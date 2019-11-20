 У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова

Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою.
Перевірка зараз триває, про результати буде офіційно повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим в ГПУ попросили не поширювати відповідну інформацію.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.
Шайка клоунов, предателей и аферистов
Народний депутат України (IX скликання, з 2019)
доплеровское смещение кажется (не гуглил)
и доплер тут уже не при чем...
преобразования лоренца..))))))))
на картинке размеры меняются. но в глаза бросается смещение именно света (цвета) от синего (приближается) до красного (удаляется).
да бог с ним...
Після турборежиму настав турбозашквар. Це коли ти тільки збираєшся написати про плівки Корявченкова-Юзика, як вже з'являються плівки Труби, про які ти теж не встигаєш додумати, бо вже Сивлохо заявляє, що Україна повинна "вибачитися перед мешканцями Донбаса".
Да, я знаю, що ти - взагалі ворог мертвечуковський, знаю!; але це ваш вибір, 73/43%зебілів! Нєхер тепер вам віднєкуватись!
А всім педофілам і насильникам, не переживай за це, на зоні зеки обовязково засунули в сраку. Навіть на красній зоні. Обовязково, це для них свята справа. Такі понятія. І тут навіть адміністрація зони безсила. Хто би він не був, той злочинець...
ВИ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!!