EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  2803  43
Матеріали за темою:
Все про:США (5856) Трамп (2263) Сондленд (14)

 "Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно", - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда

Президент США Дональд Трамп відповів на звинувачення посла США в ЄС Гордона Сондленда, який заявив, що американський лідер звелів йому працювати з Джуліані для початку розслідування проти Байдена.

Дональд Трамп звернувся до журналістів на галявині біля Білого Дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС. Він не став відповідати на їхні запитання, а замість цього зачитав уривки зі свідчень Сондленда і свою письмову заяву з блокнота.

Фотокореспондентам вдалося сфотографувати сторінку блокнота з нотатками Дональда Трампа.

Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно, - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда 01

"Що ви хочете від України?" - він питає мене. Я продовжую чути всі ці різні ідеї і теорії. Це - посол Сондленд говорить зі мною... Чого ви хочете, чого ви хочете? Це була дуже коротка і різка розмова, яка у нього була зі мною", - сказав Трамп.

"Він продовжує, "чого ви хочете?". Ось моя відповідь. Готові? У вас є камера? "Я нічого не хочу. Це те, що я хочу від України". "Я нічого не хочу". Я сказав це двічі!", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Президент США також заявив, що насправді він не дуже добре знає Сондленда: "Я не дуже добре його знаю. Хоча, схоже, він хороший хлопець".

Раніше сьогодні посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, що разом з міністром енергетики Ріком Перрі і спецпредставником Держдепу Куртом Волкером змушений був співпрацювати з адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160893
 
 
 Топ коментарі
 
Посол Гордон Сондланд (назначенец Трампа) в этот момент даёт открытые показания в Конгрессе по импичменту Трампа. Его показания - абсолютная катастрофа для Трампа, Пенса, Помпео, Джулиани. Как выражаются американцы, «он бросил их под автобус».

Кстати, Помпео только что подал в отставку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посол Гордон Сондланд (назначенец Трампа) в этот момент даёт открытые показания в Конгрессе по импичменту Трампа. Его показания - абсолютная катастрофа для Трампа, Пенса, Помпео, Джулиани. Как выражаются американцы, «он бросил их под автобус».

Кстати, Помпео только что подал в отставку.
 показати весь коментар
 
 
Брехня)))
Рекомендую реже заходить на сайты типа CNN, Daily Beast прочую дрянь.
Помпео может уйти, только если решит баллотироваться в сенат.
 показати весь коментар
 
Ничего не хочу поэтому приостановлю помощь в войне с кацапами потому что ....чего то хочу.Заврался рыжий
 показати весь коментар
 
 
Никаких сомнений: врет как и всегда.
Однако, вернемся к украинской стороне этой "медали".
Украина и так во всем этом глубже не могу, но шестерки Коломойского вкупе с поклонниками РФ толкают страну к погружению в дерьмо с головой, первыми проявляя "инициативу" со стороны Украины в пользу Трампа и республиканцев.
Коломойский, спасая свое ж.(вспоминаем его позорное и страннное, на первый взгляд интервью для NT), пытается, как умеет, играть на стороне Трампа, озвучивая все хотелки последнего: я тебе через своих ставленников(Богдан, Труба, Рябошапка, Дубински итд) - дело по кандидату от демократов Байдену, ты - мне защиту от расследования ФБР.

Состоялась пресс-конференция на тему "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". Нардепы Андрей Деркач (внефракционный), Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Кучеренко ("Батькивщина") обсуждали факты украино-американскких коррупционных связей.

Депутаты потребовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации $7,4 млрд "семьей" украинского экс-президента Виктора Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демпартии США.На прошлой неделе 14 ноября, незаметно для СМИ, ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику Бурисмы экс-министру экологии Злочевскому. Согласно Подозрению, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через проведение инвестиционным фондом Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью 7,4 млрд долларов США", - сказал Деркач.

Он подчеркнул, что по данным следствия, это были деньги, преступно полученные "семьей" Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013-2014 гг. "Януковичи, по данным следователей, добыли преступным путем 7,4 млрд долларов и отмыли их через инвестфонд, близкий к некоторым представителям Демократической партии США, в виде облигаций внешнего государственного займа", - отметил он.Деркач сообщил, что на связь Franklin Templeton Investments с Демократической партией указывают несколько фактов. "Сын основателя Templeton'а - Джон Темплтон младший (John Templeton Jr.) был одним из крупных доноров избирательной кампании Президента Обамы. Еще один персонаж, имеющий отношение к фонду, - Томас Донилон (Thomas Donilon). Управляющий BlackRock Investment Institute, акционера Franklin Templeton Investments, имеющего наибольшую долю в фонде. Примечательно, что ранее он был советником Обамы по национальной безопасности", - проинформировал Деркач.
Нардеп заявил, что президенты Украины и США должны объединить усилия двух стран по установлению фактов коррупции и отмывания денег с участием граждан двух стран.https://vesti.ua/politika/358246-deputaty-provodjat-press-konferentsiju-po-delu-burisma-video-
 показати весь коментар
 
Напоминаю, что сегодня проходят ОТКРЫТЫЕ слушания, и все, что НА САМОМ ДЕЛЕ сказал Сондленд, доступно в видеозаписи.

Не читайте демократских пропагандонов.
 показати весь коментар
 
Организм "содержательный" разговор провел "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 7811
 показати весь коментар
 
 
дивлячись на фото з нотатками Донні, виникає враження, що їх писала дитина, років 10-12....
 показати весь коментар
 
 
Яковіна по радіо НВ каже, що Трамп визнавсь, що йому "насрати на Україну", за словами Сондленда.
 показати весь коментар
 
 
Мов би Україна Трампу цікава лише тому, щоб отримати компромат на Байдена.
_______________
Здається, що ми на межі грандіозного шухера "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 4507
 показати весь коментар
 
Для нас главное, о чем сказал Яковина - то, что здесь Коломойский, через своих людей и сторонников России, от имени Украины через ее официальные правооХренительные структуры стал играть на стороне Трампа в расчете на прекращение расследования против него в США.
Стало известно, что в ГПУ подписали подозрение Злочевскому по делу Burisma
https://vesti.ua/politika/358246-deputaty-provodjat-press-konferentsiju-po-delu-burisma-video-
 показати весь коментар
 
)))) капец... и за его сракой умирает зелупа -вдумайтесь в это, ошметки зебанатов😁
 показати весь коментар
 
 
Leрочка-людоедка у тебя в лексиконе кроме зелупа и зебанаты другие слова имеюца?
 показати весь коментар
 
 
Імєюца ще такі слова: зебіл, зескот, зелох. "Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно", - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда - Цензор.НЕТ 8856
 показати весь коментар
 
короче зеленскому таки удалось войти в мировую историю зашкваров с США, до еще и всю нашу страну втянул, что мне люди из Европы пишут: "о Украина теперь каждый день в новостях". И ржут, с*ки.

Чтоб этого колуна шляк трафив! За что это нам??
 показати весь коментар
 
 
Как за что? Голосовали, не думая, "в едином порыве"? Игнорировали зависимость от олигарха?
- получите. Все закономерно
 показати весь коментар
 
Ну, это уже анекдот.
- Вова, сделай мне правильно...
- Так так же не правильно...
- Правильно, правильно...
 показати весь коментар
 
 
_Трампон тормозил и саботировал настоящие санкции против моржовии! Чтоб его американцы в клочья порвали.
 показати весь коментар
 
Если не знаешь, выделяешь 2 слова, правой кнопкой - найти в Гугл. Там будет много инфы, включая полные показания.
===Джордж П. Кент (англ. George P. Kent) - американський дипломат[1], заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії (з 4 вересня 2018 року)[2]===
 показати весь коментар
 
 
Факты: Зеленский под Трампа не прогнулся, помощь восстановили без требуемого заявления. Порошенко прогнулся под Байдена всего за 6 часов, о чем тот сам со смаком рассказывал.
 показати весь коментар
 
 
Факт в том что зе шаквареный любитель зада трампа. Порох по сравнению с ним бог
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С логикой у порохошавок проблемы
 показати весь коментар
 
 
Чем вас олигофренов на петроферме пичкают, что вы такой бред несёте?
 показати весь коментар
 
Бггг) весь Мир теперь петроферма, т к то что зелупа зад трампуши любит пишут все западные сми😁
 показати весь коментар
 
 
"Факты: Зеленский под Трампа не прогнулся"
Чушь, а не факт
 показати весь коментар
 
Украина влезла в американские выборы и это было ошибкой.
 показати весь коментар
 
 
Особисто я нікуди не влізав. І ні за Пєцю, ні за Воху не голосував. Може треба всіх однотурових витягувати за вушко і на сонечко? Вони не знали, що Пєця є добре відомий пойдисвіт? Проголосували? А відповідати за це хто буде? Пушкін? "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 7633
 показати весь коментар
 
 
В блокноті написано "Zellinsky", через літеру "і", а не "Zelensky", як треба було б. Тобто: у нього асоціації все таки з "Lewinsky".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну вот Порошенко таки посадят, найдешь нового хозяина?
 показати весь коментар
 
 
блаЗЄнський, Порошенка посадять обов'язково -- твій блаЗЄнь пообіцяв. Він сказав, що зробить це одразу після підняття платні вчителям до $4000 та зниження тарифів удвічі. I's easy. Тому, свинособако, терпи й чекай "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 8297
Свине, а як щодо асоціацій Трампа про "моніку"? Адже він блаЗЄнського асоціює лише з нею "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 8297
 показати весь коментар
 
 
СРОЧНО!!! Вилоносец после суда трусливо на чартере сбежал в Вену. Его видели в эропорту с десятью членами ОПГ, у каждого в руках было по 3-4 черные сумки. Всего около 40 одинаковых сумок, скотыняка вывозид деньги и ценности и не исключено, шо попросит полит. убежище в Австрии.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору