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Все про:ГПУ (3377) судимість (8) Рябошапка Руслан (201) Іванісов (5)

 ГПУ спростувала генерального прокурора Рябошапку і просить не поширювати його інформацію

Слова генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова є непідтвердженими.

Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою.

Перевірка зараз триває, про результати буде офіційно повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим в ГПУ попросили не поширювати відповідну інформацію.

ГПУ спростувала генерального прокурора Рябошапку і просить не поширювати його інформацію 01

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160876
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. генпрокуратура опровергает слова генпрокурора? я все правильно понял?
это уже писец полный....
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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Дело не в том погашена она если даже, как вы челу с самой презираемой статьёй и в обществе и на зоне руку подавать будите и здороваться
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Ну давай Иванисов выкатуй тяжёлый калибр и кажи,що девушка хотела тебя женить на себе и прибегла к шантажу У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 8195
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Та яка, курЧа, різниця "погашена" чи "не погашена"? Тут мова йде про ЗГВАЛТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ!!!! Іванісов притягався до відповідальності за тяжкий кримінальний злочин, а не за політичні погляди, як Чорновіл чи Мандела.
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Впевен?А можливо дивчина опоила его клофелином,порвала на себе платье та накатала заяву.Шустрые опера сварганили под конец года дело под отчётность и полетел Иванисов в суд в котором оправдательных приговоров днём с огнём не найти.А с суда по этапу на кичу У Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки про погашену судимість Іванісова - Цензор.НЕТ 8813
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А Януковича козлили за паршивую шапку. Стыдно товарищи.
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Ті хто б'є хреном по роялю,притягуе до себе таких же довбурів.
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Зеля играл на пианинЕ неприродным способом. Видимо, брал уроки у депутата Иванисова.
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Погашенная судимость, это , типа, уже и не насиловал...!?
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три года за изнасилование? в 90-ых...? брэхня......от 5 до 7 как минимум...
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Он на момент преступления сам был несовершеннолетним.
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