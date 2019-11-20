EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  784  44
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1250) корабель (623) Столтенберг Єнс (427)

 Повернення Україні захоплених кораблів - правильний крок, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає рішення Росії повернути Україні перед зустріччю в нормандському форматі захоплені кораблі правильним кроком.

Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі після першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми привітали, що Росія зрештою повернула українські кораблі, які вона захопила у минулому листопаді. Це те, що просив Міжнародний трибунал ООН з морського права. І це крок у правильному напрямі перед самітом у "нормандському форматі" у наступному місяці", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160895
 
 
 Топ коментарі
 
Возвращение МЕТАЛОБРУХТУ? Столенберг жти корабли видел в нынешнем состоянии? Кто вернет убытки? НАТО?
 показати весь коментар
 
а шо пан президент у нас в селах все мосты уже отремонтированы? а деньги на этот мост для сепарских сволочей с кого слупили? а я отвечу с простых украинских работяг и пенсионеров!!! и вот еще - а почему этот мост изя калосыйский на свои бабки не построил? а ахметка? а тарута? а фирташ? а кварталу 95 скинуться слабо было? а сивоха?
 показати весь коментар
 
рyсня здивована, що її не хвалять за мародерствоВозвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7141
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Твоя русня нарешті побачила, що таке туалет і то на наших кораблях.
 показати весь коментар
 
 
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити... Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 400
 показати весь коментар
 
С гладковыбритыми ногами БУБОЧКА встречал металлолом 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Возвращение МЕТАЛОБРУХТУ? Столенберг жти корабли видел в нынешнем состоянии? Кто вернет убытки? НАТО?
 показати весь коментар
 
 
а це ваша русня на Чонгарі "натрофеїла" в 2014

Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3665 Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8083Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9982Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7630
 показати весь коментар
 
 
Яша, все чисто в русском духе! Но ты их не вини, то в них дух еще от татаро-монгол. Орда, бл-ть!
 показати весь коментар
 
 
Яша, когда-то известного режисера спросили, почему вы всегда показываете туалеты, особенно в фильмах своих про разные страны, в т.ч. - СССР? И говорите много о них? Ответ был типа: а туалеты показывают четко культурный уровень нации.
 показати весь коментар
 
 
Скрепно срать в земляную дырку летом и в помойное ведро зимой, аки царь. и мыть не надо, и запах родной и привычный.
У кацапа принято срать за баней, даже присказку такую придумали себе - как гавна за баней.

Даже дырка в земле на московии - это у зажЫточных алегархов))
 показати весь коментар
 
А что там с кораблями случилось?! Можно видео в их новом состоянии, пожалуйста.
 показати весь коментар
 
Как Зеленский договорился, такие и вернули
 показати весь коментар
 
 
А заборона Трампом публікувати реакцію США на захоплення кацапією українських моряків та суден -- ганебний крок для США.
 показати весь коментар
 
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс скептически оценил возвращение Россией трех задержанных украинских судов и не считает это прогрессом. Об этом он заявил 19 ноября, сообщает Delfi.

"Возвращение судов следует сравнить с ситуацией, когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто. Возможно, это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", - подчеркнул Линкявичюс.
 показати весь коментар
 
 
Возврат или передача на хранение под личные заверения гнусавой гниды?
 показати весь коментар
 
Возврат "кораблей" - это как бы вернули не Сенцова а выпотошенное чучело из него . Представили ? Вот такое возырашение "кораблей " состоялось . Зеля вместо Теслы на них видосы снимать будет .
 показати весь коментар
 
 
"...Это то, что просил Международный трибунал ООН по морскому праву..." Источник: https://censor.net.ua/n3160895
 показати весь коментар
 
Членограй запостил фото моста в Станице с флагами Луганды. Сказочный долбоящерВозвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9739
 показати весь коментар
 
 
а шо пан президент у нас в селах все мосты уже отремонтированы? а деньги на этот мост для сепарских сволочей с кого слупили? а я отвечу с простых украинских работяг и пенсионеров!!! и вот еще - а почему этот мост изя калосыйский на свои бабки не построил? а ахметка? а тарута? а фирташ? а кварталу 95 скинуться слабо было? а сивоха?
 показати весь коментар
 
 
Можно сделать так. зайти и спросить об этом у гавнокомандующего. Оно конечно же не ответит, но попытку сделать можно...
И заодно спросить почему с Попасной на Бахмут Зеленский всю дорогу снюхал...
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1197193344255954945
 показати весь коментар
 
 
рyсня здивована, що її не хвалять за мародерствоВозвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7141
 показати весь коментар
 
 
Покатайте его на тех кораблях после их возврата.
 показати весь коментар
 
 
Необходимо сказать, что идея с катерами была идиотской. Поэтому не надо много требовать.
 показати весь коментар
 
а шо про то что корабли полностью разграблены и остались от них одни корпуса гарантик уже запретил говорить? чтобы путлер не обиделся? ведь командующий ВМСУ уже рассказал что все рашисты разграбили, даже плафоны и розетки поскручивали а силовые установки вывели из лада, про оружие и оборудование никто уже вообще не говорит!!!
 показати весь коментар
 
раху издевательски и сочуственно похвалили Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4563
 показати весь коментар
 
Мониторы,сервера,розетки.Где-то я уже это слышал.
 показати весь коментар
 
Тупой ***дюк, вернуть корпуса кораблей и корабли - это разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Генеральный сепар НАТО Йенс Столтенберг. Повернення Україні захоплених кораблів - правильний крок, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5806
Да, порохоботы?
Нафига вам эта НАТА?
 показати весь коментар
 
а то что эти украинские корабли обворованы, правильный шаг?
 показати весь коментар
 
 
а шо вернули металеві коробки без нічого
 показати весь коментар
 
А вот то что с ними сотворила р.ф. можно раздуть и показать всему миру. Работа для профессионалов. 95 квартал вперёд!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору