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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) Труба (178) ДБР (649)

 Зеленський про скандал із записами Труби: Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чув про "якийсь скандал" із Державним бюро розслідувань і його директором Романом Трубою, але зможе прокоментувати цю ситуацію після додаткового вивчення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чесно вам скажу, що сьогодні у мене є серйозніші завдання. Я не знаю, правда, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Там якісь записи? Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам. Просто не знаю", - Зеленський журналістам у середу в Станиці Луганській.

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160850
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, учится играть на рояле и стоять на коленях.
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пупсик!.. а ни чего, что верХовный говнокомандуач, даже не отреагировал на смерть комбрига 128 бригады?!
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В тебе прямо слюні подобострасні капають.
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НЕ!!!! Это питарда в попу СвыноПЕСыкив! Всегда бомбит!!!
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В мене інші завдання,але я про них не скажу,бо дві треті населення від тих моїх планів посивіє - сказав президент-піаніст...
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Клоун стремительно обрастает говном Трусливому дезертиру уже не отмыться
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А зачем? Ты со временем оближешь!
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цей зебіл ДЕ ХТО все міряє по собі, на власні звчки... Лизати гавно вони, 73/43%зебілів - здатні.
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Запарил этот Зе дурачка включать который ничего не знает. Какие у него там важные дела? В стране каждый день скандал, его партия дно, ничего в лучшую сторону не меняется а только хуже становится. А оно о важных делах рассказывает...
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Ему в Станице Луганской надо спортзал отремонтировать, а вы тут с какими-то ГБР...
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Так отож. Всрался нам этот Донбасс, когда своих проблем выше крыши. Пусть Рассия его и восстанавливает теперь. Зе думал наверное что 5 лет можно будет лицом поторговать получить какую-то премию мира. Пока Богдан бородатой бабушки вопросы порешает, а потом модно спокойно вернутся в свой квартал. Но не тут то было. С таким подходом и года не пройдёт как его вынесут, и после этого по всей стране чмырить будут.
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С чего это?) Украина как раз только теперь взяла реванш в информационной войне, которую проигрывала еще год назад -инфполе кишит разоблачениями вашей прикацапской зешоблы
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"законноизбранной"? (писать кстати научись каЦАП) Легитимный номер 2?
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Не каЦАП я поэтому и не знаю ваш козлячий или бараний язык.
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Орфографическая правка показывает правильность написания "законоизбранной".
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Врешь, как всегда. Украинцы знают русский, в отличии от каЦАПов. А верещать о "законно избранной" (ну почти данной Богом) вообще могут только каЦАПы. Так что молчи несчастный, от тебя цапом (козлом по вашему) за версту несет.
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Бери выше она с дурдома под Тверью и сам главврач ее за кампер посадил поклявшись на портрете х...а что будет лично контролирывать Дабы ей сердешной вовремя давали уколы и дополнительную пайку дурдомовской баланлы
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Ты спалился каЦАП-на сайте ***** уже можно писать,"контролирывать","баланлы","кампер".
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То поцілуй мене в сраку бо я вчора мед їв Юотяра копійчаний Попалілся твій батко застругавши місцевій дурепі Тебе недоношеного
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Срака в каЦАПстане, в Украине говорят дупа, запомни это, может тебе кто-то предложит дупэльни гры, так щоб ты знал, что это такое
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Цапок, "дупа" - это западноукраинский диалект, а у мене на київщині говорять "срака". Так что не умничай, а то выгонят из тролей, за проф.непригодность.
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Зе втратив форс, потух, таке враження, що не ніби вже проти й "спригнуть" - ось що можна сказати з приводу сьогоднішньої його появи на публіці.
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Просто "спригнуть" уже не получится. Только с грандиозным скандалом.
А в целом - это тебе не в сериале "Слуга народа" сниматься...
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Невже порботам до сих пір платять?Видно бабок неміряно накрадено за 5 років.Таке несуть по всих сайтах,що курам на сміх!Цікаво,що в унісон з пуйлоботами.
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Большой спец в унисонах? А кто а унисон а вами подх*ловцами кричал «Кто угодно, лишь бы не Порох»?
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Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачиИсточник: https://censor.net.ua/n3160850
Ххххххххххххххххххх
Давай, жги зеленьій клоун. Надо еще ответку Тимошенко придумать.

Когда будешь требовать адвоката, у следака найдутся более важньіе дела

Чмо зеленое
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Ждем-с когда появится время, изучите и прокомментируете.
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Моника Членограй и не в курсе , вод тебе на , а чего ж ты Кондитеру предьявы кидал за куда более мелкие дела. Так Моника ты не тормози , я понимаю , что ты тупой как пробка , но выполни свое же обещание , уйти в отставку после первого нарушения закона . Так что вперед где заява , которая должна быть написана еще пару месяцев назад.
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а воно сьогодні, по-ідеї, мав би бути в Сумах на похоронах бойового генерала...
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Зе: "Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос."
Шо, тока сєводня?
Та у тебе останнім часом язик щодня перебуває у сраці, бо на такі зашквари нема шо і сказати. Тут навіть уся команда сценаристів Кварталу 95 є безсилою.
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сыпется правоохраниетльная система, а у него более важные проблемы, побриться или быть типа мачо, с бородкой
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воно хоть про щось в курсі? Чи тільки про те, що йому Богдан у вухо шепче???
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Как бы оно не прикидывалось дурачком, но ему уже не отмыться
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Загалом пояснення лише одне. Воно не президент, а слуга олігарха. Тому воно нічого не знає, нічим не цікавиться, і взагалі йому насрати - воно грає роль. А оскільки завжди крав ідіота - то амплуа не змінилось - ідіот-президент на сцені.
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Ряд СМИ на днях сообщили новость о том, что Россия «вернула» корабли, которые были захвачены год назад в Керченском проливе российскими пограничниками.
На самом деле никто корабли не возвращал, Россия их вернула на «ответственное хранение», как доказательство уголовного преступления за якобы нарушение ее государственной границы.
Наши «слуги народа» акт подписали. Тем самым фактически признав факт «преступления», а отсюда и «границу», а отсюда и Крым российским.
Самое страшное, что корабли и так передали бы, как и моряков. По решению Морского трибунала.
Но наши «слуги» решили сделать Путину приятное, чтобы потом проще было «сойтись посередине» Более того, власть выставила Украину как страну, не чтящую постановлений международных судов.
В результате имеем позор.
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Что тут можно сказать?Опустился на дно и начал рыть?Р'*****,я не в кур'се!Стыдоба!Это как у капитана "Титаника" спросить об оварии,а он такой..."У меня много важных дел...я не знаю...подумаешь на айсберг напоролись!"
Вова очнись,мальчик ты наш зеленый,страна разваливаеся на части и тонет!Херово будет всем!Выкинь на#уй богданов-сивох и вставай за штурвал!
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