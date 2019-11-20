 В "Слузі народу" офіційно не працює жодна людина, - Комітет виборців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявляють у громадській організації "Комітет виборців України".
"У графі "працівники складу апарату партії" вказано цифру 0. Для порівняння: у ВО "Батьківщина" офіційно працює 73 особи, в "Європейській солідарності" – 46 осіб, в "Голосу" – 3, Радикальній партії Олега Ляшка – 20, "Самопомочі" – 264, "Українській стратегії Гройсмана" – 3", – йдеться в повідомленні КВУ.
За даними комітету, партія "Слуга народу" також не витрачала офіційно коштів на заробітну плату із витрачених на діяльність за період липня-вересня 240 мільйонів гривень.
"Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якої немає оплачуваного на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників пресслужби та оргвідділу. Багаторічна практика вказує, що такі партії можуть здійснювати тіньову оплату праці – "в конвертах", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.
У партії "Слуга народу" ці дані КВУ наразі офіційно не коментували. За даними реєстру політичних партій, "Слуга народу" була офіційно зареєстрована 31 березня 2016 року.
Я со ЛЬвова в Трускавец ехать собиралась. Место недалеко от водителей. Про огород копать разговаривали. И было предложение 2-х рабов с Донбасса привлечь. Я сдала билет, в следующий автобус пересела. Бывший житель Донецка. Живу в Донецкой области.
Витёк в Ростове жалуется Киле Азирову
- бо фальшивить...
-"Партитура", написана "композитором" бабломойським, який не має музичного хисту , але вміє рубати... а рубати - лише бабло...
-Набрані "оркестранти" в оркестр - з різним ступенем кваліфікації, або й без неї...зібрані нашвидкоруч і не зіграні.. грають по різному... і в різних "оркестрових ямах" і не одночасно і виконують різні за жанром "твори"... Одним словом- різношерстний містечковий "джаз-бенд"..
-"Інструменти" побиті корупцією... на яких антидержавний "наліт"...
-Замовлення на "музику" - путінське..
- Одним словом -важко таким "колективом" керувати. Тому й сам "диригент" вміє грати на піаніно, але грає як "ударником" ... як на барабані...і то грає ... лише зі спущеними (перед замовником) штанами...
- Але, на що здатний - так і "диригує"... а "зробили разом"..
"... 20.11.2019
#ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.
Якщо з якихось причин вам потрібно проблюватися,замість таблетки рекомендую фрагмент пресухи прорваної Труби
-Я не піду у відставку,тому що в мене ще багато роботи,щоб зробити ДБР справді незалежною службою.
Допуск неоформленного сотрудника к работе (в т.ч. если оформили на неполный день, а работает весь день) 111690 грн. (за каждого работника)
«Мы не знаем точно дату», - сказал он, добавив, что отмена санкций состоится «скоро».
Напомним, что Портнов и другие чиновники беглого экс-президента попали под санкции Канады после Революции достоинства. Согласно тому решению правительства этой страны, все активы ключевых фигурантов режима Януковича, обнаруженные на ее территории, замораживаются, а юридическим лицам государства запрещается оказывать людям из санкционного списка финансовые услуги.
Портнов попал в список на основании уголовного дела ГПУ по поводу вероятного присвоения средств двух киевских вузов. Однако в июле генпрокуратура направила в ряд ведомств Канады извещение о том, что причины для продления санкций против Портнова отсутствуют.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342237-posol_kanada_skoro_snimet_sanktsii_s_portnova
...
кого сажать буМО? ))))
на ростов падаль
А налоги пусть ФОПы платят а не ихние слуги...
20.11.2019 08:30
Сразу 120 депутатов успели получить компенсацию за аренду жилья за первые месяцы работы Верховной Рады. Расходы за арендованные квартиры в Киеве любезно предоставил Госбюджет. К слову, состояния самих депутатов могут позволить не только безболезненно арендовать жилье, но и купить его. Центр Протидії Корупції собрал 12 самых неожиданных нардепов, которые при многомиллионных активах не постеснялись взять по 20-40 тысяч грн из бюджета за жилье. Одним из таких народных депутатов стал Максим Бужанский, - один из самых состоятельных «Слуг Народа», передает корреспондент «НМ».
Как отмечает Центр Протидії Корупції, Семья Бужанского декларирует более $650 тысяч. Сам нардеп неравнодушен к дорогим часам и ювелирке. Впрочем, взять 40 тысяч гривен компенсации из Госбюджета Бужанский не постеснялся.
🔘 Максим Бужанский (Слуга народа): смог занять $ 350 000 (+ жена декларирует более $ 300 000), носит часы за полмиллиона гривен, ездит на Лексусе, но не смог не взять 40000 грн за наш с вами счет.
🔘 Анатолий Урбанский (за Майбутнє): живет в квартире за 14 млн грн, имеет 4256 биткойнов (более 1 млрд грн ??), кучу часов, картин, ювелирки, жена ездит на Bentley за $ 100 000, а в этом году купила Land Rover за $ 230 000. Вероятно, теперь семьи не на что жить, поэтому и 18000 грн не помешает.
🔘 Игорь Фрис (Слуга народа): декларирует более $ 300 000 в виде наличности, ювелирку, часы, а вот от 21000 грн компенсации от государства отказаться не смог.
🔘 Владимир Кальцев (Оппоплатформа): живет в имении на 400 квадратов, обладает кучей ювелирки, часов, смог одолжить почти $ 4 млн, а вот 19500 грн от нас с вами взял с удовольствием.
🔘 Валерий Лунченко (внефракционный): ездит на Audi Q7 за $ 50 000, имеет более 4 млн грн наличности, но перед соблазном взять 21000 грн устоять не смог.
🔘 Дмитрий Лубинець (по Будущее): ездит на Лексусе, вместе с женой имеет более 2 млн грн наличности, но компенсацию от налогоплательщиков все же взял.
🔘 Александр Куницкий (Слуга народа): задекларировал $ 200 000, но на аренду жилья в Киеве денег не нашлось.
🔘 Николай Скорик (Оппоплатформа): живет в доме на 630 квадратов, декларирует 5 часов, десятки тысяч долларов, но все же взял 41 000 грн за наш с вами счет.
🔘 Игорь Колихаев ( за Майбутнє ): имеет почти миллион долларов наличными, но 41000 грн не помешает, да?
🔘 Тарас Батенко ( за Майбутнє ): в прошлом году жена приобрела Audi Q7 за $ 90000. Теперь господину нардепу на аренду жилья не хватает …
🔘 Ирина Констанкевич (за Майбутнє ): на дом под Луцком на 240 квадратов средства нашлись, на Audi Q5 деньги нашлись, а на аренду жилья в Киеве уже нет. Ничего, налогоплательщики помогут.
🔘 Петр Юрчишин (за Майбутнє ): жена владеет несколькими фирмами, сам нардеп декларирует $ 150 000 и 85 000 евро, но взять 21000 грн - святое дело.
да уж... вазелин шестой уж точно войдет в анналы истории.
такого в истории Украины небыло никогда.
интересно - как его период будет именоваться в учебниках? "время зеленых соплей" или "эпоха капитуляции и клоунады"
коломИйський вміє створювати такі структури. Але свой_на_100%_прокурор на це не звертає увагу. "Партію" не знімуть з реєстрації.
- А президент тогда кто?
- Президент... нами всеми руководит!