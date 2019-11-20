 Кабмін направив на приватизацію 339 держпідприємств, плануємо отримати від продажу 6 млрд грн, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Це майже 10% від усіх підприємств, що перебувають у державній власності. Більша частина з них - це об'єкти нерухомості і підприємства агросектору. Ефективність їхнього використання практично нульова, вони генерують збитки і навколо них часті корупційні скандали. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їхнього продажу", - зазначив прем'єр-міністр України.
Рішення уряду є частиною запланованого процесу приватизації держмайна і в рамках виконання Указу президента України про передачу 500 об'єктів на приватизацію до 31 грудня 2019 року.
Всього в рамках підготовки до приватизації Мінекономрозвитку спільно з іншими державними органами вже проаналізувало понад 1300 підприємств, із них близько 740 підприємств вже узгоджені на приватизацію.
Цьому Гончаруку на базарі самокатами торгувати.
Після такої його реклама - ціна впаде нижче нижчого рівня.
Де такого нікчему знайшли.
Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски это все скуплят за копейки
Вофка Зєбіл - Поверни вкрадені гроші !
https://korrespondent.net/world/4084013-v-ssha-nachaly-rassledovanye-protyv-kolomoiskoho-smy
Большинство, если не все порежут на металлолом, 6 млрд грн Украина проест, а дальше что, что украинская власть будет продавать?
С одной стороны правительство говорит что инвесторов ждать не стоит, что никто ничего покупать не будет. Потом правительство говорит о коррупции на госпредприятиях где разворовывается почти вся прибыль, и даже создаются убытки (констатируя таким образом факт финансовых преступлений с государственными средствами, и также подверждая своим бездействием соучастие в преступлении). С другой стороны тоже правительство говорит о грядущей большой приватизации, собираясь продавать во время войны, разворованные, плохоуправляемые предприятия по цене металлолома, что нанесет бюджету много-миллиардные убытки из-за недополученной прибыли.
Вместо того чтобы заниматься нормальным управлением госпредприятиями, как это делается во всем цивилизованом мире, правительство на самом деле хочет скрыть преступления своей некомпетентности и воровства госсредств под видом бросовой распродажи. Воровство госимущества это не повод для приватизации, а повод для смены правительства, которое за него отвечает.
Пора остановить все разговоры о приватизации в ближайшие пару лет. Сначала нужно привести предприятия в порядок, уволить и наказать воров, вернуть украденное, нанять нормальное руководство, консолидировать всю мелочь и середняков в крупные госхолдинги, провести международный аудит за 3 года и после окончания войны говорить о приватизации по цене в 20 раз выше чем то что бюджет получит сейчас.