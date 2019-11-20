 Учасникам бойових дій під час звільнення мають виплатити компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки, - Юрслужба ЗСУ

Відповідне роз'яснення опублікувала на своїй сторінці в Facebook Юридична служба Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

На сторінці юрслужби зазначено, що рішення цього питання спільно здійснили Міноборони і Генеральний штаб, а текст рішення спрямовано для керівництва в роботі до органів військового управління Збройних Сил України та структурних підрозділів Міноборони.

Позови через невиплату компенсацій за невикористані додаткові дні відпустки почали надходити до судів у другому кварталі 2019 року, зазначили в юридичній службі. Всього надійшов 431 позов.

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"Виплату здійснювати за минулі роки з дати набрання чинності норми закону України (06.06.2015), в тому числі за 14 календарних днів за рік отримання статусу учасника бойових дій, за таку ж кількість календарних днів року звільнення, на підставі наказу командира (начальника) за відповідним рапортом військовослужбовця в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для військової частини (установи) в бюджеті", - сказано в роз'ясненні.