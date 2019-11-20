 Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як передає Цензор.НЕТ видання НикВести веде пряму трансляцію.
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Матеріали за темою: Блокада Азовського моря
Нотаріуси вийшли під Кабмін на мітинг проти перекваліфікації. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Розширене засідання ТСК щодо розкрадань в оборонному секторі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Порошенко проводить мітинг на Майдані Незалежності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Порошенко проводить нараду щодо посилення обороноздатності України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
+23
Полетів Зєля у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху презЕдентський котедж автобус з дітками збив....
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
+21
Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
+20
Лучше бы отказал двигатель самолета, а у летчиков были парашюты.
https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiya-agressor-reaktsiya-seti-vazhnye-slova-1558621391.html
...После ожидания Зеленскому предложили военный борт.
При этом глава государства выразил опасения относительно своей безопасности и отказался лететь военным самолетом, сообщает издание.
"ви хатіте, чтоби мєня убілі?"воно точно подумало, що Борт №1 спеціально зіпсували, от впихнуть у військовий транспорт, а там екіпаж викиниться з парашутами і ....все....прощай любимий 95 квартал....вже ніколи не поцілую лисину Кошевого....
Якщо говорити конкретно, то вважаю, який би не був Зєля з освітою там, чи з біографією. Якщо підніме українців воювати зі сволотою, то буду його підтримувати з усіх своїх скромних сил. Якщо буде продовжувати компрадорську політику - буду його першим ворогом. Для мене є важливими інтереси святої України, і не тому що я якийсь великий патріот, а тому що національні інтереси корелюють з моїми особистими.
https://www.youtube.com/watch?v=NeWLVQt-TDg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gPL4APWwVHfo6S3LNf-7Nf0rzismiTNqdjocFAdGHST1GELhOH0ONp20
Прийом бойових суден на зберігання за карною справою від москалів в стані,що вже не дозволяє їх експлуатацію-ганьба для командувача ВМФ України і головнокомандувача (тьху!) ! Хто відповідальний за прийом металобрухту ????
Почему, все знают про мину, а ты не знаешь?
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2877009108997698
Міст на раиссю відкрив, розібрані корита зустрів, ще залишилось ху#лу зателефонувати та вибачитись.