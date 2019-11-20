 У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
"Федеральна служба безпеки Російської Федерації в місті Аксай Ростовської області за підозрою в державній зраді затримала громадянина Росії - військовослужбовця Південного військового округу", - йдеться в заяві відомства.
За версією ФСБ військовий "цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави". Таке завдання він нібито отримав від Головного управління розвідки Міноборони України.
Автори Telegram-каналу "Відкриті медіа" знайшли в соціальних мережах сторінку затриманого. За їхніми даними, ФСБ підозрює в зраді і в роботі на військову розвідку України 28-річного старшого лейтенанта Руслана Артикова. Зазначається, що він працював зв'язківцем, несучи військову службу в 175-й Лунінецько-Пінській бригаді управління ЮВО, розташованій в місті Аксай.
Виходячи з даних, опублікованих у профілі Артикова, він закінчив Таганрозький технологічний інститут.
Це колишній 106 окремий полк зв'язку СКВО (северо-кавзказский военный округ), також там розташован командний пункт під землею вузол зв'язку "Терція" , зараз бригада в/ч 01957 м Аксай...До речі там проходили службу дуже багато українців, багато пішли на пенсію і залишились там.
20.11.2019 г.
Судя по информации сегодня кто то звонил Трубе из администрации (не Зеленский точно). Разговор был нервным и непечатным. Но прозвучала интересная фраза "... я сам всех солью..."
Российский источник. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
В Польшу прибыл корабль с сжиженным газом для Украины. Польша подключает "ветку Яценюка"
Разумков хотел пообщаться с Зеленским, но пообщался только с Богданом. Видимо, остался недоволен.
Порошенко наносит ответный удар. В Интернет легли записи разговоров руководителя ДБР и главы ОПУ по поводу расследования дел против Порошенко.
В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
Тоді старший і вищий склад офіцерського корпусу слід вважати богами війни?
И не удивительно...в снбо...алкаши и предатели...клейиа негде ставить..
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Лейтенанти (тобто молодший офіцерський склад) у мишобратів вже вважаються "вьісокопоставленньіми"? Щось у них із кадрами зуйово...
При ЗЕленском Украинский Генштаб стал проходным двором портянок
Российский источник.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Кстати в далёкое время было 3 ямщика которые подвозили тов. Сталина во время побега с Туруханском крае. 3 ямщика на одном облучке.
Речь идёт о том что не будет ли против РФ если мы в Австрии назначим.....
В то самое время, когда "мирных шахтеров", пойманых в бою, садят на лет восемь максимум. Потому, что "их ждут дома! ".
у нас по Конституції Головнокомандувач
Не подойдет?
https://zaxid.net/news/
Мир ЗЕ-дебіла х ****** у повній красі!!!
А ще краще в тутешніх зелєбобів.
Скорше за все підставили для розголосу, мовляв Україна напала на росію.