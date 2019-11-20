 Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що їх не буде зупинено", - сказала Зеркаль, нагадавши про справу Нікарагуа проти США, коли Міжнародний суд ООН у 1986 році визнав у діях США на території Нікарагуа порушення норм міжнародного права.

"А потім у Нікарагуа змінилася влада. І нова влада подала прохання в суд, що вони досягли мирного врегулювання зі Сполученими Штатами і не продовжуватимуть далі процес. Процеси не можна потім відновити. Їх можна припинити, а відновити не можна", - зазначила дипломат.

На запитання, яка ймовірність такого сценарію в Україні, Зеркаль відповіла, що не може про це говорити.

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