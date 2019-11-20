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 Політика України
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Все про:Луценко (2736) майдан (544) злочини проти Майдану (35)

 Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО

Розслідування справи про злочинні накази на розстріл людей на Майдані завершено ще на початку 2019 року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні 6-ї річниці Майдану хочу нагадати: справа про злочинні накази на розстріл людей завершена ще на початку 2019 року. Підозрювані Янукович, Захарченко, Якименко і Шуляк переховуються в РФ. Для передачі справи в суд потрібно рішення вже нової Верховної Ради про заочне засудження. Це була б найкраща подяка тим, хто віддав життя за свободу", - написав Луценко.

Він уточнив, що неодноразово звертався з цим питанням ще до парламенту попереднього скликання, але не отримав необхідного рішення.

"Право на заочне засудження дасть можливість засудити за закінченою вже справою тих, хто дав наказ розстріляти наших побратимів, мирних демонстрантів. Також це дасть можливість засудити заочно, за тероризм в тому числі, керівництво збройних сил Російської Федерації, які вчинили злочини проти людяності під час російсько-української війни. Також це дасть можливість засудити тих, хто з награбованими мільярдами втік за межі країни. Саме відсутність права заочного засудження, яке не надає парламент, є ключовою проблемою", - підкреслив Луценко.

Механізм заочного судочинства, згідно з яким був засуджений за державну зраду експрезидент Віктор Янукович, закінчив свою дію зі створенням Державного бюро розслідувань. На розгляд депутатів VIII скликання Верховної Ради було передано законопроєкт, що відновлює заочне судочинство, однак за підсумками декількох доробок у серпні 2019 року він був відкликаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справами Майдану в ДБР займатимуться ті самі прокурори, що й раніше, - Труба

Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160909
 
 
 Топ коментарі
 
Извиняюсь, а вопрос можно задать, если вышесказанные все виновны, то почему все улики на Институтской полностью уничтожили?
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Гей, виборці Зе, ті, що вважають себе "українцями"!
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
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В реальності - ніхто ще не починав по-справжньому розслідувати злочини "майдану".
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щя луценко и клячко пожалуются джулиани ...
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Я, вот, понять не могу. В 14-м майдановцы свергли вшасть, потому что прокурор в том числе, был не такой, как надо. Поставили своего. В 19-м сказали, что они этого прокурора не ставили и он плохой. Логика?
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Юла, пішов геть. Коли я твою рожу паскудну бачу, я згадую чому не голосував за Пецю в першому турі і чому так важко було за нього проголосувати у другому.
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Луцик, а там твоя "баба третього тисячоліття" сиділа в ВР . Чого вона цей закон розом з Потрохом не прийняла???
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