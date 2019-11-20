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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8531) Правоохоронні органи (426) Шкіряк (178) Яровий (66)

 Поліція готова гарантувати безпеку під час масових заходів 21-23 листопада, - Яровий

21, 22 і 23 листопада по всій країні заплановано масові заходи - українці відзначатимуть День Гідності та Свободи і вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору. Поліція готова гарантувати безпеку учасників акцій.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Поліція, гвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу готові до проведення масових заходів. Тільки в Києві в ці дні планується проведення п'яти акцій, ми залучатимемо достатню кількість правоохоронців", - заявив Яровий.

За його словами, роботу вже почали ситуаційні центри Нацполіції.

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Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що акції проходитимуть по всій Україні, не тільки в столиці.

"Національна поліція готова до гарантування безпеки під час масових заходів. Звертаю увагу особового складу і керівників на те, щоб не допустили провокації під час акцій", - сказав Клименко.

"МВС робить все можливе, щоб заходи відбулися тихо по всій країні", - резюмував радник міністра внутрішніх справ Шкіряк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160894
 
 
 Топ коментарі
 
'Фейкових виборів не буде, якщо тільки Україна сама на них не погодитьсяя,' - заявив спецпредставник президента ЄврКомісії по Україні Ельмар Брок.
Навіть, ЄС зрозуміє, що Зеленський - колоборант і може погодитися на те, що суперечить інтересам України і євроцінностям.
А вии?
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побачимо що ти скажеш 10 грудня.
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'Фейкових виборів не буде, якщо тільки Україна сама на них не погодитьсяя,' - заявив спецпредставник президента ЄврКомісії по Україні Ельмар Брок.
Навіть, ЄС зрозуміє, що Зеленський - колоборант і може погодитися на те, що суперечить інтересам України і євроцінностям.
А вии?
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Хворые фантазии порохошавок
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Все буде добре , настане мир і ЗЕлох піде назавжди в минуле
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а що він скаже? звичайно, що це все клятий Порох натворив
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Ты недалек от истины. Зеленскому приходится разгребать порошенковское лайно, вымутить из капитулянтских минских угод хоть что-то полезное для Украины
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ЗЕбилоид, именно поэтому говорящая голова от суркова чеснаков заявляет, что - "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть."?

Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой - Цензор.НЕТ 2026
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Вообще-то, документ должен быть утверждён парламентом, чтобы он имел юридическую силу. Перед голосованием каждому депутату нужно передать брошюрку, с пояснениями: какие пункты в документе делают депутата кандидатом на ст. 111 УК.
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В смысле?
Любовь к жопе Трампа - виноват Порошенко?
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Як правильно називається людина, котра цицьки голить, а бороду, навпаки, запускає?
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судячи по цицьках 3го розміру - Юзя таки баба Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой - Цензор.НЕТ 9581
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Щоб було тихо, і найважливішою справою - грати пуською на роялі гідранту не заважали.
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То бишь ВОРОохранительные органы готовы защитить своих господ ?
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я сподіваюсь що поліція забезпечить безпеку мирних громадян. А якщо треба і зачистить незгодних Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой - Цензор.НЕТ 6239
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Як правильно називається людина, котра цицьки голить, а бороду, навпаки, запускає?
Грає причинним місцем на роялі.
Любить сраку Трампа.
Жере шаурму.
Бігає проміж фонтанчиків.
Носить браслетики.
Не голиться через забобони.
А ***** його називає сімпатяшка.

ВгадайТе, як його завут?
Зелібобікам дається три спроби
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достоинства и свободы? нищий не может быть достоиным и свободным
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Достоинство и свобода, - это единственное, что есть и у нищего и у богатого с рождения. Но к сожалению, многие достоинство и свободу меняют на богатство.
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на гречку...
Біблійної давнини історія, продажу себе за сочевицю («чєчєвіцу»)...
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А когда будут акции против голодомора и слуг народа .Соня каже что ето одно и тоже .
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Бог создал три зла ! Кацапа, чёрта и продажного ЗЕбила - козла !
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Тільки Богові відомо, кого буде охороняти вірменогрузиножид
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"Борт №1" ожидал украинского лидера на военном аэродроме в Чугуеве. Когда он туда прибыл, самолет не смог взлететь из-за неисправности. Зеленский ожидал около полутора часов, однако отремонтировать самолет не удалось. Ему предложили вернуться в Киев военным самолетом, но президент отказался. Как сообщают источники, "по соображениям безопасности".

У Януковича тоже проблемы в Харькове были. Держим кулачки.
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Военным самолетом боится лететь. Чувствует, как воины его сильно "любят"
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