 Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО

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Матеріали за темою: Блокада Азовського моря
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+36
Полетів Зєля у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху презЕдентський котедж автобус з дітками збив....
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
+33
Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
+30
Лучше бы отказал двигатель самолета, а у летчиков были парашюты.
- порохобот обов'язково використає слово "зебіли";
- критика Зеленського у порохобота обмежується "піоніно", "німецькою шльондрою", "*********** кійками"..., і жодного слова про повні провали Зеленського в економіці;
- коментар порохобота короткий і неінформативний.
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Висновок:
Зє і По - одна і та шпигуньско-шахрайська шобла і армія дебільних, порошенківських тролів в мережах тільки це доводить. Порохоботи працюють на користь Зеленському, бо електорат Зеленського тепер будь яку критику його діяльності сприймає за платний тролінг від Порошенка. Але насправді Зеленський вже пару місяців доводить своїми діями і призначеннями, що він - ліквідаційна комісія для України.