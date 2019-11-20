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 Суспільство
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 Головну редакторку газети "День" Івшину нагороджено медаллю Гарета Джонса

Головну редакторку всеукраїнської газети "День" Ларису Івшину удостоєно нагороди - "Медалі Гарета Джонса" "Правда і Честь"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Івшина зазначила: "Медаль Гарета Джонса - велика честь для мене. Для нашої газети, і заслуга, перш за все, - світлої пам'яті Джеймса Мейса! ДЯКУЮ!

Як відомо, нагорода "Медаль Гарета Джонса" "Правда і Честь" була заснована цього року Інститутом журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Її вручається за висвітлення трагічних сторінок нашої історії.

Головну редакторку газети День Івшину нагороджено медаллю Гарета Джонса 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160910
 
   
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Та його і так знають у всьому світі. Це найбільша нагорода.
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Ну, так і до етого надо било додуматься.

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пля - все нормальные люди поощряют за высвитлення героических страниц, успехов и т.п.

А здесь додумались "Її вручається за висвітлення трагічних сторінок нашої історії."

Призыв - ищите и как можно ярче описывайте где и когда была жопа или пипец.
ну дебилы...

Нет Украины потому что нет народа - элиту или отстреляли или уехала. Остались клоуны-дебилы.
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