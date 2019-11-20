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 Політика України, Події
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 Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент України Володимир Зеленський увечері 20 листопада в Очакові Миколаївської області, зустрічає кораблі ВМС України, звільнені Росією.

Як передає Цензор.НЕТ видання НикВести веде пряму трансляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160914
 
 
 Топ коментарі
 
Полетів Зєля у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху презЕдентський котедж автобус з дітками збив....
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
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Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
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Лучше бы отказал двигатель самолета, а у летчиков были парашюты.
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не можу поняти в чом прикол свинячої радості ,а як би замість кораблів віддали наші спалені танки чи бтри ,цей гавнокомандуючий ні разу не сказав ,що москалі агресор,бороду воно не брило ,шоу триває
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Зеленский обозначил свою позицию относительно РФ

https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiya-agressor-reaktsiya-seti-vazhnye-slova-1558621391.html
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позорще..порезанные шкарабанки встречает !
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Ростов заждался этого дауна. У Вити будет скоро новый сосед
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Муля Слобожанска‏ @MullyaMia

...После ожидания Зеленскому предложили военный борт.
При этом глава государства выразил опасения относительно своей безопасности и отказался лететь военным самолетом, сообщает издание.
"ви хатіте, чтоби мєня убілі?"воно точно подумало, що Борт №1 спеціально зіпсували, от впихнуть у військовий транспорт, а там екіпаж викиниться з парашутами і ....все....прощай любимий 95 квартал....вже ніколи не поцілую лисину Кошевого....
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Ждала прибытие Зеленского. В Очакове журналистка упала в ров и сломала ногу Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 4872
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Володимир дуже заспаний. Все таки важко керувати таким великим "кораблем".
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Він щур який прогризає дно в нашому кораблі, як співав Кузьма
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Я сам схильний дорікати зеленим. Але повернення кораблів - річ дуже символічна. Нехай це навіть і не заслуга влади, а наслідок складної інтерференції міждержавних відносин. Вважаю це позитивом.
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А він зміг би керувати хоч маленьким буксиром?
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Натякну: для цього потрібно мати як мінімум звання старшого матроса.
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Фенімор Купер десь писав, щоб стати справжнім моряком потрібно мінімум 10 років.
Якщо говорити конкретно, то вважаю, який би не був Зєля з освітою там, чи з біографією. Якщо підніме українців воювати зі сволотою, то буду його підтримувати з усіх своїх скромних сил. Якщо буде продовжувати компрадорську політику - буду його першим ворогом. Для мене є важливими інтереси святої України, і не тому що я якийсь великий патріот, а тому що національні інтереси корелюють з моїми особистими.
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На сколько я вижу то это не президент встречал корабли , а корабли встречали президента.
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самі понти і дешеві шоу для невибагливої зеленої отари.. гидота.
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********** підійшов до трапу, і з нього все вийшло...

Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 5248
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Зеленский всё правильно сказав!
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краткое резюмэ: Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха
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Зебилы, что вы там говорили про показуху? Причем тут же не люди, тут просто корабли, им точно не надо, чтобы встречали.
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Господи... какое же оно идиот! Зебилоиды! Спасибо вам за это недоразумение... ковёрный клоун Янелох.
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Більше нічого сказати в захист пана Зюзі і пані Моніки?...
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Це прикол такий ? КОРИТА ,з яких москалі повисмикували все,що можна,а що не змогли-поламали й обісрали ВОНО зустрічало ? Які три дні тягли буксирами ?
Прийом бойових суден на зберігання за карною справою від москалів в стані,що вже не дозволяє їх експлуатацію-ганьба для командувача ВМФ України і головнокомандувача (тьху!) ! Хто відповідальний за прийом металобрухту ????
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Точніше: ХТО визнав процедуру карної справи? І який нам зиск від цієї хутінської подачки? Скільки в Очакові дають за тонну металобрухту?
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Тебе что зебилу в глаза урино терапией промыло и вымыло
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Порохня репетує, що прислали мотлох, а не кораблі. Тільки це запобіжне скавчання, тому що ці судна вже були мотлохом до їх відправки в авантюру - Вибирай Пороха. Факти крадених унітазів, в студію ! чи буде як з золотим батоном?
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ком флота оглядав особисто ці судна? В момент його заяви, вони спокійно йшли в місце призначення. А Князев теж авторитет?
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вони свойм ходом йшли Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 2891 вілний зебілчеку Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 2891
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Нах** нам взагалі той металобрухт? Це ж як треба прогнутися під ху*ла щоби на таке погодитися? Перший висновок - зе визнає процедуру нікчемної карної справи. юРРист із ПТУ.
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Зачем этот цирк? Еле заставили Зеленского выразить соболезнования и то Зеленский не упомянул кто убил Комбрига: Соболезнования в связи со смертью комбрига Коростелева выразили послы Великобритании, Германии, США и Франции. А Главнокомандующему Украинской Армий Зеленскому некогда.
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"...и то Зеленский не упомянул кто убил Комбрига"
Почему, все знают про мину, а ты не знаешь?
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Тот случай, когда не лох даже не понял, что его развели как школьника...даже страшно представить, что с этим дауном ху@ло сделает в париже...
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***** витре об нього ноги, воно ж нікчемне, так що чекаєм ***** десь на середині України
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Всі капітулятивні папери погоджені як того вимагав путєн . Бубочка їде туди щоб поставити карлючку і привезти в Україну свій екземпляр . І ніяких перемовин . Усьо здєлано 73% дупоголовців .
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Интересно Это трусливое чепушило там ленточки тоже перерезало
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факти де поцовате зебільне створіння з зесцик Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 2530 а до речі тобі шнобелевка У разі намокання у воді броне плити втрачают свої захистні властивості (ц) Труба та Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 3876 Ігор Куценко Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 2530
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Представляю еслиб свинохряк встречал корабли,какой бы тут был шыкаладный ажиотаж с петей хероем
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вовка здав насленний пункт визволений ВСУ Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 5362
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боте, це тема про зе, прочухайся, твоє блеяння про пороха тут ніяк не умісне Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 1368
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Для зустрічі суден зє чекав поки стане темно , щоб не так було помітно реальний стан українських суден які кацапи передали Україні на відповідальне зберігання . От ще зеля привезе з Нормандії акт про капітуляцію , на радість зебілам "уставшіматвайни", віддасть ізраїльтянам землю.і рештки заведе в ТС . І України не буде , буде округ кацапії .
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Завтра 21. День Гідности. На Покрова, Зеленский свалил подальше от Киева. Чтоб переждать марш "нет капитуляции". Сегодня он сделал вид, что у него сломался самолет в Харькове. Чтоб пересидеть завтрашний день подальше от Киева.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2877009108997698
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Знов очі як у Допи. 😳
Міст на раиссю відкрив, розібрані корита зустрів, ще залишилось ху#лу зателефонувати та вибачитись.
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оголосіть державне свято -день повернення кораблів а фулі більше пишатись особо нема чим,ну після нормадського формату ,можна буде проголосити день звільнення від бандерівської хунти і приєднання до великої хутінської підарації, зелені дебіли
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Зеленский испугался сдать анализы прям в военном самолёте, по которым можно было определить какого качества наркотики он употребляет. Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові - Цензор.НЕТ 1777
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Пропоную перейменувати один з бронекатерів на "Соєвий", на честь звитяжного екс-Гівнокомандуючого. Щоб вороги трепетали від страху від однієї лиш назви. Далі на вальцмановій Кузні можна зварити зі старих ******** сухопутний атомний криголам "Потужний", на честь одноіменних реформ шоколадного казнокрада. По мірі накопичення досвіду коритобудування, із іржавих цистерн з-під патоки можна зліпити підводний човен на повітряній подушці "Томос", озброєний ракетами "Пастор"і мінометами "Олексій-сєпароборець", на честь героя АТО, щикалядного прЫнца, старшого престолонаступника із клану уалцмана.
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Молодец Зеля!!!А порохоботы пусть и дальше брызжют слюной в коментах ,кому они нужны ети 8.5 %)))
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Зелена вош потихеньку може готуватись до вильоту на ПМЖ на Землю обітованну разом із куратором і томосоносним папєрєдніком. Комедійно-драматичний серіал "Жиди по-новому зі слугою урода" закінчився. Може початися хоррор "лови zhid'а з награбованим"
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