 Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чесно вам скажу, що сьогодні у мене є серйозніші завдання. Я не знаю, правда, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Там якісь записи? Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам. Просто не знаю", - Зеленський журналістам у середу в Станиці Луганській.

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

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