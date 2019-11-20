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 Події, Здоров'я
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Все про:Одеса (2171) поранення (1568) Танцюра Андрій (11)

 В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТО

Борт санітарної авіації в одеський військовий госпіталь у відділення реанімації доставив бійця ЗСУ у важкому стані.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра 01

"Борт санавіації в одеський військовий госпіталь у відділення реанімації доставив бійця, 22 роки. Перелом хребта, перелом тіла грудної клітки, забій м'яких тканин. Стан стабільно важкий. Хлопець сам із смт. Сарата Одеської області", - написав Танцюра.

В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби - 6 поранених, 3 обстріли, - штаб ООС


В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160878
 
 
 Топ коментарі
 
Так по словам Бубочки,у нас же не стреляют,войны нет.Получается,что волонтеры лгут,али Бубочка 3,14здит?
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Так по словам Бубочки,у нас же не стреляют,войны нет.Получается,что волонтеры лгут,али Бубочка 3,14здит?
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будь проклят Зеленский со своим "перемирием"!
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Значить всі інші госпіталі вже заповнені, тому що першим Дніпро отримує поранених. Що ж ви мовчите, негідники про реальний стан подій
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это тишина По Зеленскому

В среду на Донбассе ранены 6 украинских бойцов

InfoResist

В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 9885Читать материал на украинском

В среду, 20 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков были ранены 6 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
С полуночи противник нарушил режим прекращения огня три раза. Боевики стреляли по позициям ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», еще один - на район ответственности ОТГ «Север», при этом участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.
Как сообщалось ранее, в районе Горловки бойцы Нацгвардии с боем взяли важную высоту.
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А зевиборці по суті голосували за відведення військ.
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мне кажется, или каждый день у нас все больше раненых и у битых, при этом с*аном разведении??? где сводка, сколько их за посл. месяц?

С чем зеленский едет в нормандию? что у нас все оК?
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С чем......... пианино захватит с собой. Ему хватит.
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На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 бійців ООС
https://zaxid.net/news/

Мир ЗЕ-дебіла х ****** у повній красі!!!
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+ пошла деньга. Выздоравливай, ты нам нужен
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Цікаво читати соєвих лайнометів, якщо знати, що солдат постраждав у ДТП... В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 901
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Иліті читати важко? Перелом хребта і кульові поранення одне й те ж саме? До речі, борти літають раз на кілька тижнів. 12 в Одесу з Дніпра це не за день.
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дебил. даже если он подавился водкой. он на передке, а ты на просиженом диване. благодаря и ему, кстати. кинь парню пару гривен ему. с тебя не убудет
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Ти не знаєш, дея є і де я був, тому тобі найух, можеш їхати на своєму бойовому дивані, яким ти так мариш.
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де ти був і дє ти є мені не цікаво. а от то шо ти, зелена шмаркля, мелеш, мене то тубує. і то є прикро
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дебил. даже если он подавился водкой. он на передке, а ты на просиженом диване. благодаря и ему, кстати. кинь парню пару гривен ему. с тебя не убудет
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