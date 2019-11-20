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Все про:Дніпропетровськ (1213) ліки (317) СБУ (4919) фальсифікат (262)

 Лінію виробництва фальсифікованих ліків ліквідовано в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

У Дніпрі Служба безпеки України блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських засобів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що ділки виготовляли у великих об’ємах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості. Продукцію зловмисники реалізовували через підконтрольні комерційні структури аптечним мережам та лікувальним закладам по всій території України.

Під час проведення слідчих дій за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, правоохоронці зупинили роботу ліній з виготовлення продукції. Також вилучено лікарські засоби сумнівної якості за попередніми оцінками вартістю понад 5 млн гривень.

Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання про здійснення підозр фігурантам провадження та обрання їм запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з Прокуратурою м. Києва та Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві".

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Лінію виробництва фальсифікованих ліків ліквідовано в Дніпрі, - СБУ 01
Лінію виробництва фальсифікованих ліків ліквідовано в Дніпрі, - СБУ 02
Лінію виробництва фальсифікованих ліків ліквідовано в Дніпрі, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160874
 
 
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боярышник? Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 457 чі шо?
что хоть подделывали уроды?
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Щоб налагодити таке виробнипцтво треба гроші, спеціалісти і час. Думаю, що родичі деяких відомих прихильників Зе там працювали.
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Выявили при Зеленском, значит работали родственники Порошенка. И это только малая доля того, что творилось вовремя правления Порошекнка.
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Животворный боярышник? Гады, покусились на святое
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