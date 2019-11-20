 У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Федеральна служба безпеки Російської Федерації в місті Аксай Ростовської області за підозрою в державній зраді затримала громадянина Росії - військовослужбовця Південного військового округу", - йдеться в заяві відомства.

За версією ФСБ військовий "цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави". Таке завдання він нібито отримав від Головного управління розвідки Міноборони України.

Автори Telegram-каналу "Відкриті медіа" знайшли в соціальних мережах сторінку затриманого. За їхніми даними, ФСБ підозрює в зраді і в роботі на військову розвідку України 28-річного старшого лейтенанта Руслана Артикова. Зазначається, що він працював зв'язківцем, несучи військову службу в 175-й Лунінецько-Пінській бригаді управління ЮВО, розташованій в місті Аксай.

Виходячи з даних, опублікованих у профілі Артикова, він закінчив Таганрозький технологічний інститут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ФСБ заявила, що затримала військовослужбовця армії РФ, який нібито працював на Україну