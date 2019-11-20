 Головну редакторку газети "День" Івшину нагороджено медаллю Гарета Джонса

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Івшина зазначила: "Медаль Гарета Джонса - велика честь для мене. Для нашої газети, і заслуга, перш за все, - світлої пам'яті Джеймса Мейса! ДЯКУЮ!
Як відомо, нагорода "Медаль Гарета Джонса" "Правда і Честь" була заснована цього року Інститутом журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Її вручається за висвітлення трагічних сторінок нашої історії.
А здесь додумались "Її вручається за висвітлення трагічних сторінок нашої історії."
Призыв - ищите и как можно ярче описывайте где и когда была жопа или пипец.
ну дебилы...
Нет Украины потому что нет народа - элиту или отстреляли или уехала. Остались клоуны-дебилы.