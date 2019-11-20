 Додаткові кошти на мости в Запоріжжі можуть виділити під час перегляду бюджету, - Разумков

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на запитання журналістів про фінансування будівництва мостів у Запоріжжі, спікер зазначив, що зараз у Державному бюджеті на 2020 рік не передбачена повна сума на будівництво мостів у регіоні, проте закладена частина, необхідна для початку робіт.
За його словами, можна буде виділити додаткові кошти з дорожнього фонду в разі, якщо всі передбачені на даний момент кошти будуть використані. "Це можливо буде здійснити під час перегляду Державного бюджету на 2020 рік", - зазначив Разумков.
"Скільки коштів витрачено на міст?"
Припіздент нєлох- "я не пом'ятаю..." !!!???
Голова Луг.обл.адм.- "ну приблизно..." !!!???
Забрані мільони з області за ради піару одного клоуна. А скільки вкрадено?
Другий міст через Дністровський лиман в Бесарабії від Овідіополя до Білгород-Дністровського, матиме довжину 4 кілометри і надійно з'єднає Україну з Бесарабією, що не дозволить путіну реалізовувати плани морського десанту в Бесарабію з подальшим наступом на Молдову! Міст до Б.Дністровського дозволить подати газогони, ЛЕП, воду, залізницю та автомагістралі не через територію Молдови і скоротити всі ці комунікації на 70 кілометрів!
9 ч. ·
- Следующий президент.
А деньги?
- Какие деньги? - сказал Остап, открывая дверь. - Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
- Да, как же! За мебель! За ордера!
- Голуба, - пропел Остап, - ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета. Тише, дурак, - сказал Остап грозно, - говорят тебе русским языком -завтра, значит завтра. Ну, пока! Пишите письма!..