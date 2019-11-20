EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  801  32
Все про:ЄНП (23) Туск (223)

 Головою Європейської народної партії обрано Туска

На з'їзді Європейської народної партії 20 листопада було обрано її нового голову. Ним став польський політик, друг України і голова Європейської Ради Дональд Туск.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднила в Фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко.

Вона зазначила: "Вітаємо нового президента ЄНП. Дональда Туска. Як на мене, найкраща кандидатура і лідер, який зможе посилити правоцентристів Європи. Його кандидатуру підтримали 93% делегатів конгресу ЄНП. "ЄС" і ПП (Петро Порошенко) привітали нового лідера партії" .

Читайте також: Яценюк після зустрічі з Туском: Ми повинні зробити все, щоб "нормандська зустріч" не стала "новим Мюнхеном" чи "Ялтою"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160907
 
   
 Топ коментарі
 
Homer‏ @ItechVK 8 мин.8 минут назад



А помните у нас был президент, который не ссал летать военными бортами?

Главой Европейской народной партии избран Туск - Цензор.НЕТ 9177
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну добре хоч на піаніно не зіграв перед школярами...хоча може б тоді його батьки розірвали
 показати весь коментар
 
 
Петр Алексеевич уже десятки раз проигнорировал вызов на допрос в ДБР, но при этом утверждает, что «ничего не боится». Если быть точным, то 21 раз (очко) он не пришёл на допрос.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Тоже не оторвать от кормушки. Наверно все политики одинаковые.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С какого боку и припеку в ЕНП Порошенко?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Homer‏ @ItechVK 8 мин.8 минут назад



А помните у нас был президент, который не ссал летать военными бортами?

Главой Европейской народной партии избран Туск - Цензор.НЕТ 9177
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
і що з того Головою Європейської народної партії обрано Туска - Цензор.НЕТ 2205 . Оказався подбитым летчиком на финише
 показати весь коментар
 
Он то дошел до финиша и остался в политике, а зеля сдохнет в 42)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как уже надоел этот нафталин
Ну не могут эти рожи с коммуняцкой закалкой вести людей в 21 веке.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такая же нафталиновая
Но она уходит через год с небольшим, но на ее место опять прочат такой же нафталин

Поколение избирателей тут подрастает, которых тоже эти старые рожи уже достали
 показати весь коментар
 
Енджі забезпечила Германію та Європу молодими емігрантами, які будуть підіймати економіки.
 показати весь коментар
 
Ну прямо скажем реальный подъем чувствуется, строительный бум по всей стране, вследствие чего экономический подъем и теперь реально не хватает специалистов на рынке труда
Как бы то ни было, людям действительно надо было помочь изначально, я про беженцев.

Но все равно старое время проходит.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Польский ПЕС ?
 показати весь коментар
 
 
Ми пишаємося своїми героями, Українцями. А ви то леніним, то сраліним, які і кацапами то не були.
 показати весь коментар
 
 
є ще тверезі люди на празнику популізму і загравання з ворогом
на таких людях як туск і порох буде триматися європейська демократія
 показати весь коментар
 
 
Туск друг Украины, значит назначение главой, это хорошо.
 показати весь коментар
 
чому головний мародер останніх 4 років їздить по Європі а не по етапу?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору