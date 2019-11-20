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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Труп чоловіка з пробитою головою і віником на шиї виявили на столичному Подолі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка 1993 р.н., труп якого виявили на Подолі в Києві в ніч на 20 листопада з проломленою головою.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло хлопця без ознак життя виявили на вул. Введенській близько 3:00. За викликом виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції і судово-медичний експерт. На місці правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

Зараз особу потерпілого встановлено ​​- це місцевий житель 1993 року народження. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судмедекспертизу. Порушено провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляє "Інформатор", закривавлений труп чоловіка біля будинку по вул. Введенській, 15 знайшов випадковий перехожий. Як розповів заявник, він заходив у двір і побачив, що на асфальті лежить чоловік в крові і не подає ознак життя. Він навіть не став підходити ближче і відразу ж звернувся до поліцейських.

Біля голови загиблого лежав великий камінь, на якому було видно явні сліди крові. За попередніми даними, ним і завдали смертельні травми. При огляді тіла на голові виявили серйозні пошкодження черепа. Криваві сліди на асфальті було видно в радіусі метра. На шиї трупа лежав віник. Також поруч лежали розкидані особисті речі. Чоловік був з оголеним торсом, поруч з ним лежала кофта. Весь одяг загиблого був брудним.

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Труп чоловіка з пробитою головою і віником на шиї виявили на столичному Подолі 02
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Труп чоловіка з пробитою головою і віником на шиї виявили на столичному Подолі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160852
 
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