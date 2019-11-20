 "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Про це лідер партії "Громадянська позиція", колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Само-дискредитація, прискорена і дуже небезпечна.
"Слуги народу", зібрані під вибори на скору руку, - прогнозовано посипалися. Морально і ціннісно посипалися. Про професійність промовчу", - пише Гриценко.
На його думку, депутати правлячої фракції не витримали перших же випробувань.
"Одразу повилазило мурло - і раніше судимих насильників, і нових "кришувальників", і кар‘єристів-схемотехніків, і любителів дешевого сексу, і неприхованих ватників, і явних лобістів олігархату, і "безсеребреників" з купою Luxury-авто, і просто жадібних на державні гроші, хоча б невеликі, хоча б для тещі на житло...", - написав Гриценко.
Лідер "Громадянської позиції" шкодує про час, який через це втрачає країна.
"Бездумні непрофесійні ігрища в "реформи" і швидка моральна само-дискредитація влади лише прискорять потік еміграції закордон. Молодших, освіченіших, здоровіших... Залишатимуться хто? Вірно: старші, неосвічені, хворі, непрацездатні... І тоді вже скоро не буде з ким піднімати країну", - пише Гриценко.
Для себе політик визначив рубіж - березень 2020 року.
"Або Зеленський схаменеться, зупиниться, усвідомить глибину прірви попереду і рішуче внесе глибинні корективи в свою політику і в кадрову політику насамперед, або... тоді без шансів, прискорений капець країні і державі, в усіх сенсах", - підсумувавГриценко.
Не було у зельца ніяких 73%, а було бажання халяви і красивого життя, як в обіцяночках...
Господи, врятуй Україну!
Йуля...гриц...процесс пошел...
Второй этап - всем все обещай.
Третий этап - вали в Ростов.
ЗЫ Первый и второй этапы можно совмещать.
"ДБР передало в ГПУ підозру в скоєнні злочину Порошенку і просить зняти з нього недоторканність. Генпрокурор Рябошапка має внести подання до Ради, далі голосування депутатів. Якщо Рябошапка не захитається і внесе подання, значить - перший олігарх пішов? За ним інші? Бо ми знаємо за що - і вони знають за що. Тоді звинувачень у політичних переслідуваннях чи вибірковому покаранні - не буде точно. Депутати ПЄСу хіба що покричать і порохоботи побіснуються у мережах, але то вже таке..." ©
Пройшло лише два дні. А Гриць вже по-іншому заспівав!
"Тому що послідовний"?
Он воно як буває...