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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (116) Разумков Дмитро (287)

 Місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, але не виключено, що на окремих територіях вони можуть відбутися раніше.

Про це Разумков заявив під час робочої поїздки в Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо загалом про вибори, то вони відбуватимуться після того, як закінчиться реформа децентралізації - це перше. Друге - після того, як буде прийнятий так званий виборчий кодекс. Якщо ми говоримо про те, коли вони пройдуть, то це стовідсотково 2020 рік, швидше за все, осінь. Але не виключаю той факт, що в окремих територіях вибори можуть бути і раніше", - сказав Разумков.

Чи стосується це Запорізької області, спікер не уточнив, сказавши, що йому "важко сказати про всю область, виходячи з тієї кількості населених пунктів, які є в регіоні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На зустрічі в "нормандському форматі" маю намір обговорювати проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160861
 
 
 Топ коментарі
 
Бенин блицкриг захлебывается, Киев проиграли. Теперь решили обождать, куда ветер подует.
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"Прийшов час просити вибачення у Донбасу". Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що настав час просити вибачення у Донбасу, перестати говорити категоріями "свої-чужі", "укри-сепари". На його думку, необхідно знаходити спільні точки дотику і "заліковувати рани" 😡

Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, - Разумков - Цензор.НЕТ 9658
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Вибори обовязково відбудуться . Але вже без "слуг урода" і їм подібної антиукраїнської нечисті
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Вибори обовязково відбудуться . Але вже без "слуг урода" і їм подібної антиукраїнської нечисті
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От авторов "клоун не будет иметь поддержки", "клоун проиграет во втором туре", "партия клоуна уж точно провалится на выборах" и тому подобных перлов.
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эй! зебил ! ты уже почувствовал "кінець епохи тарифного геноциду"?
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Не дури себе. За час перебування при владі цих маріонеток олігарха і злодія Калашмойського та всього того безладу, що вже встигли натворити ці "слуги урода" я не бачу жодної для них перспективи на майбутнє . Основні фігури однозначно швидко втечуть за кордон. Ну , а всякій там "шушері" доведеться відповідати перед законом за всі вчинені цією "зеленою бандою" злочини проти України.
Така діалектика розвитку суспільного життя в Україні і інших варіантів немає
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В том то и дело, что пока петики планируют как нынешняя власть будет убегать заграницу - такие как Гонтарева, Вовк или Луценко уже туда сбежали.
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Бенин блицкриг захлебывается, Киев проиграли. Теперь решили обождать, куда ветер подует.
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А до этого времени зебилы тотально захватят всю власть вплоть до доярок. Если этой зимой не погоним эту срань - хана Украине окончательно.
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"Прийшов час просити вибачення у Донбасу". Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що настав час просити вибачення у Донбасу, перестати говорити категоріями "свої-чужі", "укри-сепари". На його думку, необхідно знаходити спільні точки дотику і "заліковувати рани" 😡

Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, - Разумков - Цензор.НЕТ 9658
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сівоху на преза орлдо вьібрать надо
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Потихоньку проясняется....значит зеля на нормандском формате пообещает ху@лу впихнуть лугандонию в состав Украины к осени 2020года...
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КАКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ни СЛУГИ НАРОДА А СЛУГИ ДЬЯВОЛА !!!
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Осенью 2020 будут внеочередные выборы.
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