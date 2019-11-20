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 Політика України
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 "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Березень 2020 року - тимчасовий рубіж, після якого стане ясно, чи здатний Зеленський змінити кадрову політику, чи країні і державі прийде "прискорений капець у всіх сенсах".

Про це лідер партії "Громадянська позиція", колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Само-дискредитація, прискорена і дуже небезпечна.

"Слуги народу", зібрані під вибори на скору руку, - прогнозовано посипалися. Морально і ціннісно посипалися. Про професійність промовчу", - пише Гриценко.

На його думку, депутати правлячої фракції не витримали перших же випробувань.

"Одразу повилазило мурло - і раніше судимих насильників, і нових "кришувальників", і кар‘єристів-схемотехніків, і любителів дешевого сексу, і неприхованих ватників, і явних лобістів олігархату, і "безсеребреників" з купою Luxury-авто, і просто жадібних на державні гроші, хоча б невеликі, хоча б для тещі на житло...", - написав Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" шкодує про час, який через це втрачає країна.

"Бездумні непрофесійні ігрища в "реформи" і швидка моральна само-дискредитація влади лише прискорять потік еміграції закордон. Молодших, освіченіших, здоровіших... Залишатимуться хто? Вірно: старші, неосвічені, хворі, непрацездатні... І тоді вже скоро не буде з ким піднімати країну", - пише Гриценко.

Для себе політик визначив рубіж - березень 2020 року. 

"Або Зеленський схаменеться, зупиниться, усвідомить глибину прірви попереду і рішуче внесе глибинні корективи в свою політику і в кадрову політику насамперед, або... тоді без шансів, прискорений капець країні і державі, в усіх сенсах", - підсумувавГриценко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції". ВIДЕО

Повилазило мурло, Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в Слузі народу 01
Повилазило мурло, Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в Слузі народу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160902
 
   
 Топ коментарі
 
Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
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Эй, товарищ, ты на себя бы глянул...
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Ось і казці підходить кінець,але це ще не все,чекаєм далі. Потрібно було думати головою раніш,коли гавнометні машини працювали в десять змін проти Пороха,він не подарунок,але хоч в другому турі потрібно було пошевелити мізками,він був лідером і проукраїнським презом!!! Всі хотіли порівняти клоуна з Рейганом,так в того були за плечима АСИ,які бачили як і що робити,а тут поголовний 95-й квартал!!! До ненависників Пороха звертаюсь з одним,запам*ятайте в США стоячи аплодували в конгресі обидві партії всього два рази і один із них---Пороху,не рахуйте себе умнішими за конгресменів,це вам не Богдан!!! "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 6451
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5-я колона 8%-ных идиотов, голосовавших за рецивиста, а потом и за звиздобола, в состоянии угробить Украину, причем не думая.
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Закінчаться у ПОПа гроші, або, накінець, посадять курву, і закінчиться потік фекалій, що все більшим потіком лиються на ЗЕ. Дивно, як це ще можливо. За попередніх п"ятьох презів цього потіку гівна не було, бо працювали відповідні служби. При 73% підтримки ЗЕ складається враження, що все навпаки - повна поразка. Люди, українці, схаменіться. Ті, що зараз сидять на ПОПівських подачках - це смердячі гроші і щастя від них не буде вам. Господи, бережи Україну.
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Поток фекалий и выбрало себе власть недоумков. Наслаждайся слабоумный
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Зе-Курва скоріше втече...
Не було у зельца ніяких 73%, а було бажання халяви і красивого життя, як в обіцяночках...
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И полюбят зелёнку поголовно. И настанет благодать.
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Це і є повна поразка. Тільки 13 000 000 "клавішей квартального рояля" цього не спроможні зрозуміти. Лоботомія - це серйозно і назавжди.
Господи, врятуй Україну!
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це мурло"бойовий полковник"з'являється на передодні грандіозного шухера або виборів,у його хозяєв чуйка ,значить зе клоунам залишилось не довго
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Це ж скільки тем для жартів 95 кварталу! Жду!
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Лед тронулся господа присяжные заселатели（с）😀
Йуля...гриц...процесс пошел...
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ты же сам это сделал, разом... чего стоит ролик с моникой в роли шахматиста
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Толя как человек чести и слова тут же переобулся. Блевотное ничтожество. Денег наскирдовало разваливая и распродавая армию. Еще что то гавкает из под ворованной лавки. Надеюсь больше не увидеть сего штопанного у власти.
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Прокинувся))).Пів-року сидів в засаді щоб сказать про якості клоуна і зекоманди які були відомі ще до виборів.Як відомо Онотолє спливає тільки перед виборами,програє і потім його не чуть до наступних.Зараз багато захочуть нагадать про себе і піднять рейтинг на боротьбі з зебілами.Ляшко вже засвітився,Йуля знову в апазЫзіціі))),ну і полкан виліз із кущів))).Тільки от ми пам"ятаємо за кого він топив у другому турі і зробив це разом.
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По твоему Юля должна поддерживать, всякую дурню ,принятую в турборежиме?
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Это не удивительно, Петро на предвыборной кампании выжал из самолета все соки! "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 3051
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Первый этап - вали все на папередника.
Второй этап - всем все обещай.
Третий этап - вали в Ростов.
ЗЫ Первый и второй этапы можно совмещать.
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Петю посадит и сразу одумаются все кто не него пи...т
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спочатку ляшко рве сорочки ,потім баба юля йде в опозицію,зараз намалювався "бойовий полковник,завтра підтягнуться смешки та іньша шаблудень ,будуть "іметь"бубочку в "ізвращонной форме",одне радує ,що цирку приходить кінець
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Гриценко первый пихнул Зеленскому своего военного "спеца" - порохобота Апаршина...С этого и началась вся хандра!
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Случайный президент, наскоро слепленная из х знает кого фракция, кабмин из друзей- ждём экономического чуда!
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Даа, и начать надо сразу с зарплаты в 4000$ учителям. А дальше, как по маслу "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 6232
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Толік, ти сам тому всьому сприяв. Як їх будуть вішати, то й ти попадеш під роздачу.
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Народна прикмета: якщо онотоль виліз з-під спідниці мостової - значить скоро вибори.
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Грицько, мурло - це ти. А слуги - просто непотріб людський.
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Зайшов за посиланням, наведеним в цій статті, на ФБ Гриценка. Мою увагу привернув там і інший його пост, дводенної давнини:
"ДБР передало в ГПУ підозру в скоєнні злочину Порошенку і просить зняти з нього недоторканність. Генпрокурор Рябошапка має внести подання до Ради, далі голосування депутатів. Якщо Рябошапка не захитається і внесе подання, значить - перший олігарх пішов? За ним інші? Бо ми знаємо за що - і вони знають за що. Тоді звинувачень у політичних переслідуваннях чи вибірковому покаранні - не буде точно. Депутати ПЄСу хіба що покричать і порохоботи побіснуються у мережах, але то вже таке..." ©
Пройшло лише два дні. А Гриць вже по-іншому заспівав!
"Тому що послідовний"? "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 1710
Он воно як буває... "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 1992
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І є дурні які ставлять на цього паркетного соплежуяжуяжуяжуяжуя .
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А Гриць на конику вертиться вже. Забув, що сам був не проти цього пісюаніста.
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