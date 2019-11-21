 Народні депутати могли б обійтися без компенсації витрат на житло і транспорт, - Разумков

Про це Разумков заявив 20 листопада на брифінгу в Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми говоримо про оренду нерухомості, я вважаю, що без цього можна було б обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна зарплата, є готель "Київ", і, наприклад, я вважаю, що взагалі можна було б відмовитися від такої процедури, як компенсація оренди", - зазначив Разумков.
Він уточнив, що свого часу було дуже популярно отримувати квартири від Верховної Ради. "У нас усі нардепи переїжджали до Києва і отримували житло безкоштовно, а згодом їх звідти вже вигнати було неможливо. Я розумію, що деякі привілеї у нардепів є, але вони не повинні бути довічними, так як до цього звикли", - додав політик.
Такої ж думки він дотримується і з приводу компенсацій на транспортні витрати.
Коментуючи інформацію про те, що перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі і отримує компенсацію з державного бюджету "за житло іногороднім", Разумков порадив звернутися до Стефанчука.
"З юридичної точки зору там є договори, там питань немає. А з точки зору підходів, я думаю, що вам краще звернутися до Руслана Олексійовича", - сказав Разумков.
Голова Верховної Ради також уточнив, що сам він компенсацію за житло не отримує.
Згідно із законодавством народні депутати отримують компенсацію за оренду ними житла або оплату готельного номера за умови, що у них немає житла в Києві і вони зареєстровані за місцем проживання на відстані більше ніж 30 км від Києва.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім"
Ни когда не лишним будет приукрасить городской пейзаж красивой гостинкой и хорошими дорогами с цветниками и парком.
Да и вообще им нужно быть поближе к народу, тогда может и улучшения делать начнут!
А вот Бужанский получает.
Тьху. Як ж гидота це зелене ********!
Вы же хоть чуть чуть должны уже понять , что от вас хотят!
И все получили абсолютно разные суммы компенсаций.
К примеру, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский - 21 950, от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич - 21 450 гривен, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев - 20 800 гривен, парламентарий от "Батькивщины" Олег Мейдич - 13 000 гривен, народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин - 20 800 гривен....
Из 120 народных депутатов, получивших компенсацию за наем жилья, 42 проживают в отелях "Киев" и "Украина".
Меньше всего парламентариев, которые подали документы на выплату компенсации за наем жилья, в "Батькивщине" (1), в "Европейской солидарности" и "Голосе" (по 5), "Оппозиционной платформе-За жизнь" и депутатской группе "За будущее" (по 7). Также на компенсацию подали документы шесть внефракционных депутатов. От пропрезидентской партии "Слуга народа" компенсационные выплаты получили 89 народных избранников.
«Слуга Народу» - політична партія, створена для тих, хто готовий змінювати країну!
Перша хвиля змін вже пройшла - ми виграли вибори. Попри потужну пропаганду і спроби підкупу, народ висловив свою волю й обрав Зеленського.
Ми запускаємо другу хвилю - ведемо до парламенту чесних і порядних людей, що готові служити народу, а не олігархічним кланам.
Далі - третя хвиля: формування професійного уряду народної довіри, перезавантаження системи. Все заради мети - побудувати країну, у якій хочеться жити! (С сайта партии)Вопрос к Разумкову: А с точки зрения целей и морали партии?
у слуг народа ж полная власть в руках, так отменяйте.
превзошли уже папиредников по всяким зашкварам
Все верно понимает.
Так почему бы на законодательном уровне не убрать эти привилегии, ведь Слуги народа в большинстве.
А быдло ведётся на эти копейки...