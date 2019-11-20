 Морально людям важко уявити 200 тис. гектарів в одних руках, - Разумков пообіцяв доопрацювання законопроєкту про ринок землі

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується дискусії, яка йде в регіонах, то ми все тут не допрацювали. Чи не донесли якісну інформацію до людей, які сьогодні володіють землею. Будемо це виправляти", - зазначив Разумков.
Він зауважив, що ринок буде відкрито для громадян України і компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Передача корпоративних прав таких компаній іноземним громадянам або компаніям за законом буде заборонена. Продаж землі іноземцям вирішить референдум.
"Тільки після референдуму буде вирішуватися питання про відкриття ринку для іноземців, як фізичних, так і юридичних осіб. Про обсяг землі в одних руках буде йти дискусія. Морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках, хоча сьогодні деякі компанії розпоряджаються набагато більшими площами", - додав очільник парламенту.
Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.
Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.
Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был. Прелестно просто.
Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
И где дела против прокурорского "решалы" Медяника? Или его переписки недостаточно для проверки? Опять неприкасаемые? Почему "секси-д*бил" Яремченко до сих пор не только депутат но и глава комитета ВР с доступом к гостайне? Что, лучше его нету или поменять его в Раде не на кого? Где проверки делишек Юзика на 600 тыс.? Где дела по заявлениям про доплаты "слугам" в конвертах? Опять делаем вид, что ничего не было, а народ типа тупое быдло?
И при этом они все с бубочкой во главе тихо молчат в тряпочку по поводу угроз банды гопников-депутатов от СН главе полиции Кривого Рога в стиле 90х, по поводу "постельной аттестации" на посты зам. министра и многих других не менее интересных вопросах.
ВЖЕ І ЛУКАШЕНКО ПОПЕРЕДЖАЄ ШПАНУ ЗЕЛЕНУ ПРО РОЗПРОДАЖ УКРАЇНИ, В КІНЦІ-КІНЦІВ, під новий Ізраїль.
Бо може бути у валсності - 100 га, а під контролем - мільйон га.
Вірніше - . саме так має діяти законодавство.
наср*лнакакал за пытра...
там где я Вас назвал - порохофобиком?...т.е. имеющем небольшую фобию-страх пытра?
и Вы сделали отсюда вывод что я барабаню за пороха? (или я что-то не понял?)
еще можно аргументов и фактов?
чейхто порох?
Сказал, что придумают правильную обёртку.
Гончарука нужно повесить за такое.
Скорректируют до 50 тыщ на рыло и и главное покажут как грандиозную пэрэмогу. Не вдемся, зеленое базарное жулье играет с нами в наперстки.
А реально, с родственничками, 1 млн в одних руках.
Харя не треснет?
Я вот знаю. А наказание ответственность изъятие где прописаны и где честные органы кто будут это все инициировать?
В здравый смысл тех кто вызывает проститутку в Раду?
А ведь они у власти , благодаря им было возможно что происходило в Княжичах.
Если страной управляют аморальные люди на которых нет управы, то нечего надеятся на здравый смысл бесправного большинства, которое умножили на 0
Там проблема в самом законе на 2х листах (Кстати, контролировать максимум владений должен нотариус.))))
Т.е ответственности, если один человек купит ВСЮ Украину никакой, никто ничего забирать не будет.
А там хотя х.ло скупит, хоть Сорос ..
Его самого я смотрю ничего не смущает в этом законе.
ЛЮДЕЙ СМУЩАЕТ САМ ЭТОТ ЗАКОН НА ФОНЕ БЕЗЗАКОНИЯ И ОТСУТСТВИЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ ОРГАНОВ КОНТОЛЯ.
А ТАК ЖЕ, ЧТО ВЫ ВМЕСТО ИНФОАСТРУКТУРЫ, ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ, В ПРЕДПРИЯТИЯ С НУЛЯ, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ГРАБЕЖ.
Продажа всего сейчас не нужна и опасна.
Если потом сменить целевое назначение, разделить на части и удачно перепродать под коттеджные посёлки- можно наварить до 1 млрд. $ с каждого "предпринимателя". Задача Бене вполне по силам. Вопрос только- где найти столько новых лохов под эти посёлки.
But according to news reports, Henry Kissinger and sixteen American intelligence agencies agree that in the near future, Israel will no longer exist.
Kissinger's statement is flat and unqualified. He is not saying that Israel is in danger, but could be saved if we just gave it additional trillions of dollars and smashed enough of its enemies with our military. He is not saying that if we elect Netanyahu's old friend Mitt Romney Israel could somehow be salvaged. He is not saying that if we bomb Iran, Israel might survive. He is not offering a way out. He is simply stating a fact: In 2022, Israel will no longer exist.
2019 год Земля селянам!Народовластие!
В Угорщині 100 га.
В багатій Україні 200 000 га.
У сыволочного миллион га земли!!! фсё ему мало!
хуже будочника.
- Ау, Антимонопольный комитет объясните этому тормозу и его команде "Слуг Урода" что такое монополизация рынка и почему с ней надо бороться.
Зеленский и украинская земля...
Інощемці скуплять землі і прощавай держава !
Думати думалкої треба, а не жопою.