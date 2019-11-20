EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  8453  29
Все про:Росія (20958) Сербія (92) шпигунство, шпіонаж (359)

 Шпигунський скандал у Сербії - росіяни вербували місцевого офіцера. Президент Вучич скликає Раду нацбезпеки

Сербського президента Олександра Вучича зацікавила інформація про нібито спробу вербування російським військовим аташе місцевого офіцера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч газеті Blic.

За її словами, глава Сербії визнав за необхідне перевірити, наскільки достовірні дані про вербування, викликані відео, яке з'явилося в мережі. Він доручив це з'ясувати Агентству військової безпеки.

Вучич також призначив засідання Ради національної безпеки на 21 листопада на 6 годині вечора,

"У нас немає всіх даних, але якщо виявиться, що це правда, тоді це буде серйозне питання і проблема для нас", - сказала Брнабіч.

Прем'єр-міністр також наголосила, що Олександр Вучич як головнокомандувач армією Сербії незабаром повідомить про результати розслідування.

Читайте також: МЗС Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну

Міністр оборони Сербії Олександр Вулін підтвердив, що глава країни збирає інформацію. Як зазначив глава оборонного відомства, зустріч всіх начальників розвідувальних і контррозвідувальних служб і начальника Генштабу армії Сербії з президентом відбудеться в четвер.

"Ситуація серйозна, і головнокомандувач зробить висновки після детального розгляду фактів", - заявив Вулін агентству "Танюг".

За припущенням міністра оборони, за подіями може стояти спроба змусити Сербію відмовитися від політики військового нейтралітету.

"Я вірю в справедливість, проникливість і незалежність Олександра Вучича, коли йдеться про прийняття рішень", - сказав Вулін.

Також читайте: На Путіна в Сербії готував замах член ІДІЛ, - місцеві ЗМІ

17 листопада в YouTube було опубліковано відеозапис зустрічі двох чоловіків на бєлградській парковці. Один із них, імовірно, сербський офіцер, другий - підполковник російської армії Георгій Клебан. На записі ймовірний військовий аташе РФ передає сербу пакет із грошима, після чого той іде до машини.

На відео відображені ще кілька зустрічей чоловіків. Серед них - спільний похід у бар, а також передача сумки і конверта. В самому кінці відеозапису сербський офіцер сидить у машині і підраховує гроші з конверта.

За даними видання РТС, Служба безпеки Сербії підтвердила справжність запису.

За відомостями Blic, Клебан працював у російському посольстві в Белграді, однак був звільнений у червні цього року.

Згідно з інформацією The Insider, Клебан був заступником військового аташе посольства Росії в Сербії з питань оборони з 2016 року, проте зараз він вже не згадується на сайті МЗС. Водночас до початку жовтня його ім'я можна було там знайти, зараз це видно по кешованій версії.

У сербському МЗС повідомили, що Клебан обіймав посаду помічника аташе, однак залишив цю позицію в червні 2019 року, передає радіо "Свобода".

Клебан міг справді покинути територію Сербії в липні. Такий висновок можна зробити з поста в Instagram сина дипломата, який написав, що, швидше за все, не повернеться в країну.

Також слід зазначити, що розслідувача Bellingcat Христо Грозєв опублікував у своєму Twitter докази того, що на записі саме Клебан. Він вважає, що росіянина могли оголосити персоною нон ґрата і вислати з Сербії.

"Відео, яке було знято з різних ракурсів, і, схоже, було частиною добре підготовленої операції спостереження, показує, що людина обмінюється сумками з іншою людиною. Справді, людина на відео - заступник військового аташе РФ Георгій Клебан", - написав він.

Грозєв також доклав скріншоти з відеозапису і фотографії з заходів посольства, на яких зображено, як видно, той самий чоловік.

Розслідувач зазначив, що використовував сервіс розпізнавання облич Microsoft Azure.

У соцмережі він стверджує, що Георгій Клебан зареєстрований у Москві за адресою Військової академії Генштабу, а адреса реєстрації його дружини збігається з адресою гуртожитку військової частини спецназу ВДВ.

Шпигунський скандал у Сербії - росіяни вербували місцевого офіцера. Президент Вучич скликає Раду нацбезпеки 01

Шпигунський скандал у Сербії - росіяни вербували місцевого офіцера. Президент Вучич скликає Раду нацбезпеки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160901
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Теперь кацапы могут испортить отношения со своими союзниками сербами и это прекрасно. Кацапы- это шакалы, которых нужно регулярно клепать.
 показати весь коментар
 
И так на самом деле по всему миру, россияне могут только гадить, ничего не создавая.
 показати весь коментар
 
Да ви шо..оце так новина, серби ви ж дружки путинськи...чмошники.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто-то ягель на хамсу меняет Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности - Цензор.НЕТ 8537 Шпионы мля. Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности - Цензор.НЕТ 6377
 показати весь коментар
 
Да ви шо..оце так новина, серби ви ж дружки путинськи...чмошники.
 показати весь коментар
 
 
И так на самом деле по всему миру, россияне могут только гадить, ничего не создавая.
 показати весь коментар
 
 
Пожалуй, хоть что-то они создать могут.
ГУЛАГ.
 показати весь коментар
 
А лихо Цензор новости подают! Если раша вербовал серба, то "якобы попытка". Но "россия задержала высокопоставленного украинского шпиона" - прочтите дословно сами.че так, Бутусов?
 показати весь коментар
 
 
Вот ещё можно посмеяться -/Армения предлагает стать "мостом диалога" для Украины и России/, https://www.ostro.org/general/politics/news/580049/
 показати весь коментар
 
 
А Эфиопия чего теряется? Посмотрите на голосования в ООН по нашим вопросам и вопросы отпадут сами собой. Армении можно не беспокоиться о мостах с Украиной. Шпигунський скандал у Сербії - росіяни вербували місцевого офіцера. Президент Вучич скликає Раду нацбезпеки - Цензор.НЕТ 6307
 показати весь коментар
 
 
Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Теперь кацапы могут испортить отношения со своими союзниками сербами и это прекрасно. Кацапы- это шакалы, которых нужно регулярно клепать.
 показати весь коментар
 
 
Пхахахах. Братская Сербия!))) Ох і ржу.) Думаю скоро і серби ПЦУ визнають)
 показати весь коментар
 
 
Хмм..Это как вербовать шлюху.Путлер,дай Сашке Вучичу чемодан денег и продлевай.Тем более эта шлюха влюблена в парашу и давно для Сербии анал с Рашкой не табу,а даже в радость. Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности - Цензор.НЕТ 7689
 показати весь коментар
 
 
ложки матрьошки , фуфайки балалайки , лобизайтесь далi з ****** дарагие братушки
 показати весь коментар
 
 
Андрей Кураев
7 год ·

Диптих патриарха Кирилла стал совсем коротким
Сегодня на патриаршей службе и на Великом входе, и на выкличке не было названо ни одного имени. Просто "помяни, Господи, патриархи православные".
Так патриарх воспринял практику "непоминающих".

Логика раскола одинакова и не зависит от того, кто дрейфует в раскол - сельский поп или патриарх.

Гуня шо? Зі всіма вже посрався?)
 показати весь коментар
 
 
Вот и братушки русофобами становятся... Обложили расеюшку фошизды.
 показати весь коментар
 
 
Расияне вербавали в Сербии МЕСНАГА АХВИЦЕРА ФСБ. Редактар, пишите правильна.
 показати весь коментар
 
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
.
ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
.

.
 показати весь коментар
 
 
Вот те раз. Шестерки бунтовать вздумали?
 показати весь коментар
 
 
сербы- путинские подстилки. М.б. сейчас до них дойдёт, кого они выбрали себе в друзья..
 показати весь коментар
 
 
Сербы,гонитенах татаромордовскую дичь из своей страны и быстрее в нато и ес или эти подонки построят вам кАмунизьм с гулагами ,голодом и нищетой
 показати весь коментар
 
 
Опаньки, а чё не поделили? Сербия ж рашистский заповедный гадюшник в Европе. Кацапским спецслужбам только под крылом Луки-хитрозачёсаного комфортнее.
 показати весь коментар
 
 
ну что братушки, как вам ваши москали...
 показати весь коментар
 
 
Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору