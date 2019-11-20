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 Політика України
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Все про:держбюджет (283) Запоріжжя (538) міст (338) Разумков Дмитро (287)

 Додаткові кошти на мости в Запоріжжі можуть виділити під час перегляду бюджету, - Разумков

Додаткові кошти на будівництво мостів у Запоріжжі можуть бути виділені під час перегляду бюджету, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів про фінансування будівництва мостів у Запоріжжі, спікер зазначив, що зараз у Державному бюджеті на 2020 рік не передбачена повна сума на будівництво мостів у регіоні, проте закладена частина, необхідна для початку робіт.

За його словами, можна буде виділити додаткові кошти з дорожнього фонду в разі, якщо всі передбачені на даний момент кошти будуть використані. "Це можливо буде здійснити під час перегляду Державного бюджету на 2020 рік", - зазначив Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160911
 
 
 Топ коментарі
 
А кто должен протестовать ? 73%, проголосовавшие за картинку в телевизоре ?
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАЖЕ, ЩО ЧЕРЕЗ ЦЕЙ МІСТ ТАНК НЕ ПРОЙДЕ

Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 9058
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Просте питання від журналістки:
"Скільки коштів витрачено на міст?"
Припіздент нєлох- "я не пом'ятаю..." !!!???
Голова Луг.обл.адм.- "ну приблизно..." !!!???
Забрані мільони з області за ради піару одного клоуна. А скільки вкрадено?
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журнализдка не знает что бабло там не бюджетное, а из "красного креста" ?
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Потрібно також почати будувати мости в Нікополі та Б.Дністровському!
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На відміну від мостів в Запоріжжі, які будуть блоковані місцевою ватою в перші дні активної війни з путіни, міст в Нікополі дає найкоротшу дорогу до Запорізької АЕС, щоб дозволяє організувати надійну оборону цього стратегічного об'єкту та дозволяє швидко перекидати війська на лівий берег Дніпра залізницею, без заходу в великі населені пункти - Дніпро, Запоріжжі, Черкаси. Міст в Нікополі має визначальне військове значення, тому його починали будувати ще німці в часи окупації!
Другий міст через Дністровський лиман в Бесарабії від Овідіополя до Білгород-Дністровського, матиме довжину 4 кілометри і надійно з'єднає Україну з Бесарабією, що не дозволить путіну реалізовувати плани морського десанту в Бесарабію з подальшим наступом на Молдову! Міст до Б.Дністровського дозволить подати газогони, ЛЕП, воду, залізницю та автомагістралі не через територію Молдови і скоротити всі ці комунікації на 70 кілометрів!
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иди проси бабла у "красного креста". он дал только на мост в Станице
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Если перевести, то сказал:"Процентов на 99 идите на ЙУХ со своими мостами"
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Почему то такое событие, как увольнение Зеркаль, не получило должного резонанса. Неужели всем уже пох на её откровенные слова?
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А кто должен протестовать ? 73%, проголосовавшие за картинку в телевизоре ?
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Отставка Елены Зеркаль из МИДа - накануне саммита "в нормандском формате" - очень показательна.
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Смотрите ребята не потеряйте девственность когда бюджет будет пересматривать Коломой. И ни в коем случае не соглашайтесь на его предложение попить кофе, а то так может получиться что останетесь на едине с колегами по фракции Якименком или Иванисовым. Хотя если Юзик подгонит билеты в квалифкомисию по приемке добропорядочности в Клитиной - соглашайтесь
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на полтора стеклянных моста должно хватить
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порохоботы постят твиты выродков которые у всех нормальных людей давно в чс кукарекают))
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Можуть виділити, а можуть і не виділити . І що там булуть переглядати , якщо увесь бюджет "слуги урода" вже роздерибанили . Так що бреше цей членограй, аж піаніно від сорому почервоніло
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Я, как житель Донбасса, прошу прощение у жителей Украины что Донбасс породил такое чмо как Сивоха! Кто увидит рядом бейте не задумываясь! Можно ногами и сильно! Вибачьте! Простите! I am sorry..
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А як гарно починалося турне:аеропорти,мости,дороги...

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Классика.

А деньги?
- Какие деньги? - сказал Остап, открывая дверь. - Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
- Да, как же! За мебель! За ордера!
- Голуба, - пропел Остап, - ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета. Тише, дурак, - сказал Остап грозно, - говорят тебе русским языком -завтра, значит завтра. Ну, пока! Пишите письма!..
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С этих мудаков уже устал смеяться! Отвращение...
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