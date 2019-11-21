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 Політика України
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Все про:депутат (1012) житло (183) Разумков Дмитро (287) Стефанчук Руслан (93)

 Народні депутати могли б обійтися без компенсації витрат на житло і транспорт, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що народні депутати могли б обійтися без компенсації за оренду житла.

Про це Разумков заявив 20 листопада на брифінгу в Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про оренду нерухомості, я вважаю, що без цього можна було б обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна зарплата, є готель "Київ", і, наприклад, я вважаю, що взагалі можна було б відмовитися від такої процедури, як компенсація оренди", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що свого часу було дуже популярно отримувати квартири від Верховної Ради. "У нас усі нардепи переїжджали до Києва і отримували житло безкоштовно, а згодом їх звідти вже вигнати було неможливо. Я розумію, що деякі привілеї у нардепів є, але вони не повинні бути довічними, так як до цього звикли", - додав політик.

Такої ж думки він дотримується і з приводу компенсацій на транспортні витрати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепи нової Ради отримали понад 3 мільйони гривень компенсації за житло, - "ЧЕСНО"

Коментуючи інформацію про те, що перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі і отримує компенсацію з державного бюджету "за житло іногороднім", Разумков порадив звернутися до Стефанчука.

"З юридичної точки зору там є договори, там питань немає. А з точки зору підходів, я думаю, що вам краще звернутися до Руслана Олексійовича", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради також уточнив, що сам він компенсацію за житло не отримує.

Згідно із законодавством народні депутати отримують компенсацію за оренду ними житла або оплату готельного номера за умови, що у них немає житла в Києві і вони зареєстровані за місцем проживання на відстані більше ніж 30 км від Києва.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160862
 
 
 Топ коментарі
 
Зепутаты бы могли, а их тёщи- нет. Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков - Цензор.НЕТ 8346
Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков - Цензор.НЕТ 5237
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А тёща хряка Стефанчука говорит, что не обойдется. Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков - Цензор.НЕТ 6496
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На время каденции предоставлять служебное жильё,без права приватизации и выселением после окончания.
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Гостинку построить на Троещине. В самом хвосте.
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Разве я сказал, что там плохо?
Ни когда не лишним будет приукрасить городской пейзаж красивой гостинкой и хорошими дорогами с цветниками и парком.
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Правильно, чтоб каждый день через мост тащились в пробках как и народ !
Да и вообще им нужно быть поближе к народу, тогда может и улучшения делать начнут!
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Хрен их потом выселишь. Это не первые депутаты. Хоть кого из предыдущих выселили?
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А что у нас где то еще раздают квартиры? Почему этим .... такие льготы? За что?
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звичайно, особливо ті, що по 5000$ в конвертах отримують
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Опять Порох виноват? Скоро когда у депутатов будет понос или запор, будет виновато тяжелое наследие Порошенко.
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С этим типчиком я бы не шутил. Такой съест и не заметит...
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Ну зверь какой садист..что творит, а как же Дубинский с 24мя квартирами?? Ему что тоже отменить помощь на оренду жилья??..ну садисты что творят..
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А Дубинский получает помощь на аренду жилья?
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Дубинский не получает.

А вот Бужанский получает.
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Што Вы ШТО ВЫ жрать в три горла ведь на шару народ Украины за все заплатит и все оплатит своими налонгами а что зарплаты смешные то не к нам
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А Стефанчук сказал, что ничего криминального в том, что он материально поддерживает тёщу за счёт налогоплательщиков - нет.
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Нет, но єто его отношения с тещей. А вопрос в отношениях государства с ним.
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Могли б, але не можуть... Зелебобік не приймає квартирантів на свої вілли...
Тьху. Як ж гидота це зелене ********!
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А тёща хряка Стефанчука говорит, что не обойдется.
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Могли бы, но не могут. А мудрые 73% наверняка верят, что это только прошлые депутаты-барыги брали компенсации за жилье, а нынешние слуги - скромные. Ведь это новые лица, честные, неподкупные.
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Опять же, неплохая добавочка в конвертиках.
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Постройте общагу нормальную и пусть живут!!! Или снимают за свои!!! Ну не позорьтесь вы перед нородом!!! У ребят на фронте туалетов нет, или просто условий приличных!!!
Вы же хоть чуть чуть должны уже понять , что от вас хотят!
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Жилья навалом, для их запрлат особенно. Нашо їм ще щось строїть.
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В списке получателей компенсации - 120 фамилий (из 423 парламентариев).
И все получили абсолютно разные суммы компенсаций.
К примеру, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский - 21 950, от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич - 21 450 гривен, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев - 20 800 гривен, парламентарий от "Батькивщины" Олег Мейдич - 13 000 гривен, народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин - 20 800 гривен....
Из 120 народных депутатов, получивших компенсацию за наем жилья, 42 проживают в отелях "Киев" и "Украина".
Меньше всего парламентариев, которые подали документы на выплату компенсации за наем жилья, в "Батькивщине" (1), в "Европейской солидарности" и "Голосе" (по 5), "Оппозиционной платформе-За жизнь" и депутатской группе "За будущее" (по 7). Также на компенсацию подали документы шесть внефракционных депутатов. От пропрезидентской партии "Слуга народа" компенсационные выплаты получили 89 народных избранников.
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Ну среди СН нет Порошенок,Ахметовых и Костюков.Когда Раду окоротят.будет исчо лучче.
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Да у вас на словах всё только. Давайте реальные действия. А то слушать как должно быть и видеть противоположное как-то начинает надоедать. Да и зарплат в конвертах для депутатов не должно быть. Депутат вообще должен на жить на одну минималку чтобы он народ понимал который его выбрал. Тогда глядишь и работать начнут зарплаты и пенсии повышать. А то сидят там хряки откормленные и в ус не дуют.
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Поддерживаю. Новые всё рассказывают как должно быть, а делают точь в точь как старые.
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Пора им компенсировать расходы на туалетную бумагу.
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"С юридической точки зрения там есть договора, там вопросов нет. А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - сказал Разумков.
«Слуга Народу» - політична партія, створена для тих, хто готовий змінювати країну!
Перша хвиля змін вже пройшла - ми виграли вибори. Попри потужну пропаганду і спроби підкупу, народ висловив свою волю й обрав Зеленського.
Ми запускаємо другу хвилю - ведемо до парламенту чесних і порядних людей, що готові служити народу, а не олігархічним кланам.
Далі - третя хвиля: формування професійного уряду народної довіри, перезавантаження системи. Все заради мети - побудувати країну, у якій хочеться жити! (С сайта партии)Вопрос к Разумкову: А с точки зрения целей и морали партии?
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Скажи це кабанчику який сидить поряд з тобою и арендує житло у тещі
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Якщо б ти був розумним, ти б зняв усі надбавки всім, і оперував би лише зарплатами і бонусами. А як з математикою не дружиш, то хіба язиком теліпати - і ворону можна навчити слова каркати, так як Разумков.
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Так,а за що привилегии?!Вы шо наработали себе на такие зарплаты и привилегии?!Я понимаю,як щоб Украина була в G-7 со всеми вытекающими результатами подъёма.Вопросы экологии.Продолжительсть жизни и т.п в Украине было б на уровне Люксембурга...То пожалуйста вам привилегии.А так,за яки такi заслуги, слуги ходят в привилеях?
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а в чем проблема отменить такие выплаты?
у слуг народа ж полная власть в руках, так отменяйте.
превзошли уже папиредников по всяким зашкварам
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Можно подумать бешеный принтер не может найти время и проголосовать за отмену льгот депутатам? Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков - Цензор.НЕТ 4518
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"Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная зарплата, есть гостиница" Киев ", и, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - отметил Разумков.

Все верно понимает.

Так почему бы на законодательном уровне не убрать эти привилегии, ведь Слуги народа в большинстве.
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Так монобольшинство не проголосует. Они то и пользуются этим. Кто ж против себя проголосует.
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Какая фигня - сопля страну сдаёт а эти отвлекают внимание копейками.
А быдло ведётся на эти копейки...
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