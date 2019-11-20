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 Політика України
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Все про:земля (461) Разумков Дмитро (287) ринок землі (33)

 Морально людям важко уявити 200 тис. гектарів в одних руках, - Разумков пообіцяв доопрацювання законопроєкту про ринок землі

Дискусії, які розгортаються навколо земельного питання у регіонах, свідчать про те, що закон про ринок землі потребує доопрацювання.

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується дискусії, яка йде в регіонах, то ми все тут не допрацювали. Чи не донесли якісну інформацію до людей, які сьогодні володіють землею. Будемо це виправляти", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що ринок буде відкрито для громадян України і компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Передача корпоративних прав таких компаній іноземним громадянам або компаніям за законом буде заборонена. Продаж землі іноземцям вирішить референдум.

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"Тільки після референдуму буде вирішуватися питання про відкриття ринку для іноземців, як фізичних, так і юридичних осіб. Про обсяг землі в одних руках буде йти дискусія. Морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках, хоча сьогодні деякі компанії розпоряджаються набагато більшими площами", - додав очільник парламенту.

Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160866
 
 
 Топ коментарі
 
Хуевая Попасная‏ @hu_popa 3 ч.3 часа назад



Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был. Прелестно просто.


Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
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нууууу вони всі там такі вумні

Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 896
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Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Скорректируют до 50 тыщ на рыло и и главное покажут как грандиозную пэрэмогу. Не вдемся, зеленое базарное жулье играет с нами в наперстки.
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3 ч.3 часа назад



Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был. Прелестно просто.


Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
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А вдруг он пошутил? Там так принято.
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И кстати. Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Еще на неделе в своем интервью глава "Автоевросилы" прямо обвинил Дубинского в авторстве мутных схем с "евробляхами". Прямым текстом сказал, что деньги со схем заносились именно ему.. Там еще много чего интересного сказано в этом интервью. Ну и? Где дела по фактажу? Где хоть одно заявление от "компетентных" органов?
И где дела против прокурорского "решалы" Медяника? Или его переписки недостаточно для проверки? Опять неприкасаемые? Почему "секси-д*бил" Яремченко до сих пор не только депутат но и глава комитета ВР с доступом к гостайне? Что, лучше его нету или поменять его в Раде не на кого? Где проверки делишек Юзика на 600 тыс.? Где дела по заявлениям про доплаты "слугам" в конвертах? Опять делаем вид, что ничего не было, а народ типа тупое быдло?
И при этом они все с бубочкой во главе тихо молчат в тряпочку по поводу угроз банды гопников-депутатов от СН главе полиции Кривого Рога в стиле 90х, по поводу "постельной аттестации" на посты зам. министра и многих других не менее интересных вопросах.
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Лохи - это 73% дебилов, проголосовавших за ТАКОЕ, хотя им объясняли и предупреждали.
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Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 9400 РАЗУМКОВУ вопрос или утверждение..... Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 2813
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Та и зарплаты в 100-200 тыс. трудновато представить
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Для того, чтобы не трудно было представить - надо прекратить быть примитивным зебилом. 100 тысяч - у хорошего программиста например.
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https://www.youtube.com/watch?v=0iOlXEzVlpM

ВЖЕ І ЛУКАШЕНКО ПОПЕРЕДЖАЄ ШПАНУ ЗЕЛЕНУ ПРО РОЗПРОДАЖ УКРАЇНИ, В КІНЦІ-КІНЦІВ, під новий Ізраїль.
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питання не скільки в одні руки - питання скільки гектарів під контролем однієї особи.
Бо може бути у валсності - 100 га, а під контролем - мільйон га.
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Так под контролем - и сейчас. Более того, невозможно по закону запретить под контролем. Потому что иначе что - запретить сдавать в аренду?
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саме так, заборона - мати у власності 100 тис га. і брати під контроль не більше 150 тис! так само діє антимонопольне законодавство про обмеження концентрації та обмеження монополізму.
Вірніше - . саме так має діяти законодавство.
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морально людям тяжело представить 2,5 млн грн в месяц зарплату или 120 тыс грн пенсию
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Для того, чтобы не тяжело было представить - надо прекратить быть примитивным пороходрочером. 2-2,5млн зарплата у хорошего предпринимателя.Например коболева
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- ой, как отшил...)))) возьми с полки пирожок, порохофобик



Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 7990
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Васёк,у тебя собачки лучше получаются,чем ты какешься за пытра.
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покажите будь ласка (пруф) хоть один, где я Вам наср*л накакал за пытра...
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в предыдущем посту с волкодавом вы обозначились
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в смысле?
там где я Вас назвал - порохофобиком?...т.е. имеющем небольшую фобию-страх пытра?
и Вы сделали отсюда вывод что я барабаню за пороха? (или я что-то не понял?)
еще можно аргументов и фактов?
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Там что, маркетологов нет - нужно 199,9 тыс. га в одни руки максимум.
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Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Сказал, что придумают правильную обёртку.
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Согласен.Нах те гектары.200 тыс.квадратных километров - оно простым людям понятнее. Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 4153
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Если морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, тогда зачем такой закон проталкивали.

Гончарука нужно повесить за такое.
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Оно, кстати, оказалось еще тупее, чем изображало на сцене.
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Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Скорректируют до 50 тыщ на рыло и и главное покажут как грандиозную пэрэмогу. Не вдемся, зеленое базарное жулье играет с нами в наперстки.
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Тут вся країна разом із слугами в кишені одного КОЗЕла, добровільно,з дозволу безумців. Але з дурнів яка відповідальність, вони і самі не розуміють, що коять.
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Да не продажа земли, а права на использование земель в с.х. целях, по сути таже аренда у Украины, а за для демонополизации ставка налога должна расти с увеличением земельного капитала, во первых это будет помощь малым фермерам и налоговая нагрузка крупным. Ну и на первые года вообще ограничить до минимума капитализацию земель концернами, они и так их обрабатывают, но могут обвалить рынок земли искусственно и у людей потом скупят паи за копейки... второе это дети, всем рожденным в независимой Украине предоставить максимальное содействие на получение земли для ведения фермерства, нельзя превращать детей в рабов.
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морально людям трудно представить зебыдло у власти.
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Морально 200

А реально, с родственничками, 1 млн в одних руках.
Харя не треснет?
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Никто из фермеров Украины не сможет тягаться с Бахматюками ,Костюками,порошенками и ахметками.Потому 600 га -одному бенефициару- потолок.Разрешить кооперативы настоящие ,а не липовые.600 га - когда земля становится рентабельной.Тогда можно продавать и иностранцам.Но установить всем правила землепользования и гарантии изъятия при их нарушении.
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А кто будет это контролировать? У нас есть уже органы по контролю? Или нотариус проконтролирует?))))
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Будет электронный реестр землевладельцев.Компьютер будет знать.Искусственный интеллект будет вычислять лукавых.
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И что что будут знать? Реестр их? Их. Ну вот что если я знаю, что у дубинского 25 квартир... Или что беня выводил деньги в оффшоры.
Я вот знаю. А наказание ответственность изъятие где прописаны и где честные органы кто будут это все инициировать?
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Я- сторонник здорового пессимизьма.и верю в здравый смысл граждан Украины.Хотя до сих пор воруют .как отъявленные безбожники.
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Серьезно, здравый смысл граждан? Здравый смысл у ахметовых, бень, косюков??
В здравый смысл тех кто вызывает проститутку в Раду?
А ведь они у власти , благодаря им было возможно что происходило в Княжичах.
Если страной управляют аморальные люди на которых нет управы, то нечего надеятся на здравый смысл бесправного большинства, которое умножили на 0
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Людям морально сложно представить, что есть такие аморальные люди, которые представляют возможным продажу Украины при этом без законов.

Там проблема в самом законе на 2х листах (Кстати, контролировать максимум владений должен нотариус.))))
Т.е ответственности, если один человек купит ВСЮ Украину никакой, никто ничего забирать не будет.
А там хотя х.ло скупит, хоть Сорос ..

Его самого я смотрю ничего не смущает в этом законе.

ЛЮДЕЙ СМУЩАЕТ САМ ЭТОТ ЗАКОН НА ФОНЕ БЕЗЗАКОНИЯ И ОТСУТСТВИЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ ОРГАНОВ КОНТОЛЯ.

А ТАК ЖЕ, ЧТО ВЫ ВМЕСТО ИНФОАСТРУКТУРЫ, ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ, В ПРЕДПРИЯТИЯ С НУЛЯ, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ГРАБЕЖ.

Продажа всего сейчас не нужна и опасна.
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...200000 га украинской обильно политой потом и кровью предков, в собственности одной трещащей хари- это за рамками разума...это все равно что назначить навечно помещика на 200 сел вечных крепостных...***, такого история еще не знала...70% ДЛБ феерических, вы какого х.я на этой земле делаете ?...заблудились?..чемодан-вокзал-матушка, пока еще границы открыты, или дождаться Голобородька с "узи" в Раде желаете по сценарию для вас же придурков безмозглых, написанному...... Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 6725....
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Зато материально легко. 200 тыс. га х 300 $ = 60 млн. $.
Если потом сменить целевое назначение, разделить на части и удачно перепродать под коттеджные посёлки- можно наварить до 1 млрд. $ с каждого "предпринимателя". Задача Бене вполне по силам. Вопрос только- где найти столько новых лохов под эти посёлки.
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В Израиле.
But according to news reports, Henry Kissinger and sixteen American intelligence agencies agree that in the near future, Israel will no longer exist.
Kissinger's statement is flat and unqualified. He is not saying that Israel is in danger, but could be saved if we just gave it additional trillions of dollars and smashed enough of its enemies with our military. He is not saying that if we elect Netanyahu's old friend Mitt Romney Israel could somehow be salvaged. He is not saying that if we bomb Iran, Israel might survive. He is not offering a way out. He is simply stating a fact: In 2022, Israel will no longer exist.
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Похожая ситуация была в Украине когда большевики делили панскую землю.
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Так кремль и работает по методикам товарища членина,только зе команде заменили пару букв 1917 год Земля крестьянам! Власть народу!
2019 год Земля селянам!Народовластие!
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Этот спикер, зачем-то, послезавтра в Мариуполе. Наша полиция предупреждает о неудобствах проезда в центре города, в связи с обширным кортежем. Какого он сюда прётся??? За ксивой УБД? Фонтаны, вроде как- не работают...
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хто хоче багато землі, тому віддати орлдо
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Поездки по стране- нормальное дело.Следующее заседание Рады аж 3 декабря.Все разбежались по Мальдивам.
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Цифра преднамеренно завышена на порядки, чтобы после уступки в несколько раз и она осталась латифундистской и Дима остался прислушивающимся к мнению народа. Спектакль расписан по нотам.
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В Польщі 500 га на фізособу
В Угорщині 100 га.
В багатій Україні 200 000 га.
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НЕЛОХ ...36 років ...барига чужою землею ...гніда і слуга урода
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Аморальным не трудно пррредставить...
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У сыволочного миллион га земли!!! фсё ему мало!
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Тобі місце в СН. ****** нараздва. Нєлох напевно, поздоровляю.
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Сначала дорабоай конституцию,Иначе сядешь за превышение власти и зраду. Губу распустил
хуже будочника.
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Ты ж Разумков( папка и фамилию дал и мозги по партиям бегать ) - помоги , подскажи- одна Эстония а или три украинских области... Ты ж слуга народа етить переетить!!!!
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Головне, що тобі, дебілу, слузі олігархів, нескладно то уявити. Ти, Разумкове, розводиш в Україні величезних землевласників, яких у свій час наші діди розстріляли. Насправді ти дураков з ампутованими мізками. Прізвище мізки, знаєш, не замінить.
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нам и зарплаты по 2-3 лимона трудно представить)))
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200 000 га - це більше, ніж середній район в Україні...
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Знаешь чувак, даже Аморально тяжело представить сколько земли в одних руках. И с такими рассуждениями тебе больше подходит фамилия Дебилков.
- Ау, Антимонопольный комитет объясните этому тормозу и его команде "Слуг Урода" что такое монополизация рынка и почему с ней надо бороться.
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Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.

Зеленский и украинская земля...
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Звичайно важко ! Важко уявити, що хоча б один українець матиме такий пай ! В українців немає стільки грошей !
Інощемці скуплять землі і прощавай держава !
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Це *****, як Закон Савченко. Спочатку ТУПО прийняли, а потім взад хріна повернеш.
Думати думалкої треба, а не жопою.
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