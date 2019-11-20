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 Політика України
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Все про:ВР (6152) фракція (94) Слуга народу (495) Іванісов (5)

 Нардеп Іванісов, який вчинив зґвалтування, заявив про те, що припиняє членство у фракції "Слуга народу", яка стала йому "другою сім'єю"

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його можливу судимість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Іванісов зазначив: "Коли ти знаєш, що правда на твоєму боці, а з інформаційного простору ллється потік фейків і відвертої брехні, головне - це віра в тебе найближчих і дорогих людей, і, звичайно, колег.

Фракція партії "Слуга народу" вже встигла стати для мене другою родиною. Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку в ці останні три дні. Тому, аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації.

Звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давіда Арахамії, і він підтримав мене.

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Разом з тим, вважаю, що пана Рябошапку навмисне ввели в оману. Офіс Генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили.

Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність.

Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся і прізвище замовника".

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160904
 
 
 Топ коментарі
 
в применении к "слугам уродов" фраза "член семьи" звучит очень неоднозначно
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Во партейка, да, ЗеДятлы? Один соучастник воровства денег вкладчиков ПриватБанка, другой у тёщи угол за наши бабки снимает, третий в замминистры через кровать сосок устраивает и жену свою себе в помощники устроил за наши бабки, третий Бене грабить Украину в судах помогал, четвёртый бригадир рэкетиров, пятый зоновский петух с судимостью за изнасилование, и прочая, прочая, прочая. Классный срез своего электората. Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 2321
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"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей"(с)

Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 9043
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а я понял, это порох виноват.... это он заставлял слугу каломыйского детей насиловать.... семьей говоришь стали? а раком они не становились?
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"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей."
Ну і сімейка у вас там організувалася:
Бодя "Секс-гігант" Яременко
Коля "Нєдоносок" Тищенко
Рома "Гвалтівник" Іванісов
Мишко "Х*й вам в жопу" Радуцький
Юзік "Рєшала" Корявченков
Руслан "Квартирний пасажир" Стефанчук...
Правлячі сім'ї Зімбабве та Сомалі просто помирають від заздрощів!
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Ще забув про Сашка "Мама любіт скорость" Дубінського.
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шо там проверять, не могут узнать был ли человек судим?
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Этот детский сад в Верховном Совете от "Слуги народа" не на шутку всполошился узнав что их коллега профессиональный педофил. А ещё вчера он их так нежно и чувственно обнимал, приглашал домой обсудить детали проекта закона "о детском сексуальном воспитании" обещал продемонстрировать наработки
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интересно, а что значит "погашенная судимость"? это типа как бы отсидел? лил как бы судимости уже нет? а как насчет преступления - его тоже как бы не было?
а что там с "чистой совестью"? она "чиста" пока никто не знает?
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