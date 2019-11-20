 В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.
"Борт санавіації в одеський військовий госпіталь у відділення реанімації доставив бійця, 22 роки. Перелом хребта, перелом тіла грудної клітки, забій м'яких тканин. Стан стабільно важкий. Хлопець сам із смт. Сарата Одеської області", - написав Танцюра.
В среду на Донбассе ранены 6 украинских бойцов
InfoResist
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В среду, 20 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков были ранены 6 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
С полуночи противник нарушил режим прекращения огня три раза. Боевики стреляли по позициям ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», еще один - на район ответственности ОТГ «Север», при этом участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.
Как сообщалось ранее, в районе Горловки бойцы Нацгвардии с боем взяли важную высоту.
С чем зеленский едет в нормандию? что у нас все оК?
https://zaxid.net/news/
Мир ЗЕ-дебіла х ****** у повній красі!!!
А эти наверное 5 дней назад в казарме с кроватей упали?