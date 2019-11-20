 Головою Європейської народної партії обрано Туска

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднила в Фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко.
Вона зазначила: "Вітаємо нового президента ЄНП. Дональда Туска. Як на мене, найкраща кандидатура і лідер, який зможе посилити правоцентристів Європи. Його кандидатуру підтримали 93% делегатів конгресу ЄНП. "ЄС" і ПП (Петро Порошенко) привітали нового лідера партії" .
А помните у нас был президент, который не ссал летать военными бортами?
Ну не могут эти рожи с коммуняцкой закалкой вести людей в 21 веке.
Но она уходит через год с небольшим, но на ее место опять прочат такой же нафталин
Поколение избирателей тут подрастает, которых тоже эти старые рожи уже достали
Как бы то ни было, людям действительно надо было помочь изначально, я про беженцев.
Но все равно старое время проходит.
на таких людях як туск і порох буде триматися європейська демократія