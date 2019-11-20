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 Київські новини
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Все про:Поворозник (28) Шулявський міст (15)

 Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник

Вартість будівництва розв'язки на Шулявці зросла через подорожчання матеріалів і зростання зарплат будівельників. Незважаючи на це, автомобільний рух по мосту запустять до кінця року.

Про це написав у Фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошторисна вартість справді зросла, це не новина, і це підтверджено ДП "Укрдержекспертиза". На це є об'єктивні причини:

- вартість металоконструкцій балок прогонових будов збільшилася з 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металевих конструкцій лісів опор з 32,5 млн грн до 39,4 млн грн;

- зросла заробітна плата працівників столичних комунальних підприємств - з 7500 грн до 11000 грн", - написав він.

За словами Поворозника, проєкт було перезатверджено розпорядженням КМДА.

"Так, як і на будь-якому великому будівельному об'єкті, бувають збої в роботі, однак міст будується, роботи йдуть активно і вдень, і вночі. І, так, автомобільний рух Шулявським мостом запустимо до кінця року", - пообіцяв він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК. ДОКУМЕНТ

Ремонт Шулявського моста подорожчав через обєктивні причини, - заступник мера Поворозник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160898
 
 
 Топ коментарі
 
Парадокс! У світі ціна на сталь упала, а у нас стрімко виросла.
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По объективным причинам - Микитасю и Кличко объективно захотелось больше денег.
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Брехня.Мост не строиться,даже днем работы не ведуться,не то что ночью,как пишет
Ни вчера,ни сегодня работ нет ,все стоит
Металл подешевел,а не подородал,опять брехня.
Деньги тупо разворовуют,сотнями миллионов.
Ни для кого не секрет,что предлагали китайцы построить за 3мес,и цена в 2раза дешевле(от первоначальной,от теперешней-в 4раза)
Естественно,отказались.
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Будівельники роблять роботу на свій ризик і підняття цін нікого не хвилює, потрібно було закладати ці ризики в кошторис перед початком будівництва! Перегляд кошторису будівництва - це корупція та злочин київської влади! Неправильно обрали підрядника, який не може виконати роботи в рамках затвердженого кошторису, або була корупційна домовленість підрядника з керівництвом міста, про подальше здорожчання робіт при заниженні початкової вартості для перемоги в тендері! Це злочин!
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копейки. мост в лугандонию обошелся всем нам в 1.5 лярда гривен. нормально..
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Не в 1.5, а в 15 миллиардов, не путай. И не гривен, а долларов. За метр квадратный.
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а может все-таки погонный? ну хоть чуточку дешевле Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 5051 Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 2612
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Хорош врать деньги на мост были выделены Красным Крестом
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і при чому тут Кличко? Кличко нормальний мер. німці, як приїжджають питають - а де у вас мерія, де Клчко?
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Коррупция обьективная причина? Конечно.
Чиновник не соврал. Ремонт Шулявского моста подорожал по объективным причинам, - заммэра Поворозник - Цензор.НЕТ 3504
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По объективным причинам - Микитасю и Кличко объективно захотелось больше денег.
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Мост подорожал поскольку дружбан богдана взял под опеку этот объект.
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большинство коммунальщиков минималку получают, что он мелет????????
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а точно возросла зарплата работяг... а не руководства?
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Парадокс! У світі ціна на сталь упала, а у нас стрімко виросла.
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то, судя по всему, одна из "объективных" причин
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Можна і без лапок. У нас вже давно корупція є економічним законом.
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согласен, денюх очень хочется особенно из бюджета особенно поворовать - очень объективная причина, и не поспоришь
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Харьков, приватный Гепаград.СКП "Харьковзеленстрой" потратят 6,2 миллиона гривен, чтобы поставить к Новому Году на площади Свободы в Харькове новый домик Деда Мороза.
Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 124
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А декларацию Паровозника этого потом опубликуют?
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Брехня.Мост не строиться,даже днем работы не ведуться,не то что ночью,как пишет
Ни вчера,ни сегодня работ нет ,все стоит
Металл подешевел,а не подородал,опять брехня.
Деньги тупо разворовуют,сотнями миллионов.
Ни для кого не секрет,что предлагали китайцы построить за 3мес,и цена в 2раза дешевле(от первоначальной,от теперешней-в 4раза)
Естественно,отказались.
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Да канешна. Верим! Верим! и ещё раз ВЕРИМ! смета металлоконструкций балок подорожала на 70% ? - Вы там совсем людей за идиотов считаете?

А ничё, что после дефектовки и утверждения сметы корректировать з/п рабочих это уже совсем "внаглую" ???
Подсказываю - ещё ДП пропишите по 40 грн/л! Ворьё грёбаное!!!
Если бы вы сразу огласили тендер на 1,5 млрд. то на этот мост выстроилась бы очередь из немцев, турков, итальянцев и т.д.. Схематозники конченные.
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Добудуйте міст, а потім НАБУ і прокуратура розберуться що там у вас піднялося. Як би потім воно у вас не опало.
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Обычно скоростные инженерные рекорды в наше время устанавливаются в Китае. Например, недавно мы рассказывали о том, что китайский завод Tesla был построен за 3 месяца.
Но, оказывается, удивлять могут и европейские специалисты. В Амстердаме всего за 3 суток строители сняли дорожное покрытие и железнодорожные пути на крупной ж/д станции, проложили под ними тоннель, а затем снова возвели поверх тоннеля железнодорожное полотно и проезжую часть.
Источник: Новости Ю
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