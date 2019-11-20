 Трамп розпорядився працювати з Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Байдена, - посол США при ЄС Сондленд

Про це Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
"Перрі, Волкер і я працювали з Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента США Дональда Трампа. Ми розуміли, що якщо ми не будемо співпрацювати з Джуліані, то втратимо можливість впливати на політику щодо України... Якби я знав про всі звʼязки Джуліані з деякими особами, які зараз засуджені [імовірно, йдеться про партнерів Джуліані Льва Парнаса і Ігоря Фрумана], то заперечував би проти його участі", — сказав Сондленд.
При цьому посол вважає, що звинувачення у веденні "неналежної дипломатії" не відповідають дійсності. Він також підтвердив, що Джуліані в обмін на організацію візиту Зеленського в Білий дім зажадав, щоб керівництво України публічно заявило про початок розслідування щодо втручання у вибори у США 2016 року і початок розслідування проти Burisma — української компанії, в якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
Крім того, Сондленд заявив, що Джуліані вів політику щодо України за їхніми з Перрі та Волкером спинами, спілкуючись із "відомим корумпованим генпрокуророром Луценком". Також, за його словами, українська сторона погодилася почати розслідування, не залишити у цій справі "каменя на камені" та зробити усе необхідне для підготовки зустрічі Зеленського і Трампа.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
Но следующие выборы скорее всего выиграют демократы,
которые с полным правом будут относится к Украине так
как сегодня относится заряженный ****** Трамп...
🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦 @VasserIronn 2 ч.2 часа назад
Выходит, что вариант того, что с кораблями свсбк кинут зелю в очередной раз даже не рассматривался. Приёмная комиссия, фото-видео фиксация, иностранные представители. Всё это должно было быть ТАМ, на рюськи территории. А теперь жаловаться бессмысленно. Кцп снова нас отымели.
как он там говорил? "дайте я сейчас попробую, а потом, если не получится, будем думать вместе"? так вот, думать надо уже сейчас как этого недоучку гнать поганой метлой!
Российский источник.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Американцы о вазелине.