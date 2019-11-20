 Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чесно вам скажу, що сьогодні у мене є серйозніші завдання. Я не знаю, правда, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Там якісь записи? Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам. Просто не знаю", - Зеленський журналістам у середу в Станиці Луганській.
Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
*характерний назальний звук*
...уффф! *****, хорошо пошел... Да. И отвечу вам.
Трамп требовал продолжить расследование против коррупционеров
Все обернется тем, что демократы на десятилетия будут выброшены из политики.
Украина тут не главное.
Они ещё и в Китае наследили.
И гораздо серьезнее.
Это ж надо было так громко обо(раться на взлёте
Вот еще одна честное-пречестное чмо болтоное из конченных уродистых слуг
И по каждому зашквару отмазки на уровне детского сада- то они пошутили, то их не так поняли, придурков.
Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик", прокомментировал скандальную запись своей беседы с главой полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовым. Он подтвердил подлинность "компромата". "Юзик" прояснил ситуацию с нашумевшей беседой в комментарии изданию НВ.ua, информирует Диалог.UA. Партия "Слуга народа" на днях снова оказалась в центре скандала из-за одного из самых колоритных своих членов - депутата Юзика. В Сеть слили аудиозапись, где он "собеседует" нового главу полиции Кривого Рога Лукашова, обсуждая с ним уголовные дела в отношении противников новых властей. Корявченков подтвердил подлинность записи. Однако он уверяет, что ее совсем не так поняли, никто не оказывал давления на главу полиции. Со слов депутата, он только просил Лукашова вернуть доверие граждан к правоохранителям. "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", - заявил "Юзик". Он также заверил, что никаких угроз в данной беседе не высказывал. Корявченков, с его слов, лишь поставил в известность, что делом займутся "другие органы", если полиция не будет работать по закону. Прокомментировал он скандал и на своей странице в Facebook. Запись депутат назвал "притянутым за уши инфоповодом". Депутат заверил, что в данной беседе обсуждался только "перезапуск системы" и сотрудничество силовых ведомств в борьбе с наркобизнесом, незаконными игровыми залами, порностудяими, коррупцией и прочим. Кроме того, депутат уверяет, что СН "мочат" недруги, так как партия "делает все правильно".
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зебилы, вы сделали это вместе.. к сожалению вместе с вами, лохами-приколистами, на одном "титанике" оказались и все остальные украинцы..
это просто "бимба"!
"дасис антракт" (c)