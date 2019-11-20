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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3303) приватизація (169) Гончарук_Олексій (290)

 Кабмін направив на приватизацію 339 держпідприємств, плануємо отримати від продажу 6 млрд грн, - Гончарук

На нинішньому засіданні Кабінет Міністрів затвердив передачу 339 державних підприємств для подальшої приватизації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це майже 10% від усіх підприємств, що перебувають у державній власності. Більша частина з них - це об'єкти нерухомості і підприємства агросектору. Ефективність їхнього використання практично нульова, вони генерують збитки і навколо них часті корупційні скандали. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їхнього продажу", - зазначив прем'єр-міністр України.

Рішення уряду є частиною запланованого процесу приватизації держмайна і в рамках виконання Указу президента України про передачу 500 об'єктів на приватизацію до 31 грудня 2019 року.

Всього в рамках підготовки до приватизації Мінекономрозвитку спільно з іншими державними органами вже проаналізувало понад 1300 підприємств, із них близько 740 підприємств вже узгоджені на приватизацію.

Читайте також: Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160906
 
 
 Топ коментарі
 
Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 673 Danis Nielsen
Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски это все скуплят за копейки
Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1957

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Що таке 6 мільярдів гривень, коли злодій Калашмойський лише в одному "Приватбанку" разом з Вофкою Зєбілом вкрав в України 155 мільярдів?

Вофка Зєбіл - Поверни вкрадені гроші !
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список бы глянуть этих "аграрных убыточных обьектов недвижимости". как то сомнительно что за обьекты на селе можно выручить в среднем 20 млн за обьект
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так сказано: вони збиткові, що значно після таких слів підвищує їх ціну.
Цьому Гончаруку на базарі самокатами торгувати.
Після такої його реклама - ціна впаде нижче нижчого рівня.
Де такого нікчему знайшли.
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Главная цель была сменить Гройсмана на кого угодно, хуже, всё равно, не будет...
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і при чому тут Гройсман? ви випили?..я тоже
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Вы, зебы, сменили Гройсмана на Гончарука, который лучше Гройсмана, которого и в тупости никогда не обвиняли. Так, что, зелекторатный, Гончарук лучше Гройсмана по тупости, как ты и хотел.
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А чё не 60? Откуда цифра? С диплома негосударственного образца?
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Так у него был диплом за победу в езде на самокате?
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Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски это все скуплят за копейки
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Danis Nielsen
Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски это все скуплят за копейки


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Может не евреи, а велосипедисты виноваты, ведь их 73%?
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И шо, Беня таки заплатит или ему скидка с рассрочкой на 50 лет будет?
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дебилы мля - место того чтобы навести там порядок - но лучше продать !! логика ДЕБИЛОВ!!! Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5877
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Кто будет покупать заведомо убыточное прдприятие. Развод лохов. Всё там прибыльное(на сегодня), а показать убыток за месяц два работы, это как два пальца об асфальт.
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Що таке 6 мільярдів гривень, коли злодій Калашмойський лише в одному "Приватбанку" разом з Вофкою Зєбілом вкрав в України 155 мільярдів?

Вофка Зєбіл - Поверни вкрадені гроші !
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Порох с Леркой с банков намного больше украли.
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Поросятко соевое рядом пробежало. Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7773
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Правильно. Хватит уже дотировать это все из бюджета, используя деньги налогоплательщиков.
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Что то мне подсказывает, что экономика в Украине в следующем году попрет вверх.
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Смотрю и ржу как вас плющит от моего коментария. Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5353
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Пятикопеечный что ты этим 52 постоянно меня задолбываешь, что это значит, просвети.
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Забув? Нагадую: ти занесений до списку тріпачів з порядковим номером 52, бо так і не довів що я порохобот. Усьок?
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А ну ка покажи мне этот список, ты там наверное шестым числишся, в десятке самых ярых.
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Кожен з фігурантів списку дізнається про це в свій час.
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Оно перекрасилосьКабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 735,шо и само не знает хто оно.
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Хех! Вдрух аткуда нівазьмісь прискакала Танька з Лайфом. Бгггг.
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Криворізька банда пустить всьо на продаж і Україну теж з молотка.
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Свои влажные розовые мечты оставь при себе.
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А Беня когда вернет ворованные деньги....или жена Цезаря вне подозрений?
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у тебя есть доказательства что он украл???? или ты просто бла бла бла
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Есть...доказательства в суде Британии и в ФБР США....
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Т.е. ты не слышал об исках в суды и решениях судов? Ты - Лахта, зеб или и то и другое одновременно?
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Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук

Большинство, если не все порежут на металлолом, 6 млрд грн Украина проест, а дальше что, что украинская власть будет продавать?
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Всего-то и это будет разовый приход. Далее что???
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Приватизация, чтобы скрыть преступления

С одной стороны правительство говорит что инвесторов ждать не стоит, что никто ничего покупать не будет. Потом правительство говорит о коррупции на госпредприятиях где разворовывается почти вся прибыль, и даже создаются убытки (констатируя таким образом факт финансовых преступлений с государственными средствами, и также подверждая своим бездействием соучастие в преступлении). С другой стороны тоже правительство говорит о грядущей большой приватизации, собираясь продавать во время войны, разворованные, плохоуправляемые предприятия по цене металлолома, что нанесет бюджету много-миллиардные убытки из-за недополученной прибыли.

Вместо того чтобы заниматься нормальным управлением госпредприятиями, как это делается во всем цивилизованом мире, правительство на самом деле хочет скрыть преступления своей некомпетентности и воровства госсредств под видом бросовой распродажи. Воровство госимущества это не повод для приватизации, а повод для смены правительства, которое за него отвечает.

Пора остановить все разговоры о приватизации в ближайшие пару лет. Сначала нужно привести предприятия в порядок, уволить и наказать воров, вернуть украденное, нанять нормальное руководство, консолидировать всю мелочь и середняков в крупные госхолдинги, провести международный аудит за 3 года и после окончания войны говорить о приватизации по цене в 20 раз выше чем то что бюджет получит сейчас.
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"339 государственных предприятий" за 6 млрд гривень (248 млн доларів). Аж ! Бабла ж немає? " Верховный суд обязал ПриватБанк выплатить компании Коломойского 25 млн грн". "Коломойский через суд избавился от 7,5 млрд грн долга перед ПриватБанком". "Печерский суд решил возместить Портнову почти 7 млн гривен"
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Дораспродать последние предприятия... продать землю.. и можно с концертами по стране ездить...
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