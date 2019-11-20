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Все про:напад (681) Польща (2018) українці (1188)

 Різанина серед українців у Кракові: двоє молодиків штрикнули третього ножем

Двоє українців напали ззаду на студента, що стояв біля гуртожитку, і завдали йому кілька ударів ножем. Потерпілий у лікарні, зловмисників затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання RMF24.

Напад стався перед одним із гуртожитків Краківської політехніки. За даними ЗМІ, постраждалий студент був у стані алкогольного сп'яніння.

Двоє зловмисників підкралися до нього зі спини і завдали кілька ударів ножем, а потім утекли. Перехожі викликали поліцію і медиків. Студента доставили в лікарню у важкому стані.

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Поліцейські затримали у зв'язку з нападом двох українців, 19 і 20 років. У них знайшли при собі ножі.

Мотиви нападу невідомі, але в поліції підкреслюють, що зловмисники були знайомі з потерпілим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160913
 
 
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дебилы зачем так далеко ехать.... могли в своем хуторе на горе порезать друг- друга до морга....
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Буває, ножі забули скинути. У Польщі в будь-якому криміналі завжди винні українці. Треба було би це прописати в їхньому законодавстві.
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Що не злочин з Польщі, то з українцями. Спочатку би розібрались, може їх підставили якісь кацапи.
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