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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) Труба (178) ДБР (643)

 Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чув про "якийсь скандал" із Державним бюро розслідувань і його директором Романом Трубою, але зможе прокоментувати цю ситуацію після додаткового вивчення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чесно вам скажу, що сьогодні у мене є серйозніші завдання. Я не знаю, правда, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Там якісь записи? Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам. Просто не знаю", - Зеленський журналістам у середу в Станиці Луганській.

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160850
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да, учится играть на рояле и стоять на коленях.
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Вовочка, а зашквары все копчтся, а вопросов все больше, ДИЧЬ ростет с каждой минутой, ты такими темпами не поймешь как будешь в автозаке, ехать на Ростов, под видом служебной собаки.
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Порохоботы какие же вы жалкие людишки. Все комменты которые вам не нравятся вы спам в спам отправляете
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ЗЕбил должен страдать и жить в спаме. Кстати, а когда там тарифы бариги мародёра ЗЕбубачка снизит??
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да я срал на вас с высокой горы
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О ! Чоловіче та ти знатний серун . Просто якийсь маніяк засраний по вуха , коли заради цього на гори дерешся .
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И хорошо что коментов, которые нам не нравятся, раз два и обчелся)
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- Если вьі не против, я изучу вопрос...
*характерний назальний звук*
...уффф! *****, хорошо пошел... Да. И отвечу вам.

Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби - Цензор.НЕТ 1699
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Не Вова, точно уже дурку гонит. Органы, которые создавались как альтернатива коррупции и беспредела, оказались по уши и в коррупции и беспределе. Я понимаю, что создавал Барыга кривыми руками, то времени было достатгчно, чтобы принять нормальные меры. И если эта срань уже вылезла наружу, так будь добр не прятать голову в асфальт...
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дон-гандон ти читати вмієш чи адекватно сприймати інформацію - твої зелені виродкі якраз і очолюють корупцію
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Они мои такие же как и твои. Ну, насколько я помню и ГБР и Труду придумали и назначали при Барыге. А то, что Зеленски не Лох, взял в свои руки, то что было создано папередниками корявыми руками, уже наша общая беда... И вина тоже...
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Счас там Трампа пинают и очень круто. Посол в ЕС заявил, что получил прямые указания давить на Украину по поводу Байденов. Тебе бы, сморчок гнусавый, тоже бы не мешало бы готовиться при таких раскладах.
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Большое дело.
Трамп требовал продолжить расследование против коррупционеров
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Это может быть большим делом. Импичмент президента США будет влиять на всех в той или иной форме. Это не мелюзга, чтобы ею пренебрегать.
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Импичмента не будет.
Все обернется тем, что демократы на десятилетия будут выброшены из политики.
Украина тут не главное.
Они ещё и в Китае наследили.
И гораздо серьезнее.
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Кто знает... Республиканцы не будут автоматом голосовать против импичмента, будут думать, чтобы и самим не влезть в грязь. Это не Украина, где даже насильники могут стать депутатами. Там за куда менее серьезные вещи на порог не пустят. А потому все опции открыты. Но поглядим.
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Единственная ошибка Трампа - остановка помощи из-за остановки расследования, но заслушаны свидетели только одной стороны.
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Я ее узнал, это та кто больше всех проводит время на сайте, только не понятно какое место её постоянное.
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Моника инкогнито на Цензоре? Сенсация!
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яки в тебе задачи,чмо зелене ,проходиш прискориний курс гри хером на інших музичних інструментах,новий рік скоро корпаративи
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На струнних боляче , але заради скрєпної балалайки він і на це піде .
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батько мають розібратися - щоби бути справедливим в прийнятті рішень.
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Зара в ньо нема часу якимось дурницями займатись (більше бо за такого засилля "антикорупційних органів" вочевидь займатись нікому))) Знайде час і порозмірковує над цим, нетерплячі ви))
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После слива Трубы ЗЕ и его прихвостням будет сложно доказывать западным партнерам и пиплу, шо резонансные криминальные дела не имеют полит. подоплеки. Записи доказывают, что дела открываются и закрываются по звону из ОП.

Это ж надо было так громко обо(раться на взлёте
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а почему Труба Зе??? Господина Трубу назначал Порошенко.
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Да ваша конченная бубочка вообще нипричем нигде! Он как в космосе по вашем летает. Порошенко что,лично всех чиновников назначал? Иди на хрен, подстилка кремлевская. Вечные зашквары у зеленожопых, но виноват всегда, согласно методичкам кремля Порошенко. Ни разу не палятся, уроды рашиские.
Вот еще одна честное-пречестное чмо болтоное из конченных уродистых слуг
И по каждому зашквару отмазки на уровне детского сада- то они пошутили, то их не так поняли, придурков.

Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик", прокомментировал скандальную запись своей беседы с главой полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовым. Он подтвердил подлинность "компромата". "Юзик" прояснил ситуацию с нашумевшей беседой в комментарии изданию НВ.ua, информирует Диалог.UA. Партия "Слуга народа" на днях снова оказалась в центре скандала из-за одного из самых колоритных своих членов - депутата Юзика. В Сеть слили аудиозапись, где он "собеседует" нового главу полиции Кривого Рога Лукашова, обсуждая с ним уголовные дела в отношении противников новых властей. Корявченков подтвердил подлинность записи. Однако он уверяет, что ее совсем не так поняли, никто не оказывал давления на главу полиции. Со слов депутата, он только просил Лукашова вернуть доверие граждан к правоохранителям. "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", - заявил "Юзик". Он также заверил, что никаких угроз в данной беседе не высказывал. Корявченков, с его слов, лишь поставил в известность, что делом займутся "другие органы", если полиция не будет работать по закону. Прокомментировал он скандал и на своей странице в Facebook. Запись депутат назвал "притянутым за уши инфоповодом". Депутат заверил, что в данной беседе обсуждался только "перезапуск системы" и сотрудничество силовых ведомств в борьбе с наркобизнесом, незаконными игровыми залами, порностудяими, коррупцией и прочим. Кроме того, депутат уверяет, что СН "мочат" недруги, так как партия "делает все правильно".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195033_1574263771
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Тут вони на ***** і обламаються , хоча в них ще є варіант "бєспрєдєла" , який 73% дупоголових проковтне на ура .
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"Сегодня у меня более серьезные задачи" - новый год, заказики, корпоративчики, да еще и пианино с собой таскать
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БСЗ - это Украину путлеру на блюдечке.
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ВІдповідь,достойна президента. Це вам не ##уєм на роялі грати...
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..и как это ссыкливое, капризное и закомплексованное зелёное НИЧТО собирается вести переговоры с хладнокровным убийцей-палачом хйлом?.., если Вошьдь зебилов продолжает "морозиться и съезжать" с негламурных для него и его тупой (и поэтому благодарной) публики тем?..
зебилы, вы сделали это вместе.. к сожалению вместе с вами, лохами-приколистами, на одном "титанике" оказались и все остальные украинцы..
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Да... восьмибитные придатки к телеку довели Украину до цугундера, до края.
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"анал без табу", Моника .......

"дасис антракт" (c)
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У клоуна сегодня более важные задачи.. оно каталось тропинку открывать через речку.....
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Для України і для ВАЗеленського найкращий вихід - мирні дострокові вибори. І президентські, і парламентські. Поки ще не пізно
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у зелоха сегодня еще много дел коксик шмопсик и с богданчиком попсик
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В европе уже б этих проедох отстранили. Более важные дела украсть побольше пока не выгнали?
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