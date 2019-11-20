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 Політика України
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 Комітет Ради з цифрової трансформації підтримав скасування низки обов'язкових публікації в "Урядовому кур'єрі"

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав низку законопроєктів, якими пропонується виключити газету "Урядовий кур'єр" з переліку видань для обов'язкової публікації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

На думку членів комітету останніми роками тираж "Урядового кур'єра" постійно скорочується і видання вже не може повною мірою вважатися загальнодержавним.

Комітет підтримав законопроєкт "Про внесення змін до статті 130 закону України "Про судоустрій і статус суддів", який виключає "Урядовий кур'єр" зі списку видань, в яких обов'язково публікується інформація про створення організаційного комітету зі скликання з'їзду суддів, а також оголошення про скликання з'їзду суддів і питань, які виносяться на його розгляд.

Також було підтримано законопроєкт "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України", який пропонує змінити місце обов'язкової публікації законопроєкту про державний бюджет України і інформації про його виконання з "Урядового кур'єра" на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

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Крім того, комітет направив голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову лист із пропозицією включити до порядку денного другої сесії парламенту проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді".

Пропонується опублікування актів уряду, нормативно-правових актів міністерств (наказів) та рішень НКРЕКП замість друку в газеті "Урядовий кур'єр" на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України. Після опублікування на цьому порталі нормативно-правові акти набирають сили. Також у законопроєкті передбачено виключення із законів України вимог про необхідність одночасної публікації в газеті "Урядовий кур'єр" та інших офіційних друкованих виданнях офіційної інформації.

Вимоги до публікації законів і нормативно-правових актів у газетах "Голос України" та "Офіційний вісник України" зберігаються.Також залишається обов'язковість друку щорічної інформації про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у газеті "Голос України" та в газетах, визначених відповідними місцевими радами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160903
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь новые законы будут публиковать в "новостях 95-го квартала".Вместе с анонсами концертов и ценами на корпоративы. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 9187
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досточно..чтобі портнов у себя на соцстранице опубликовал..
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досточно..чтобі портнов у себя на соцстранице опубликовал..
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А потім вірус-боти Каспєрского будуть їх коректувати....
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Теперь новые законы будут публиковать в "новостях 95-го квартала".Вместе с анонсами концертов и ценами на корпоративы.
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А ще краще у вигляді РЕПУ, під соло на фортепіано.
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Угу..Юзик будет реп читать.У него репа больше всех во фракции. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 5575Шуцман Сивуха и самый лучший зять Стефанчук-бэк вокал. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 5575
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А чому б це не оголошував ГЛАШАТАЙ, на площі в центрі великих міст ?
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Глаштаі швидко по-інвалідності на пенсію тікати будуть, хто лишиться живий

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Газету никто не читает..... Они реально дебилы, газета то была таким себе архивариусом на которого можно было всегда сослаться. Сайты очень ненадежны, там задним числом менять даты публикаций и вносить правки в уже существующую редакцию как заблагорассудится, да даже положить на недельку сайт проблем не составит. И как они будут выходить из ситуации?! Временно постить в фейсбуке?
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Зачем та газета и ссылание на неё?Достаточно при воникшем споре при толковании закона сказать:"-Клянусь пейсами Коломойского". И ваши слова не будут подлежать никакому сомнению. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 7188
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