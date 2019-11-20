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Все про:обстріл (5724) поранення (1568) операція Об'єднаних сил (1783)

 Від початку доби - 6 поранених, 3 обстріли, - штаб ООС

Захисники України двічі запитували режим тиші для надання допомоги пораненим. Російські окупанти підтверджували тишу, але продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних cил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.", - сказано в повідомленні.

Так, противник двічі обстрілював позиції українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
  • біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

Поранень внаслідок обстрілів упродовж доби зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, додали в штабі.

"В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок, сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів", - підкреслили в штабі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160870
 
 
 Топ коментарі
 
российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности.
Ви це не нам, ви це вові з сівохою і пристайкою розкажіть
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Какие обстрелы какие раненые...? Вы шо? Кловану статистику портите!
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть клятой масковії та путін-хуйло!!!! Помститься воїни України цім клятим маскавітам!!!!
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А там не написано що то військослужбовці, там написано окупанти, вагнерівці теж не військослужовці але вбивають .
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В срани-рязани ты живёшь 🐖🐕 пригожинская
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Какие обстрелы какие раненые...? Вы шо? Кловану статистику портите!
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российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности.
Ви це не нам, ви це вові з сівохою і пристайкою розкажіть
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а зе и сивохо говорят что нельзя стрелять там же наши люди
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..ну вот...кацапи вчера свастику узаконили а думе своей, сегодня зигуют со всех стволов на дамбасе.. С начала суток - 6 раненых, 3 обстрела, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8840..
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У этого "жителя Львова" харя рязанская
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Те кто отправляет 🐖🐕 в гости к сатане
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дід Піхто, рогатий... шо це ти лайно своє тут розбриськуєш??
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Хлопцям- одужання. Це якийсь ідіотизм. Сепари калічать і вбивають наших хлопців, а зелений кабмін спрощує їм перетин кордону і порядок переміщення товарів
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з усім гебнявим коблом, нехай у пекло паняють!!!!
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стыдно за украинскую армию. надо было в 2014-2018 стирать Донецк и Луганск в порошок, чтобы сейчас не позориться
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Українці-не расіянці, вони таке не роблють!!!
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А для головнокомандувача "главное", що не стріляють там де розвели(читати відвели) ВСУ. А на інших позиціях... то таке. (((
Пораненим найшвидшого одужання!
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть клятой масковії та путін-*****!!!! Помститься воїни України цім клятим маскавітам!!!!
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А головнокомандувач сегодня занято --оно поехало досрочно открыло за 38 лямов мост шоб сепарам было комфортно за пенсиями и колбасой лазить...потом банкет и танцы.
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Украинский журналист Виталий Портников указал, что президент Владимир Зеленский и его окружение показали свое равнодушие к Украине, с опозданием отреагировав на смерть командира 128-й горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева.
Об этом он написал в своем блоге для «Еспресо». В то же время Портников указал, что Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени только на следующий день после его смерти.
«За это время выразить соболезнования успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США.
Все, кроме самого президента и представителей его окружения. Награждение Коростылева орденом - это их «ответ на критику», - обратил внимание журналист.
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В США президент персонально сповіщає рідних про загибель військових. Треба записати це в нашій Конституції.
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найскорішого одужання і невеликих шрамів нашим Героям!
***

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах ...

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори!
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.

Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно Україну захищали,
Нас назавжди з нею повінчали -
Українським буде ще і Крим й Донбас!

18.12.2016.. ГАННА.
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Нехай отой Сивуха персонально зустрінеться з пораненими, та їх родичами. І накаже їм, щоб не називали москалів ворогами, а лугандонців - сепаратистами.
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