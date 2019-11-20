 Від початку доби - 6 поранених, 3 обстріли, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних cил.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.", - сказано в повідомленні.
Так, противник двічі обстрілював позиції українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
- біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.
Поранень внаслідок обстрілів упродовж доби зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, додали в штабі.
"В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок, сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів", - підкреслили в штабі.
Мордва, не пались так явно
Ви це не нам, ви це вові з сівохою і пристайкою розкажіть
Пораненим найшвидшого одужання!
Об этом он написал в своем блоге для «Еспресо». В то же время Портников указал, что Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени только на следующий день после его смерти.
«За это время выразить соболезнования успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США.
Все, кроме самого президента и представителей его окружения. Награждение Коростылева орденом - это их «ответ на критику», - обратил внимание журналист.
***
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах ...
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори!
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно Україну захищали,
Нас назавжди з нею повінчали -
Українським буде ще і Крим й Донбас!
18.12.2016.. ГАННА.