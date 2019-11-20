 Іванісову треба призупинити членство в партії і фракції "Слуга Народу" на час проведення перевірки, - Арахамія

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Коментуючи ситуацію з Іванісовим.
Як лідер фракції я вважаю, що йому треба призупинити членство в партії "Слуга Народу" та фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин цього інциденту. У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде відновлено", - написав Арахамія.
Також він анонсував проведення 21 листопада брифінгу з цього питання.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.
Будут проверять и спереди и сзади.
а что он,кстати - скложил уже МАНДАТ ?
Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект
це - глупість.
Тарифы ,зарплаты учителям,роттердам+,конец кумовству, конец эпохи бедности,шо мало??? Жрите 73%!
когда СН со всем этим безумным аппаратом СОЖРЕТ все средства в бюджете, я посмотрю где Зеленский будет просить денег. молитесь, чтобы не в Кремле.
Порошенко часто вором называют. ограбил мол страну. у меня всего один вопрос - Порошенко уже давно НЕ у власти, а где же те деньги, которые он теперь не разворовывает? что-то роста благосостояния не видать. если у кого денег и прибавилось, то только у слуг...
Вот свежая заява, от ГПУ:
В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Можете его назначить главлй комитета по делам молодёжи. Опыт у него уже есть..
что вы тамм проверяете? там проверять 15 минут.