 Кабмін направив на приватизацію 339 держпідприємств, плануємо отримати від продажу 6 млрд грн, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це майже 10% від усіх підприємств, що перебувають у державній власності. Більша частина з них - це об'єкти нерухомості і підприємства агросектору. Ефективність їхнього використання практично нульова, вони генерують збитки і навколо них часті корупційні скандали. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їхнього продажу", - зазначив прем'єр-міністр України.

Рішення уряду є частиною запланованого процесу приватизації держмайна і в рамках виконання Указу президента України про передачу 500 об'єктів на приватизацію до 31 грудня 2019 року.

Всього в рамках підготовки до приватизації Мінекономрозвитку спільно з іншими державними органами вже проаналізувало понад 1300 підприємств, із них близько 740 підприємств вже узгоджені на приватизацію.

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