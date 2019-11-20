 Зеленський про скандал із записами Труби: Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чесно вам скажу, що сьогодні у мене є серйозніші завдання. Я не знаю, правда, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Там якісь записи? Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам. Просто не знаю", - Зеленський журналістам у середу в Станиці Луганській.
Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
А в целом - это тебе не в сериале "Слуга народа" сниматься...
Ххххххххххххххххххх
Давай, жги зеленьій клоун. Надо еще ответку Тимошенко придумать.
Когда будешь требовать адвоката, у следака найдутся более важньіе дела
Чмо зеленое
Шо, тока сєводня?
Та у тебе останнім часом язик щодня перебуває у сраці, бо на такі зашквари нема шо і сказати. Тут навіть уся команда сценаристів Кварталу 95 є безсилою.
На самом деле никто корабли не возвращал, Россия их вернула на «ответственное хранение», как доказательство уголовного преступления за якобы нарушение ее государственной границы.
Наши «слуги народа» акт подписали. Тем самым фактически признав факт «преступления», а отсюда и «границу», а отсюда и Крым российским.
Самое страшное, что корабли и так передали бы, как и моряков. По решению Морского трибунала.
Но наши «слуги» решили сделать Путину приятное, чтобы потом проще было «сойтись посередине» Более того, власть выставила Украину как страну, не чтящую постановлений международных судов.
В результате имеем позор.
Вова очнись,мальчик ты наш зеленый,страна разваливаеся на части и тонет!Херово будет всем!Выкинь на#уй богданов-сивох и вставай за штурвал!