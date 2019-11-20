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Все про:Арахамія (143) Слуга народу (495) Іванісов (5)

 Іванісову треба призупинити членство в партії і фракції "Слуга Народу" на час проведення перевірки, - Арахамія

Народному депутату Роману Іванісову потрібно призупинити членство в партії "Слуга Народу" та фракції на час проведення всебічної перевірки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Коментуючи ситуацію з Іванісовим.

Як лідер фракції я вважаю, що йому треба призупинити членство в партії "Слуга Народу" та фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин цього інциденту. У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде відновлено", - написав Арахамія.

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Також він анонсував проведення 21 листопада брифінгу з цього питання.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова.

Іванісову треба призупинити членство в партії і фракції Слуга Народу на час проведення перевірки, - Арахамія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160873
 
 
 Топ коментарі
 
ьвовский метрополитен‏ @natohawks 23 мин.23 минуты назад



Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект

Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7293
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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как выхаркаете, не забудьте за тепло и электричество оплатить. вам же уже лучше, правда?
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Народному депутату Роману Иванисову нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки.

Будут проверять и спереди и сзади.
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Членство ему надо было оторвать ещё до изнасилования.
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это к ярёменке - без табу..
а что он,кстати - скложил уже МАНДАТ ?
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Да вас всех надо гнать под жопу мешалкой.
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видно,что очень подбирал слова,молодец..
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Партєйка небритих обісрана по самі вуха.
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Не нужно. И так все очевидно кто он, и кто вы: бесславные ублюдки.
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ьвовский метрополитен‏ @natohawks 23 мин.23 минуты назад



Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект

Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7293
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Борьбу пороха, особенно с нищетой сейчас "выхаркивают" большинство украинцев.
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как выхаркаете, не забудьте за тепло и электричество оплатить. вам же уже лучше, правда?
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бу-га-га! я могу порыться в архиве, тут один узеленский пару дней назад писал мне про свою пенсию в 1564 грн. (или что-то около того). так значит подешевел газ? это хорошо. а что подорожало? только всю правду, пожалуйста.
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так при чому тут Зеленський? - країну за 29 років довели до занепаду, а винен зеленський?
це - глупість.
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момент, я не понял. т.е. к снижение цены на газ мы Зеленскому в актив запишем, так? а подорожание товаров и услуг вычеркнем? очень сложная бухгалтерия. я не потяну... Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1331
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а в кого земля? поїдьте у село - практично у кожного 2-3 га.
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а что такое 2 гектара? для фермера это ничто. невозможно под залог 2 гектаров купить технику, взять кредит. да и что на 2-х гектарах вырастить можно? картошку, кукурузу, буряки и др. овощи для себя, но не на продажу. сколько сена можно заготовить с 2-х гектаров? только для своей коровы. чтобы фермерство было рентабельным, нужно гектаров 50, как минимум. иначе только канабис...
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Та зеклован же все уладил..
Тарифы ,зарплаты учителям,роттердам+,конец кумовству, конец эпохи бедности,шо мало??? Жрите 73%!
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Стенограммы разговоров Петра в студию! А также, какие соглашения и договора он подписал по интеграции Украины в ЕС?
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заблудился? может тебе еще ярлык Чингиз-Хана предъявить?
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Я так понимаю, что "борьба" Пороха сразу сдулась и лопнула? С таким же успехом он мог Туску и другим депутатам просто позвонить по мобилке! Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1762
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отнюдь. но если бы Зеленский хоть 5% того времени, что Порошенко проводит в дипломатических встречах, занимался внешней политикой, не пришлось бы Украине искать деньги сокращая программы развития страны и готовя к продаже землю и заводы.
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Знаешь, как называли Пороха за границей - попрошайка! Стыдно было ему или нет, но он просил денег даже в маленькой Словакии! Петро уже тогда знал, что отдавать долги будет не он...
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а знаешь как называют за границей Зеленского? Моника Зеленски! тебе рассказать чем оригинальная Моника так знаменита или ты в курсе?

когда СН со всем этим безумным аппаратом СОЖРЕТ все средства в бюджете, я посмотрю где Зеленский будет просить денег. молитесь, чтобы не в Кремле.

Порошенко часто вором называют. ограбил мол страну. у меня всего один вопрос - Порошенко уже давно НЕ у власти, а где же те деньги, которые он теперь не разворовывает? что-то роста благосостояния не видать. если у кого денег и прибавилось, то только у слуг...
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Скоро на весь экран откроется истинное лицо СН
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я не пойму - он шо 100% процентому моникову прокурору ген не верит - он уже ответил - Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3160835
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Мабуть "арахамія" все ще вірить, що "...проізошла_чудовіщная_ошибка...". Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4768
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ранiше казали: "бреше, як собака", а тепер: "бреше, як Зеленський/Арахамiя/Богдан"
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Рябошапка шо, уже понятия не имеет что он болтает???
Вот свежая заява, от ГПУ:
В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
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а Арахамии нужно приостановить членство и гражданство Украины на время проведения расследования его гражданства США и 100 лямов $ от продажи несуществующей IT компании в США
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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я уже писал эти дипломы юристов АРИУ и БИП в Бердянске считались чистой липой проверялись просто. по посещению занятий . те которые поумней просто ждали несколько лет пока им ставилось посещение и по истечению получали диплом ну а подурней и по жадней покупали готовый который проверялся за пару часов по журналам посещения занятий
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У них любой зашквар заканчивается "проведением расследования". Все видят невооруженным взглядом, что это зашквар, и все равно "надо провести расследование". А мудрые избиратели развесили уши и верят: да-да, расследование надо, не все так однозначно, это происки порохоботов...
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Твоя шапочка ряба уже проверила и сказала шо да было но давно так шо покуй.
Можете его назначить главлй комитета по делам молодёжи. Опыт у него уже есть..
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Как бы не оказалось в последствии что он среди всех самый "святой"
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Ни дня не пройдет, что бы "слуга" не стал "********".
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Как думает Арахамия, в той стране 6 где он USperson - таким же бы был политический приговор растлителю- педофилу?
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Мы Слуг налепили из того что было, а вот то что было, ЗЕименем покрыли и ... ЗЕПЛЕСЕНЬ ПОЛУЧИЛИ . Плесен - это не самое худшее , что произрастает на говне
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Какое расследование? Есть база наличия судимости. С 2017 года в любимом электронном формате Зе-бени. До них еще не дошло, что не у всех граждан Украины вместо головы телевизор?
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Такое могло быть только при правлении Порошенка!, когда Мосийчук прославился на всю страну в получении взятки в крупных размерах и остался на свободе!?, А теперь этот человек позволяет себе пиариться в прессе и на телеканалах - ЭТО ГОВОРИТ О НЁМ ОЧЕНЬ МНОГО " ХОРОШЕГО".
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позвоните баканову, по поводу этого черта.
что вы тамм проверяете? там проверять 15 минут.
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Вах! Вах! Вах!.. Що не "слуга урода" то як не карний злочинець то збоченець, як не тупий то ще тупіший, як не наркоман то пияк... Зебілоїди, ви взагалі то за кого голосували? 😕
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Там нужно хорошенько тряхнуть всю СН, 30% "безработных" которой,- это они и есть!
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Зебілоіди..ну ви гандони і навибирали слуг народа...дибіли галімі!
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ВЫ ЗНАЕТЕ ГОСПОДА........у моего институтского друга, который и муху не обидет, была такая история..... В 1997 году, он познакомился с девушкой. Приятная, симпатичная, примерно лет 20 внешне. Ну как все молодые люди пошли в кафе, потом в ночной клуб., потом сидели где то в парке в укромном уголке, ну там любовь морковь. Потом пошли к нему в гости( жил он сам), был секс, все было как бы супер и ничего не предвещало беды. Обменялись телефонами, он как джентельмен проводил ее домой, долгое прощание обнимашки ну и по-домам разошлись. Ну приходит мой друг домой, разделся сделал себе чайку..............ЗВОНОК В ДВЕРЬ!!! открывает, а там милиция.....Вы арестованы за изнасилование несовершеннолетней девушки такой то такой то (ЕЙ ЧЕРЕЗ ДВА!!!! дня стукнуло бы 18 лет!!!).... Тот в шоке.....его никто не слушает, в наручники и в РОВД.......пока его допрашивали, пока то да се, следователь говорит, что разговаривал с потерпевшей стороной мамой и дочкой, они готовы забрать заявление за 10 тыс ДОЛЛ. Тот конечно стоит на своем, никакого насилия небыло, все было по обоюдному согласию, при том, что как он мне говорил, она сама была инициатором. Итог, он отсидел почти полтора года, и тут мама с этой дочкой попадается на подобной ситуации, только там уже было грубая форма, неестественным путем типа поймал на улице затащил типа и надругался.....и раскручивая эту ситуацию, следователи на удивление подняли дело моего друга и пришли "к выводу" что мама с дочкой так зарабатывают. Моего друга выпустили конечно после этого на удивление, но пятно на нем осталось......ВОТ такое в нашей стране тоже бывает....Я НИКОГО НЕ ПЫТАЮСЬ ЗАЩИЩАТЬ ИЛИ ОБВИНЯТЬ, но считаю, что не исключено, что депутат о котором идет речь, попался тоже на таких маму и дочку, о которых я написал выше...
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