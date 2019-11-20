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Все про:депутат (1012) Кременчуг (45) смерть (3646)

 Депутата місцевої ради знайшли застреленим в автомобілі

20 листопада, в місті Кременчук Полтавської області виявили тіло 47-річного жителя в автомобілі Toyota.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції області.

Так, повідомляється, що тіло загиблого виявили близько 10 ранку. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляє видання "Полтавщина" з посиланням на дані кременчуцької поліції, загиблий - депутат Кременчуцької районної ради від політсили "УКРОП" Андрій Гаврилов.

"Близько 10:00 надійшло повідомлення в поліцію від жінки з тієї вулиці, де знайшли померлого. Він приїхав на цю вулицю до неї. Вона вийшла і побачила легковий автомобіль Toyota, закритий зсередини. У салоні виявила свого знайомого з вогнепальними пораненнями від зброї. Пістолет, швидше за все, його власний, лежав поруч", - повідомляє місцеве видання.

А за даними "Кременчуцької газети", в машині загиблого нібито знайшли передсмертну записку. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Дивіться також: Депутата Кременчуцької райради знайшли застреленим в автомобілі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160896
 
 
 Топ коментарі
 
чтой-то часто депутатов стрелять стали, вселяет надежду
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НЕ просто депутата, а депутата от Укропа. Привет от Бени или привет Бени?
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видать покойный слишком много себе нареформировал.
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чтой-то часто депутатов стрелять стали, вселяет надежду
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"Коли Гаврилова знайшли, машина була зачинена зсередини і заведена. Пістолет лежав на загиблому."
"Полтавщина"
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Як у класичному вислові: "Більше здамо-меньше отримаєм",в даному випадку "менше депутатів-більший бюджет".
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НЕ просто депутата, а депутата от Укропа. Привет от Бени или привет Бени?
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Я єсть зілоний фошизд,буду резайт і стріляйт порохнявіх швайне,буду рєзіть ім яйки. Депутата местного совета нашли застреленным в автомобиле - Цензор.НЕТ 2941
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видать покойный слишком много себе нареформировал.
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то пистолет то ружьё, плюс записка , у цензора мало информации
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Депутат приехал к женщине...на ночь, я так понимаю? Или с утреца, но сразу и застрелился? Мутняк. Ох, доведут те бабы укрдепутатов, я так вижу, случай то "депутат-баба" не первый за последнее время.
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Був я в Кременчуку, гарне місто. Парк біля Дніпра, сквер імені Олега Бабаєва (теж убили).
Депутата місцевої ради знайшли застреленим в автомобілі - Цензор.НЕТ 6462
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