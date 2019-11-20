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 Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (271) Гречківський (14) Окружний адмінсуд Києва (33)

 Суд підтвердив законність обрання адвокатів Гречківського і Маловацького до Вищої ради правосуддя

Окружний адмінсуд Києва виніс рішення на користь Павла Гречківського і Олексія Маловацького, яких на З'їзді адвокатів у лютому 2019 року було обрано до Вищої ради правосуддя.

Про це повідомив у Facebook Гречківський, додавши посилання на судове рішення, передає Цензор.НЕТ.

Суд підтвердив законність обрання адвокатів Гречківського і Маловацького до Вищої ради правосуддя 01

Позов до суду було подано в березні цього року благодійним фондом "Хилько" до Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів. ОАСК відмовився визнавати незаконним і скасовувати рішення З'їзду адвокатів на підставі ч.2 ст. 5 закону "Про Вищу раду правосуддя", яка встановлює заборону на повторне обрання у ВРП.

Читайте також: ГПУ оскаржить виправдувальний вирок Гречківському

Суд постановив, що обмеження обиратися у ВРП повторно поширюються на осіб, які були обрані до Ради після 17 березня 2017 року, дня створення Вищої ради правосуддя.

Крім того, ОАСК послався на рішення Великої палати Конституційного суду, яка відмовилася відкривати провадження на підставі звернення 48 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 131 Конституції в контексті того, чи має право обиратися у ВРП член Вищої ради юстиції.

Суд також вказав на те, що фонд Хилька оскаржував акти індивідуальної дії, а позивач не є ані адвокатом, ані кандидатом у ВРП, ані членом Ради, тобто, оспорюване ним рішення не обмежує його в правах і обов'язках.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює Гречківського в замаху на шахрайство під час спроби отримати 500 тис. доларів. Раніше ГПУ оприлюднила відео свідчень посередника про передачу хабара члену ВРЮ Гречківському, а також опублікувала відео вилучення грошей. Крім того, Генпрокурор Луценко повідомив: "Вдалося заарештувати деяке майно Гречківського, в тому числі і автомобіль Maybach".

Сам Гречківський заявляв, що справа проти нього сфабрикована.

30 жовтня колегія Шевченківського райсуду Києва винесла виправдувальний вирок Гречківському і другому фігуранту справи Олегу Шкляру.

У лютому 2019 З'їзд адвокатів України обрав Павла Гречківського і Олексія Маловацького членами Вищої ради правосуддя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160857
 
 
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Ну, нормальные пацаны идут в судебную систему. Видимо, как не было правосудия вУкраине, так и не будет, если такие персонажи будут контролировать наших судей....
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Это тот упырь Хилько, который обжаловал в суде регистрацию Вятровича народным депутатом. 100% что он из банды медведчука и бужанского...
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коли таке відверте і нікчемне лайно представлятиме вищу раду правосуддя, висновок можна зробити лише один, ніякого правосуддя в цій країні і надалі нема., більше того, поки такі покидьки як гречаник будуть вершити "правосуддя", справжнє правосуддя навіть не зароджалося.
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Не той Гречковський що погорів на хабарі в 500 тис дол? Тоді Зелоправосуддя на вищому рівні))
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