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 Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський увечері 20 листопада в Очакові Миколаївської області, зустрічає кораблі ВМС України, звільнені Росією.

Як передає Цензор.НЕТ видання НикВести веде пряму трансляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160914
 
 
 Топ коментарі
 
Полетів Зєля у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху презЕдентський котедж автобус з дітками збив....
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
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Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
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Лучше бы отказал двигатель самолета, а у летчиков были парашюты.
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Сьогодні головне питання - питання продажі землі. На наступний день після прийняття закону про продаж землі Україною будуть володіти 200 іноземних корпорацій, що скуплять її на електронних аукціонах. Але мене про це ніхто не питає - чи треба мені таке "щастя"? Українців будуть питати перед тим, як якісь пройдисвіти мілованови продадуть всю країну невідомо кому? Українцям це треба, Вовік? Ти обіцяв закон про референдум. Коли? Хіба це питання не є першим, про яке треба радитись з усіма українцями? Бо продану іноземцям землю назад вже не повернути НІКОЛИ!!!
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Иван , если РФ-я попрет , с применением авиации и тактического ЯО , наша армия не удержит оборону , и кому та земля будет нужна? Поєтому не путай разньіе вопросьі , у Зеленского главная задача сегодня - решить вопросьі обороньі страньі , в т.ч. на международньіх переговорах на вьісшем уровне.
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Це підміна понять. Куплена ТНК українська земля не буде перепоною російській окупації, скоріше навпаки. Спорожнілі села не будуть робити опір окупантам, а міста теж не будуть робити опір, бо захищати нема чого. Україна з проданою землею стане слабкою і не треба буде її путєну бомбити, щоб окупувати і допустошити. Куплену землю ТНК ніхто чипати не буде, бо путєну важливо, щоб в Україні українців не було. Ось, як "працює" ринок землі по Зеленському в Аргентині
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Рьінок земли важен , но военньіе вопросьі гораздо важнее . Не зацикливайся , Иван . В Париже 9 декабря будут говорить не о рьінке земли , а более серьезньіх для Украиньі вопросах.
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Ванятко,что же ты не задавал вопросов перед выборами? Ни себе ни лохотронщикам? Тебя лоха поимели. И Украину тоже,благодаря таким олигофренам как ты.
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Державну землю потрібно роздати як компенсацію радянських вкладів Ощадбанку : по 1 га за кожну 1000 рублів. А потім ввести ринок землі.
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Зеленский встретил военные корабли в Очакове?.Не Зе встретил, его привезли намного позже чем прибыли суда,так что встреча кораблей была без него.А чем занимался Зе в этот день ?Он перерезал ленточку на мосту с сепарами тобы им легче было за пенсией ходить,давал задание по ремонту спортзала,дарил детям мячики.Интересно от имени себя,али государства?А то раздает он,а оплачивает государство.
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Фігнею займається, коротше. А в цей час економіка не росте навіть на 1%, як за Гройсмана, а падає. Невиконання річного бюджету вже реальність. Може Зеленський пояснить людям нарешті - хто такий Милованов і де він його такого дебіла знайшов?
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Ванютка,а если бы упоротое не посралось с твоей бохиней ты бы и дальше топил Пороха и лизал выбранным тобой зебилам? Меняй ник,а иначе не обижайся,что тебя будут возить харей по твоему дерьму.
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Як відрізнити платного порохобота від нормальної людини:
- порохобот обов'язково використає слово "зебіли";
- критика Зеленського у порохобота обмежується "піоніно", "німецькою шльондрою", "*********** кійками"..., і жодного слова про повні провали Зеленського в економіці;
- коментар порохобота короткий і неінформативний.
_______________
Висновок:
Зє і По - одна і та шпигуньско-шахрайська шобла і армія дебільних, порошенківських тролів в мережах тільки це доводить. Порохоботи працюють на користь Зеленському, бо електорат Зеленського тепер будь яку критику його діяльності сприймає за платний тролінг від Порошенка. Але насправді Зеленський вже пару місяців доводить своїми діями і призначеннями, що він - ліквідаційна комісія для України.
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Саме для цього він попросив цей брухт (кацапські докази) на зберігання? Щоб сфотографуватися? Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 2482
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