Грузії, - Столтенберг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси і кадри для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", - сказав він.

Столтенберг також наголосив на важливості двох країн як партнерів НАТО в Чорноморському регіоні. "НАТО збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили в квітні пакет заходів, щоб проводити більше навчань і збільшити обмін інформацією", - додав він.

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