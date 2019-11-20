 В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

"Борт санавіації в одеський військовий госпіталь у відділення реанімації доставив бійця, 22 роки. Перелом хребта, перелом тіла грудної клітки, забій м'яких тканин. Стан стабільно важкий. Хлопець сам із смт. Сарата Одеської області", - написав Танцюра.

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