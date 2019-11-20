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 Політика України
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Все про:Росія (20958) Зеркаль (207) Міжнародний суд ООН (92)

 Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль

Міжнародні позови України проти РФ не повинні бути зупинені, оскільки згодом їх не можна буде відновити.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що їх не буде зупинено", - сказала Зеркаль, нагадавши про справу Нікарагуа проти США, коли Міжнародний суд ООН у 1986 році визнав у діях США на території Нікарагуа порушення норм міжнародного права.

"А потім у Нікарагуа змінилася влада. І нова влада подала прохання в суд, що вони досягли мирного врегулювання зі Сполученими Штатами і не продовжуватимуть далі процес. Процеси не можна потім відновити. Їх можна припинити, а відновити не можна", - зазначила дипломат.

На запитання, яка ймовірність такого сценарію в Україні, Зеркаль відповіла, що не може про це говорити.

Дивіться також: РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160912
 
   
 Топ коментарі
 
Зеркаль про мовчання Банкової: Можливо, всі розраховували, що ми програємо у Гаазі і «буде простіше»
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Цар і великий князь Зельцман перший заборонив страждати...

Гончарук заявив, що народ не повинен страждати від підвищення цін на комунальні послуги, тому Кабмін у терміновому порядку почав розробляти законопроект про заборону страждання від підвищення цін на комунальні послуги та штрафи за страждання.
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Питання: чого саме хоче досягти клован з оточенням на "нормандській" зустрічі, з якими такими відкритими ідеями і пропозиціями він з обсосами туди їде, окрім капітуляції, кабали і втрати державності, як наслідок отого всього? (останнє очевидно і без інформації по газу)
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Ну от нащо ти це сказала?
100% вони цього не знали.
Тепер вони точно припинять ці провадження проти Росіії.
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а это и будет тот "маркер" который уже явно покажет в какую сторону устремлена политика Зеленского как президента...или ЕС или "таёжный саюз" ,третьего не дано... Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4754
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Бро, та куди, ще який потрібен маркер?
Команда хохлів маломанкуртів, у турборежимі веде Україну до руїни.
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Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
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Зеркаль про мовчання Банкової: Можливо, всі розраховували, що ми програємо у Гаазі і «буде простіше»
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аааааааааааа тільки що Тука на Прямому сформулював хто є зеля

"Всесвітньо відомий піаніст, який випадково став президентом"
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Цар і великий князь Зельцман перший заборонив страждати...

Гончарук заявив, що народ не повинен страждати від підвищення цін на комунальні послуги, тому Кабмін у терміновому порядку почав розробляти законопроект про заборону страждання від підвищення цін на комунальні послуги та штрафи за страждання.
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вообще то знали - даже плакаты были ))))))))))))
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Восьмибитные приставки к телеку проголосовали...
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Здається єдина людина в уряді яка працює на благо України
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ГПУ спростувало заяву Рябошапки про погашену судимість, Мінсоцполітики заперечило заяву фонду про призупинення виплати лікарняних та декретних. Весь цей безлад свідчить про одне, управління країною перейшло в режим турбулентності, відсутня вертикаль влади, хто як хоче так і ...
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До сведения всех посетителей,
В день открытых дверей доводим,
О внедрении самообслуживания,
В нашем новом публичном доме
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Так над цим якраз і працює зекоманда.
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-"На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.Источник: https://censor.net.ua/n3160912а вот это уже интрига ...значит у Зе-команды есть пресловутые -план "А" и план "Б"...и это шо-то уже настораживает... Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9718
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Тепер залишилося лише питання коли і як буде відмовлятися від позовів проти росії нова влада.
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Достаточно будет назначить профанов они все проиграют.
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Як варант, але десь вони допустять прокол і ми побачимо їхню брудну гру.
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Для этого и назначать
Кто-то может припести пример:
ЧТО ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ДЯТЛЫ СДЕЛАЛИ ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ УКРАИНЫ???
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Безсмертний: Визнання Росії спонсором тероризму - це її кінець як ******** держави
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Пусть не говорит "гоп" пока не перепрыгнул.
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Фейкових виборів не буде, якщо тільки Україна сама на них не погодитьсяя,' - заявив спецпредставник президента ЄврКомісії по Україні Ельмар Брок Навіть, ЄС зрозуміє, що Зеленський - колоборант і може погодитися на те, що суперечить інтересам України і євроцінностям
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Трудяга... У неё может быть большое будущее...
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Валить ей надо отсюда.
Говноедствующий люмпен во власти очень не любит таланты и всячески им мстит
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Лишилося порівняти суму позову та тих коштів, які США вкинули в економіку цієї країни. Те що тодішня влада, сандіністи (британські компрадори) зробили державу банкрутом та втягнули місцевих у нелюдські злидні, Дзеркаль чомусь не згадала. Абсолютно некоректний приклад.
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зеркаль почти КРИЧИТ - банда моники сливают украину !!!!
а зебилам пофигу
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А че только зебилам?
Помоему уже абсолюьно всем
Я не вижу никаких попыток или даже просто телодвижений как -то помешать пархатой банде каломойши зеленого
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Смотрю интервью с нашим министром Миловановым. И поневоле пропитываюсь его состоянием "да ну ла-а-адно!", "да ну не приду-у-мывай!", "да ну какая опасность, какая война!"

Я не буду судить о том, покуривает ли он - это субъективно и не тянет ни на какие обвинения, помилуйте! Но что-то такое крутится на языке - как же описать эти мои впечатления и от Милованова, и от команды СН?

"Непуганые идиоты". Возможно, никогда не чувствовавшие опасности, и потому не приученные ощущать ее на подсознательном уровне. Это не хищники, как наши герои войны - у тех, простите за сравнение, шерсть дыбом поднимается при одном шорохе противника. Турчинов, Кривонос - то были лучшие времена с украинской хищнической сутью, когда мы знали о передвижениях врага и действовали. А сегодня наши "новые лица" нам заявляют: "нападения не будет!" Реально, непуганые.

Непуганые потому, что не видели в глаза ни смерть, ни кровь на израненном теле. Они пришли к власти - и глаза их не округлились от шока, что казна пустая, а у тебя на пороге война. И армии толком нет.

Нет, эти таких ощущений не испытывали.

Эти ездили по "заграницам", сидели на концертах, посещали Москву, зарабатывали бабло - а во власть попали, когда им страну передали более менее с деньгами. Они эту пропасть проскочили благополучно и приземлились задницей на твердую почву.

Вот почему их слушаешь - и кажется, что все спокойно? Рынок земли, ФОПы, бла-бла-бла... Передел собственности... "Чисто поржать", "да все будет пучком..."

Никто из них существенно не пострадает от повышения тарифов на коммуналку. Никто не перестанет ездить на дорогом авто и никто не пойдет воевать на ноль, "если что".

Они просто в какой-то параллельной реальности. Вот, похоже, подходящее определение. Все то, в чем они упрекали Порошенко - и про голодающих пенсионеров, и про полвареника, и про голодную армию, про закрытые заводы и некачественные броники - сегодня от них так же далеко и непонятно, как и при Порошенко.

Так же далека и непонятна опасность российского вторжения. Так же непонятны мотивы Путина и его неспособность держать слово.

Вопрос: в какой стране эти люди все это время жили? О чем это они? И почему они настолько беззаботны, что вещают своим избирателям о ложном чувстве безопасности?

Елена Кудренк
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Господи,да что непонятного?!
Эти твари знают,что при любых раскладах они в накладе не останутся
Даже если предположить абсолютно фантастический сценарий,что сюда явятся марсиане и сбросят зеленую власть - их охотно приютит "браццкий норот" И свалят они туда далеко не с пустыми карманами. Уволокут то,что им "мародер" оставил
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А так хочется что бы недосвалили. Вон даже борт №1 не хочет возить ваЗЕлина. Сломался.
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Ну ладно,пусть недосвалят
И что?
У нас хоть кто-нибуть когда-нибуть ответил за свои деяния?
Примеры есть?
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Тим часом свнсбки повідомляють. Зроблено це на вимогу раши, її текст повністю влаштовує і змінювати його вона не збирається.Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 727
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"Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить, - Зеркаль" - Вот и славненько, - подумал зеля, прочитав это.
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Субъективно конечно. Просрали мы опять яркую фигуру. И давно ведь была она в МИДе. Почти уверен что назначат министром ИД. Но опять очередное переприставко-хер к чему приставко. Сколько их там чумных с мороза конюхов перебыло? Давно мире пошла тема женская во власти включая оборону! Тут утырки с подворотни косорыло-лапые со звездою в лапе! Жаль Елену Зеркаль в смысле терять. Её в презы а Я Соколову в Ген-прокуроры---повеселились бы мы!
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Мы?
Положа руку на сердце,я своей вины не чуствую
Потому как не могу одновременно пристрелить несколько миллионов дебилов
Визги же дебилов и том,что если развяжется внутренний конфликт,то все - абсолютно пустой звук.
Потому что все уже наступило. Где-то неделя осталось и это будет оформлено документально.
Вот с конфликтом Украина еще имеет шанс,а так - финита ля комедиа
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Есть давнее устоявшееся мнение, наработка как бы. Что народ не виноват в том что происходит в стране допустим. Но вылазит другая, хоть и прямолинейная логика в виде вопроса. А кто тварь виноват тогда? Америкосы? Кацапы? Ж-ды? Всё здесь! Ну вот у японцев есть ж-ды японские? А у финнов? А живут здорово. Видно они их не пускают на границе своей. Смешно? Да. Так давайте смеяться. Ведь потеряно всё.
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Алексей Арестович озвучил фамилию вероятного следующего президента Украины
Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович высказал мнение, что следующим президентом нашей страны станет заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.
Более детально об этом он рассказал на своей странице в телеграм-канале.

Как известно, сегодня о Елене Зеркаль сообщает множество украинских средств массовой информации, так как последняя заявила, что ей попросту нечего делать в Министерстве иностранных дел. Таким образом, она сделала заявление о том, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в тех условиях, когда общий курс внешнеполитического ведомства кардинально изменился. Зеркаль заявила прямо, что вероятность дружбы между Украиной и Россией в нынешних условиях для нее является просто неприемлемой.
Она отметила: «Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД».
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