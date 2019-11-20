 Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, що їх не буде зупинено", - сказала Зеркаль, нагадавши про справу Нікарагуа проти США, коли Міжнародний суд ООН у 1986 році визнав у діях США на території Нікарагуа порушення норм міжнародного права.
"А потім у Нікарагуа змінилася влада. І нова влада подала прохання в суд, що вони досягли мирного врегулювання зі Сполученими Штатами і не продовжуватимуть далі процес. Процеси не можна потім відновити. Їх можна припинити, а відновити не можна", - зазначила дипломат.
На запитання, яка ймовірність такого сценарію в Україні, Зеркаль відповіла, що не може про це говорити.
100% вони цього не знали.
Тепер вони точно припинять ці провадження проти Росіії.
Команда хохлів маломанкуртів, у турборежимі веде Україну до руїни.
"Всесвітньо відомий піаніст, який випадково став президентом"
Гончарук заявив, що народ не повинен страждати від підвищення цін на комунальні послуги, тому Кабмін у терміновому порядку почав розробляти законопроект про заборону страждання від підвищення цін на комунальні послуги та штрафи за страждання.
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В день открытых дверей доводим,
О внедрении самообслуживания,
В нашем новом публичном доме
Кто-то может припести пример:
ЧТО ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ДЯТЛЫ СДЕЛАЛИ ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ УКРАИНЫ???
Говноедствующий люмпен во власти очень не любит таланты и всячески им мстит
а зебилам пофигу
Помоему уже абсолюьно всем
Я не вижу никаких попыток или даже просто телодвижений как -то помешать пархатой банде каломойши зеленого
Я не буду судить о том, покуривает ли он - это субъективно и не тянет ни на какие обвинения, помилуйте! Но что-то такое крутится на языке - как же описать эти мои впечатления и от Милованова, и от команды СН?
"Непуганые идиоты". Возможно, никогда не чувствовавшие опасности, и потому не приученные ощущать ее на подсознательном уровне. Это не хищники, как наши герои войны - у тех, простите за сравнение, шерсть дыбом поднимается при одном шорохе противника. Турчинов, Кривонос - то были лучшие времена с украинской хищнической сутью, когда мы знали о передвижениях врага и действовали. А сегодня наши "новые лица" нам заявляют: "нападения не будет!" Реально, непуганые.
Непуганые потому, что не видели в глаза ни смерть, ни кровь на израненном теле. Они пришли к власти - и глаза их не округлились от шока, что казна пустая, а у тебя на пороге война. И армии толком нет.
Нет, эти таких ощущений не испытывали.
Эти ездили по "заграницам", сидели на концертах, посещали Москву, зарабатывали бабло - а во власть попали, когда им страну передали более менее с деньгами. Они эту пропасть проскочили благополучно и приземлились задницей на твердую почву.
Вот почему их слушаешь - и кажется, что все спокойно? Рынок земли, ФОПы, бла-бла-бла... Передел собственности... "Чисто поржать", "да все будет пучком..."
Никто из них существенно не пострадает от повышения тарифов на коммуналку. Никто не перестанет ездить на дорогом авто и никто не пойдет воевать на ноль, "если что".
Они просто в какой-то параллельной реальности. Вот, похоже, подходящее определение. Все то, в чем они упрекали Порошенко - и про голодающих пенсионеров, и про полвареника, и про голодную армию, про закрытые заводы и некачественные броники - сегодня от них так же далеко и непонятно, как и при Порошенко.
Так же далека и непонятна опасность российского вторжения. Так же непонятны мотивы Путина и его неспособность держать слово.
Вопрос: в какой стране эти люди все это время жили? О чем это они? И почему они настолько беззаботны, что вещают своим избирателям о ложном чувстве безопасности?
Елена Кудренк
Эти твари знают,что при любых раскладах они в накладе не останутся
Даже если предположить абсолютно фантастический сценарий,что сюда явятся марсиане и сбросят зеленую власть - их охотно приютит "браццкий норот" И свалят они туда далеко не с пустыми карманами. Уволокут то,что им "мародер" оставил
И что?
У нас хоть кто-нибуть когда-нибуть ответил за свои деяния?
Примеры есть?
Положа руку на сердце,я своей вины не чуствую
Потому как не могу одновременно пристрелить несколько миллионов дебилов
Визги же дебилов и том,что если развяжется внутренний конфликт,то все - абсолютно пустой звук.
Потому что все уже наступило. Где-то неделя осталось и это будет оформлено документально.
Вот с конфликтом Украина еще имеет шанс,а так - финита ля комедиа
Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович высказал мнение, что следующим президентом нашей страны станет заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.
Более детально об этом он рассказал на своей странице в телеграм-канале.
Как известно, сегодня о Елене Зеркаль сообщает множество украинских средств массовой информации, так как последняя заявила, что ей попросту нечего делать в Министерстве иностранных дел. Таким образом, она сделала заявление о том, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в тех условиях, когда общий курс внешнеполитического ведомства кардинально изменился. Зеркаль заявила прямо, что вероятность дружбы между Украиной и Россией в нынешних условиях для нее является просто неприемлемой.
Она отметила: «Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД».