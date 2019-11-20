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 Політика України
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Все про:ГПУ (3377) судимість (8) Рябошапка Руслан (201) Іванісов (1)

 У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова

Слова генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова є непідтвердженими.

Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою.

Перевірка зараз триває, про результати буде офіційно повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим в ГПУ попросили не поширювати відповідну інформацію.

У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова 01

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160876
 
   
 Топ коментарі
 
т.е. генпрокуратура опровергает слова генпрокурора? я все правильно понял?
это уже писец полный....
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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Шайка клоунов, предателей и аферистов
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і що не дивно, цю шайку ви всі, 73/43%зебілів - привели у владу всі разом!!!
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юзик может только нас- рать больше чем слон
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.....они плохо кончют ((((( под роздачу попадут даже ДЕРЕВЬЯ (((
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Ахах, зеленый клоун не знает даже что творится в его ведомстве, оцэ так выбралы технократив
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Эй! Не лох! Где же выступления в стиле - "... Ах ты бандит..."???
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Стесняюсь спросить, а как-же его регистрировали кандидатом в депутаты? В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова - Цензор.НЕТ 9539
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Вы хотели спросить: "Как же он служил в очистке?"(с). Я не помню, что ответил профессор Преображенский.
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Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (в. о. 153, Острог, частина Рівного, Гощанський, Корецький, Острозький, Рівненський райони)[8]. На час виборів: головний юрист ТОВ «Проф Дез Контроль Плюс», живе в Києві. Безпартійний[9].
Народний депутат України (IX скликання, з 2019)
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Ну так преЗедент ВР распустил, а мозгов(?) не хватило «партию» создать.........
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чтото не так пошло в шайке штейнов. вроде и кадр для них полезный, с ярко выраженной мыролюбностью, но с другой стороны статья по которой он был реформирован по всем понятиям западло. И даже любой заднеприводный реформатор с ним за стол не сядет.
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Нікчемний поцик обгадився В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова - Цензор.НЕТ 3850 Не дивно
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Ей, юзери, чому ви дивуєтесь цій брехні? Ви що, досі не второпали, що чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня???
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вот с такой скоростью слуги погружаются в выгребную яму
У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 2175
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ну или те кто застал изучение астрономии в школе
доплеровское смещение кажется (не гуглил)
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Не астрономия, кажись физика, раздел оптика У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 5738
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ну как бы готов поспорить. если принять во внимание что эффект доплера наблюдается для всех волновых излучений то почему не акустика?
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Я о том, что в школьной программе, проходилось на уроках физики
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вы ВСЕ забыли про изменения линейных размеров..
и доплер тут уже не при чем...
преобразования лоренца..))))))))
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ну теорию относительности в школе касаются так же нежно и с краечку как девушку на первом свидании. хотя в универе я ничего про лоренца такого относящегося к физике не помню. к вышке помню - было.
на картинке размеры меняются. но в глаза бросается смещение именно света (цвета) от синего (приближается) до красного (удаляется).
да бог с ним...
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Паалегше У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 1177, мы тут школьный курс обсуждаем! У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 4568
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в реальности этот эффект можно наблюдать по гудку локомотива на крейсерской скорости ну или в космосе (отсюда астрономия)
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он не клоун, он мыролюбец как и свиновальц.
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это точно . винницкие свиношныри не в почете.
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В почете моника, бо она принимает со всех сторон и в лююом количестве))
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Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 4 ч.4 часа назад

У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 6885Після турборежиму настав турбозашквар. Це коли ти тільки збираєшся написати про плівки Корявченкова-Юзика, як вже з'являються плівки Труби, про які ти теж не встигаєш додумати, бо вже Сивлохо заявляє, що Україна повинна "вибачитися перед мешканцями Донбаса".
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Бляха скільки гівна навилазило у владу слідом за недомірком. Весь ********* цирк поприлаштовував. Вже зараз половина моїх знайомих тих хто за тебе голосувало матюкають тебе Вова так що вуха в'януть.
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Кто кого "спростував": ГПУ Рябошапку или Рябошапка ГПУ?
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Ситуація навколо "плівок" труби починає ставати все більш цікавішою. Тепер вже на брехні з педофілом і вбивцею засвітився ще один "фігурант" розслідування - сам 💯% прокурор 😕
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Если зелохи выбрали подонка, кто они после этого?
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більшість ідіоти ...решта вороги країни
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на еспресо щойно бачив суперечку колишнього нардепа з БПП (ударівця) Павла Різаненка і слуги урода Павла Фролова. Так от, останній визнав, що їх, кандидатів від слуг, перед висуненням кандидатами в партії не примушували заповняти детальної анкети з запитаннями штибу "чи притягувались до кримінальної відповідальності". Різаненко сказав, що їхня анкета складала більше 5-ти аркушів і містила навіть питання "чи притягувались до адмінвідповідальності, і коли". І, у випадку того, коли в анекті не було вказівки стосовно шорафів за порушення ПДД - виключали зі списків.
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Зате диджитилізація проходить на ура!!!!!
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тот самый мост который сегодня шибзик открыл досрочно
У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 5042
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Гордо называть этот сопливый узенький переходик из жестянки мостом - это очень буйную фантазию нужно иметь... Но главное - что на украинском берегу все обвешано сепарскими флагами.... Доразводился, кретин...
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леопольд , дело не в узкости моста, а в том что на этот мост зельц деньги наших работяг и пенсионеров запустил. и для чего? а для удобства сепарской сволоты!!! чтобы им удобно было за пенсиями соцвыплатами продуктами и лекарствами бегать! у нас в Украине что все при мостах живут..? поедь посмотри в закарпатье как там люди с аварийными мостами мучаються ни в магазин ни в школу ни в амбулаторию и каждый год только обещания и болт с левой резьбой! мол коштив не мае у держави! а тут пожалуйста... подожди они еще для этой сволоты рядом с мостом гостиницы банки магазины и больницы построят!!! а как же тамженашилюди за которых сивуха просит! тьфу противно это читать!!!!
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жаль сепары не вальнули Градом по этому мостику с ЗЕленым говном!))))
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Нах распустить эту Слугу народа. Понабирали шизиков и педофилов.
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це ж ви за них нагаласували 73/43%зебілів, це ви забезпечили цю чухню разом!
Да, я знаю, що ти - взагалі ворог мертвечуковський, знаю!; але це ваш вибір, 73/43%зебілів! Нєхер тепер вам віднєкуватись!
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Я голосовал за Зеленского, а за них не голосовал. Так как понимал, что это сброд, состоящий в большинстве своем из переобувшихся порохоботов.
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нє, ну, я знаю другу ознаку зебілів - дебілізм. Ти, виявляється, з цієї категорії
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Погашеная судимость - это как? Типа снова девственница??? А разве так бывает?
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бажаю тобі 73/43%зебіл, втопитися разом з клованм. А то й ще раніше.
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земляки, кто силен в юриспуденции и объяснит мне - что такое погашенная судимость , а что такое непогашенная? я когда филателией занимался знал что есть марки почтовые погашенные (или гашеные т.е. с печатью почты) а есть не погашенные (новые без штампа). это что то типа этого? и как можно что то погасить , если чувак насиловал несовершеннолетних? это во-первых педофилия , а во вторых статья для зэков-воров очень позорная за которую опустить могут (а в раде ничего! проходит!). что то я не пойму как этот штымп в парламент державы пробрался? наверное за вранье надо посадить работника цика который проверку осуществляет (наверняка получил лапувоньку в ручки яки ничего не кралы), а во - вторых посадить еще раз этого педофила, чтобы знал на всю оставшуюся жизнь своё место у параши и больше никогда никому не врал!!! а зельц? на фига ты в свою партию всяких уродов набрал? извращенцы, насильники, взяточники, вруны, сепары и т.д. такого даже при зэке не было! как 73% нравиться вам избранные? ну кричите дальше ура зельцу!
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якщо свій строк відсидів, і нового злочину не здійснив - то вважається, що вже несудимий, що судиммість вважається погашеною.
А всім педофілам і насильникам, не переживай за це, на зоні зеки обовязково засунули в сраку. Навіть на красній зоні. Обовязково, це для них свята справа. Такі понятія. І тут навіть адміністрація зони безсила. Хто би він не був, той злочинець...
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В раді серед слуг це не просто нічого, таке там вітається!
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Это значит что по истечении определенного времени, определенного законом, человек считается ранее не судим. Непогашенная судимость - это срок, определенный законом, на протяжении которого считается человек ранее судимым и в случае правонарушения имеет отягчающее обстоятельство. п.с.: не имею юр образования, поэтому удивляюсь такому безграмотному вопросу.
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по образованию я инженер-связист, не привлекался и не сидел! ты же такой грамотный понимаю почему -если у тебя были прецеденты то не удивлюсь. конечно от тюрьмы и от сумы не зарекайся, но с такой статьёй извращенца мне бы было стыдно соваться не только в парламент а вообще в присутственные места невзирая на гашеность или негашеность. сидел бы на жоперовно у себя в ровенской области и не высовывался!!! так нет же! а сейчас что известность и позор? и не повеситься же от стыда!!!!
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Я тоже не привлекался, но этому учили меня в ВУЗах. Я про такую ситуацию писал выше, это стандарт для 90-х, точно также как и карточки, которые появились в массах.
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вот блин... оказуеться я неграмотный! а меня вот в киевполитехе этому совсем не учили.... как же так а виталик? ты хоть расскажи как предмет назывался и на какой кафедре? или ты по Горькому типа "Мои университеты" намастрячился?
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тоже политех, фіот, 2014 зочно, ктеп 1998 стационар.)))
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ну не знаю приятно конечно за "однополчанина " и рад за тебя, но этому меня в институте не учили, вроде не сачковал и в академки не бегал... ладно проехали теперь знать буду! хай щастить тебе виталик! я постарше буду 93 г.в.
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В политехе на математику и физику усилие было, а вот в КТЕПе я прошел настоящую школу в те года.
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Этот перец раньше был в партии Порошенко, все вопросы туда
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в партії ЄС його не було. В БПП - входив; але це був блок, а не партія; там було 4 основних партії плюс окремі течії, в т.ч. коломойська. До речі - Богдан також входив в БПП від Коломойського. Так що урод він, урод...
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быть в партии не значит быть депутатом в парламенте.... разумков тоже раньше рыгом у зэка был...
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Где он только не было, и у бабы Люли он тоже был
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Искренне пожелаем 73% дурников стать жертвами этого СЛУГИ!)))))

ВИ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!!
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Вместо того что бы войти в историю трусливый дезертир клоун пойдет на помойку
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Зебіли, вам те що сцуть межи очі, вам відверто сруть на голову! І це не просто якийсь регулярний стул, це вже якась діарея від тої зеленої гидоти. Цікаво, вас і далі 73%?
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так он действующий педофил, не погашенный! в раде одни ******...
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может этот извращенец в партии слуг роль практолога стимулятора выполняет? ну тогда понятно почему его там держат....
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Дело не в том погашена она если даже, как вы челу с самой презираемой статьёй и в обществе и на зоне руку подавать будите и здороваться
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Ну давай Иванисов выкатуй тяжёлый калибр и кажи,що девушка хотела тебя женить на себе и прибегла к шантажу У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 8195
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