 ГПУ спростувала генерального прокурора Рябошапку і просить не поширювати його інформацію

Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою.

Перевірка зараз триває, про результати буде офіційно повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим в ГПУ попросили не поширювати відповідну інформацію.

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.