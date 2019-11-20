 Від початку доби - 6 поранених, 3 обстріли, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних cил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.", - сказано в повідомленні.

Так, противник двічі обстрілював позиції українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

Поранень внаслідок обстрілів упродовж доби зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, додали в штабі.

"В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок, сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів", - підкреслили в штабі.

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