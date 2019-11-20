EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  526  2
Все про:компенсації (140) Міноборони (2952) відпустка (44) УБД (58) ЗСУ (383)

 Учасникам бойових дій під час звільнення мають виплатити компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки, - Юрслужба ЗСУ

Під час звільнення зі служби учасники бойових дій мають право отримати грошову компенсацію за дні додаткової відпустки, які вони не встигли використати.

Відповідне роз'яснення опублікувала на своїй сторінці в Facebook Юридична служба Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

На сторінці юрслужби зазначено, що рішення цього питання спільно здійснили Міноборони і Генеральний штаб, а текст рішення спрямовано для керівництва в роботі до органів військового управління Збройних Сил України та структурних підрозділів Міноборони.

Позови через невиплату компенсацій за невикористані додаткові дні відпустки почали надходити до судів у другому кварталі 2019 року, зазначили в юридичній службі. Всього надійшов 431 позов.

Читайте також: Група шахраїв заволоділа сумою понад 7 млн ​​грн, призначених для учасників бойових дій

"Виплату здійснювати за минулі роки з дати набрання чинності норми закону України (06.06.2015), в тому числі за 14 календарних днів за рік отримання статусу учасника бойових дій, за таку ж кількість календарних днів року звільнення, на підставі наказу командира (начальника) за відповідним рапортом військовослужбовця в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для військової частини (установи) в бюджеті", - сказано в роз'ясненні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160881
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
но ...при этом вычесть за поломанное-потерянное имущество...
ну там ложка-кружка...три гильзы погнутые...шеврон с плеча драный...и протертую стельку ))))
(это стеб!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору