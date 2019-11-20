 Додаткові кошти на мости в Запоріжжі можуть виділити під час перегляду бюджету, - Разумков

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів про фінансування будівництва мостів у Запоріжжі, спікер зазначив, що зараз у Державному бюджеті на 2020 рік не передбачена повна сума на будівництво мостів у регіоні, проте закладена частина, необхідна для початку робіт.

За його словами, можна буде виділити додаткові кошти з дорожнього фонду в разі, якщо всі передбачені на даний момент кошти будуть використані. "Це можливо буде здійснити під час перегляду Державного бюджету на 2020 рік", - зазначив Разумков.

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