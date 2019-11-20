 Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник

Про це написав у Фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошторисна вартість справді зросла, це не новина, і це підтверджено ДП "Укрдержекспертиза". На це є об'єктивні причини:
- вартість металоконструкцій балок прогонових будов збільшилася з 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металевих конструкцій лісів опор з 32,5 млн грн до 39,4 млн грн;
- зросла заробітна плата працівників столичних комунальних підприємств - з 7500 грн до 11000 грн", - написав він.
За словами Поворозника, проєкт було перезатверджено розпорядженням КМДА.
"Так, як і на будь-якому великому будівельному об'єкті, бувають збої в роботі, однак міст будується, роботи йдуть активно і вдень, і вночі. І, так, автомобільний рух Шулявським мостом запустимо до кінця року", - пообіцяв він.
Чиновник не соврал.
Ни вчера,ни сегодня работ нет ,все стоит
Металл подешевел,а не подородал,опять брехня.
Деньги тупо разворовуют,сотнями миллионов.
Ни для кого не секрет,что предлагали китайцы построить за 3мес,и цена в 2раза дешевле(от первоначальной,от теперешней-в 4раза)
Естественно,отказались.
А ничё, что после дефектовки и утверждения сметы корректировать з/п рабочих это уже совсем "внаглую" ???
Подсказываю - ещё ДП пропишите по 40 грн/л! Ворьё грёбаное!!!
Если бы вы сразу огласили тендер на 1,5 млрд. то на этот мост выстроилась бы очередь из немцев, турков, итальянцев и т.д.. Схематозники конченные.
Но, оказывается, удивлять могут и европейские специалисты. В Амстердаме всего за 3 суток строители сняли дорожное покрытие и железнодорожные пути на крупной ж/д станции, проложили под ними тоннель, а затем снова возвели поверх тоннеля железнодорожное полотно и проезжую часть.
Источник: Новости Ю