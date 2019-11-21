 Ми маємо посилити підтримку України та Грузії, - Столтенберг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
"Я закликаю союзників надати необхідні ресурси і кадри для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки", - сказав він.
Столтенберг також наголосив на важливості двох країн як партнерів НАТО в Чорноморському регіоні. "НАТО збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили в квітні пакет заходів, щоб проводити більше навчань і збільшити обмін інформацією", - додав він.
Никто уже ничего не делает, не планирует, просто оно как-то там катится всё, и мы вместе с этим всем катимся куда-то в пи...
Хозяйственники хозяйствуют.
Реформы при Порохе им были нетакие, угумсь.
Выразите лучше глубокую озабоченность.
Прям повеяло совком.
Догоним и перегоним!
Не дадим!
Осуждам!
Одобрям!
Политик, а не военный какой-то.
Ага, как обычно, озабоченностями.
А н....й тогда это НАТО нужно,чтоб никого не раздражать?
Хоч в Грузії, хоч на Україні.