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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (154) Конгрес США (335) США (5856) Трамп (2263) Сондленд (14) Джуліані (66)

 Трамп розпорядився працювати з Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Байдена, - посол США при ЄС Сондленд

Посол США при Європейському Союзі Гордон Сондленд заявив, що разом з міністром енергетики Ріком Перрі та спецпредставником Держдепартаменту Куртом Волкером змушений був співпрацювати з адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Про це Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Перрі, Волкер і я працювали з Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента США Дональда Трампа. Ми розуміли, що якщо ми не будемо співпрацювати з Джуліані, то втратимо можливість впливати на політику щодо України... Якби я знав про всі звʼязки Джуліані з деякими особами, які зараз засуджені [імовірно, йдеться про партнерів Джуліані Льва Парнаса і Ігоря Фрумана], то заперечував би проти його участі", — сказав Сондленд.

При цьому посол вважає, що звинувачення у веденні "неналежної дипломатії" не відповідають дійсності. Він також підтвердив, що Джуліані в обмін на організацію візиту Зеленського в Білий дім зажадав, щоб керівництво України публічно заявило про початок розслідування щодо втручання у вибори у США 2016 року і початок розслідування проти Burisma — української компанії, в якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Читайте також: Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Крім того, Сондленд заявив, що Джуліані вів політику щодо України за їхніми з Перрі та Волкером спинами, спілкуючись із "відомим корумпованим генпрокуророром Луценком". Також, за його словами, українська сторона погодилася почати розслідування, не залишити у цій справі "каменя на камені" та зробити усе необхідне для підготовки зустрічі Зеленського і Трампа.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160864
 
 
 Топ коментарі
 
Рыжая крыса должна иметь импичмент ! Аминь !
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Какие же вы все-таки лживые пропагандоны: "Sondland is being very specific that in his phone call with President Trump that the word "Biden" did not come up. He said he mentioned "Burisma" and the 2016 elections but not the Bidens. "I never recall saying Biden." Где тут указание расследовать Байденов? И вот еще прямая речь: Sondland says he called Trump on Sept. 9 amid concerns from Taylor about the security assistance being withheld and had a very short abrupt call with an unhappy Trump, who was in a bad mood. He says he asked Trump essentially: "What do you want?" - "I want nothing, I want nothing, I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing," Trump said, according to Sondland. "Something to that effect." Т.е. Трамп прямо сказал, что ему не нужно никакие "quid pro quo", а просто надо чтобы посол сказал Зеленскому, чтобы тот делал порядочные (правильные) вещи.
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Трамп и Джулиани, это бандиты и вымогатели.
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Он играл с Трампом против демократов...
Но следующие выборы скорее всего выиграют демократы,
которые с полным правом будут относится к Украине так
как сегодня относится заряженный ****** Трамп...
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я не знал, что у Трампа музыкальный слух и способности к игре (на пианино)... Трамп распорядился работать с Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Байдена, - посол США при ЕС Сондленд - Цензор.НЕТ 7292
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Какие же вы все-таки лживые пропагандоны: "Sondland is being very specific that in his phone call with President Trump that the word "Biden" did not come up. He said he mentioned "Burisma" and the 2016 elections but not the Bidens. "I never recall saying Biden." Где тут указание расследовать Байденов? И вот еще прямая речь: Sondland says he called Trump on Sept. 9 amid concerns from Taylor about the security assistance being withheld and had a very short abrupt call with an unhappy Trump, who was in a bad mood. He says he asked Trump essentially: "What do you want?" - "I want nothing, I want nothing, I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing," Trump said, according to Sondland. "Something to that effect." Т.е. Трамп прямо сказал, что ему не нужно никакие "quid pro quo", а просто надо чтобы посол сказал Зеленскому, чтобы тот делал порядочные (правильные) вещи.
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Рыжая крыса должна иметь импичмент ! Аминь !
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он стольким нахамил, стольким перешел дорогу, стольких обманул, что большинство будет только радо этому.
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🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VasserIronn 2 ч.2 часа назад



Выходит, что вариант того, что с кораблями свсбк кинут зелю в очередной раз даже не рассматривался. Приёмная комиссия, фото-видео фиксация, иностранные представители. Всё это должно было быть ТАМ, на рюськи территории. А теперь жаловаться бессмысленно. Кцп снова нас отымели.
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это НЕ КАЦАПЫ!!!! это ЗЕЛЕНСКИЙ вас всех отимел!!!!!!!!!!!!!!!!!
как он там говорил? "дайте я сейчас попробую, а потом, если не получится, будем думать вместе"? так вот, думать надо уже сейчас как этого недоучку гнать поганой метлой!
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html


Российский источник.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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Трамп и Джулиани, это бандиты и вымогатели.
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