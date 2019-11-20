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 Суспільство
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Все про:виплати (111) Міністерство соціальної політики (354) Баженков Євген (1)

 У Фонду соцстрахування є 429,4 млн грн, Баженков не мав права припиняти виплати, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що у Фонду соціального страхування достатньо коштів для того, щоб забезпечити фінансування виплат лікарняних, у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про це йдеться в заяві Міністерства соціальної політики, опублікованому на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в медіа поширили інформацію про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами і т.д. Мінсоцполітики повідомляє, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду становлять 429.4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат", - сказано в повідомленні.

Крім того, в Мінсоцполітики підкреслили, що надходження до фонду формуються щодня із сплати єдиного соціального внеску роботодавцями.

Виплати призупинив відновлений Печерським судом на посаді колишнього керівника Фонду Євген Баженков, повідомили в Мінсоцполітики.

Читайте також: Фонд соцстрахування оголосив про призупинення виплат лікарняних, допомоги вагітним і породіллям після заяви Мінсоцполітики про можливе рейдерське захоплення

"Пан Баженков не був уповноважений приймати такі рішення, тому що не було засідання комісії по його поновленню. Будь-які рішення щодо суттєвих змін по бюджету, зокрема щодо призупинення виплат, приймаються лише правлінням Фонду — не одноосібно", - заявили в міністерстві.

Найближчим часом правління буде зібрано для вирішення ситуації, додали в міністерстві.

У середу, 20 листопада Мінсоцполітики заявило, що ситуація, що склалася у Фонді соціального страхування, схожа на рейдерське захоплення. 

Через кілька годин після цього Фонд соціального страхування заявив, що змушений призупинити перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160908
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕБидло повинно хворіти та народжувати на робочому місці, вихідні відмінити також. 40% зростання інакше не вийде
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Привіталв ЗЕбілку. Думаєте вона второпала зв'язок між виборами і припиненням виплат?
В цієї курки не її тупість винна, не бубочка, а Україна! Ну, добре що вже хоч не Порох(
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Кабмін чий? Монобільшості. Вмій визнавати свою неправоту.
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ЗЕБидло повинно хворіти та народжувати на робочому місці, вихідні відмінити також. 40% зростання інакше не вийде
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Привіталв ЗЕбілку. Думаєте вона второпала зв'язок між виборами і припиненням виплат?
В цієї курки не її тупість винна, не бубочка, а Україна! Ну, добре що вже хоч не Порох(
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По твоему выплаты отменили Зеленский указом или Слуга Народа законом?
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Кабмін чий? Монобільшості. Вмій визнавати свою неправоту.
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У ЗЕбила кацапа под ником Alex Rozhenko не хватает мозгов загуглить ))
https://twitter.com/InsuranceFund
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Так от саме Кабмін в особі міністра соціальної політики і її заступників наполягає на продовженні виплат, а зупинив їх поновлений Печерським судом Баженков.
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Нет, это потому, что с приходом к власти зекоМанды Порошенко перестал воровать и денег в бюджете стало так много, что зебилы просто не успевают всю денежную массу пересчитывать и перечислять на всякие мелочи!
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И опять засветился Пещерный суд. Когда его уже снесут к чертям?
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Семен, их давно пора на новогоднюю елку вывозить - этих судей 😀😀😀
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Флуктуации шоколадного минирования ситуации
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Насколько я понимаю у руководителя должно быть право подписи ( заверенное нотариусом ) и право печати.
Итак - восстановили руководителя судом, но ведь право подписи у другого руководителя. Как может восстановленный остановить выплаты, каким приказом, под каким номером?
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Всі виправдання "слуг урода " потрібно сприймати з точністю до навпаки 😕
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*****, пока не начнут сажать таких мудаков, них..я не изменится.
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