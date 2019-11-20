 "Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно", - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда

Дональд Трамп звернувся до журналістів на галявині біля Білого Дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС. Він не став відповідати на їхні запитання, а замість цього зачитав уривки зі свідчень Сондленда і свою письмову заяву з блокнота.
Фотокореспондентам вдалося сфотографувати сторінку блокнота з нотатками Дональда Трампа.
"Що ви хочете від України?" - він питає мене. Я продовжую чути всі ці різні ідеї і теорії. Це - посол Сондленд говорить зі мною... Чого ви хочете, чого ви хочете? Це була дуже коротка і різка розмова, яка у нього була зі мною", - сказав Трамп.
"Він продовжує, "чого ви хочете?". Ось моя відповідь. Готові? У вас є камера? "Я нічого не хочу. Це те, що я хочу від України". "Я нічого не хочу". Я сказав це двічі!", - додав він.
Президент США також заявив, що насправді він не дуже добре знає Сондленда: "Я не дуже добре його знаю. Хоча, схоже, він хороший хлопець".
Раніше сьогодні посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, що разом з міністром енергетики Ріком Перрі і спецпредставником Держдепу Куртом Волкером змушений був співпрацювати з адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
Кстати, Помпео только что подал в отставку.
Mike Pompeo planning to resign because Trump 'hurting his reputation', report claims
Рекомендую реже заходить на сайты типа CNN, Daily Beast прочую дрянь.
Помпео может уйти, только если решит баллотироваться в сенат.
Однако, вернемся к украинской стороне этой "медали".
Украина и так во всем этом глубже не могу, но шестерки Коломойского вкупе с поклонниками РФ толкают страну к погружению в дерьмо с головой, первыми проявляя "инициативу" со стороны Украины в пользу Трампа и республиканцев.
Коломойский, спасая свое ж.(вспоминаем его позорное и страннное, на первый взгляд интервью для NT), пытается, как умеет, играть на стороне Трампа, озвучивая все хотелки последнего: я тебе через своих ставленников(Богдан, Труба, Рябошапка, Дубински итд) - дело по кандидату от демократов Байдену, ты - мне защиту от расследования ФБР.
Состоялась пресс-конференция на тему "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". Нардепы Андрей Деркач (внефракционный), Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Кучеренко ("Батькивщина") обсуждали факты украино-американскких коррупционных связей.
Депутаты потребовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации $7,4 млрд "семьей" украинского экс-президента Виктора Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демпартии США.На прошлой неделе 14 ноября, незаметно для СМИ, ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику Бурисмы экс-министру экологии Злочевскому. Согласно Подозрению, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через проведение инвестиционным фондом Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью 7,4 млрд долларов США", - сказал Деркач.
Он подчеркнул, что по данным следствия, это были деньги, преступно полученные "семьей" Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013-2014 гг. "Януковичи, по данным следователей, добыли преступным путем 7,4 млрд долларов и отмыли их через инвестфонд, близкий к некоторым представителям Демократической партии США, в виде облигаций внешнего государственного займа", - отметил он.Деркач сообщил, что на связь Franklin Templeton Investments с Демократической партией указывают несколько фактов. "Сын основателя Templeton'а - Джон Темплтон младший (John Templeton Jr.) был одним из крупных доноров избирательной кампании Президента Обамы. Еще один персонаж, имеющий отношение к фонду, - Томас Донилон (Thomas Donilon). Управляющий BlackRock Investment Institute, акционера Franklin Templeton Investments, имеющего наибольшую долю в фонде. Примечательно, что ранее он был советником Обамы по национальной безопасности", - проинформировал Деркач.
Нардеп заявил, что президенты Украины и США должны объединить усилия двух стран по установлению фактов коррупции и отмывания денег с участием граждан двух стран.https://vesti.ua/politika/358246-deputaty-provodjat-press-konferentsiju-po-delu-burisma-video-
Не читайте демократских пропагандонов.
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Здається, що ми на межі грандіозного шухера
Стало известно, что в ГПУ подписали подозрение Злочевскому по делу Burisma
https://vesti.ua/politika/358246-deputaty-provodjat-press-konferentsiju-po-delu-burisma-video-
Чтоб этого колуна шляк трафив! За что это нам??
- получите. Все закономерно
- Вова, сделай мне правильно...
- Так так же не правильно...
- Правильно, правильно...
===Джордж П. Кент (англ. George P. Kent) - американський дипломат[1], заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії (з 4 вересня 2018 року)[2]===
Чушь, а не факт
Свине, а як щодо асоціацій Трампа про "моніку"? Адже він блаЗЄнського асоціює лише з нею