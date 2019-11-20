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 НАБУ завершило розслідування у справі екснардепа Іщенка, підозрюваного в заволодінні 20 млн коштів "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі колишнього народного депутата Валерія Іщенка. Йому закидають заволодіння 20 млн гривень "Укрзалізниці" і замах на заволодіння ще 44 млн гривень (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НАБУ.

За версією слідства, у 2015 році до народного депутата звернувся приватний підприємець із проханням допомогти налагодити поставку "Укрзалізниці" метизної продукції за завищеною ціною. Депутат погодився і залучив до схеми свого фінансового радника. Він також звернувся до позаштатного радника глави Адміністрації президента, щоб той вплинув на посадових осіб "Укрзалізничпостач" (закупівельний підрозділ УЗ).

У підсумку приватна компанія виграла в конкурсних торгах і підписала договір на поставку продукції за ціною, яка майже удвічі перевищувала середньоринкові. "Укрзалізниця" зазнала майнових збитків на суму понад 20 млн гривень.

У січні 2016 року схемою зацікавилося НАБУ.

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У липні 2016 року було встановлено і затримано перших п'ятьох підозрюваних, серед яких представники комерційних структур і службовці "Укрзалізниці". Наприкінці того ж року повідомили про підозру колишньому в.о. начальника "Укрзалізничпостач" та організатору злочину - бенефіціару ТОВ "Інкомм", якого довелося оголосити в розшук. У березні 2017 року справу направили на розгляд Солом'янського районного суду Києва.

У липні 2017 року повідомили про підозру ще чотирьом особам, а в серпні 2018 року цей епізод направили в той самий Солом'янський суд.

У 2019 коло підозрюваних розширилося колишнім народним депутатом, його фінансовим радником і колишнім позаштатним радником глави АП. У жовтні 2019 року їм повідомили про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160847
 
 
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" На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від партії УДАР під № 32. У Верховній Раді став членом Комітету з питань промислової та інвестиційної політики, з квітня 2013 заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.
На позачергових парламентських виборах 2014 року обраний народним депутатом України від політичної партії Блок Петра Порошенка під № 37. У Верховній Раді став членом Комітету з питань податкової та митної політики."
Один із стовпів петіної псевдокоаліції "потужних реформаторів" , вірніше б було - "потужних казнокрадів"..
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Це все дешеві понти розраховані на Зєдебілів!Нехай покажуть вирок суду хоч одному високопосадовцю,та як вкрадені гроші повернуті в казну??? Нема... І не буде тому що при владі стали дрібні чиновники часів Бариги та Яника...Тільки Тимошенко своєю залізною рукою може навести порядок серед казнокрадів! І тому її вже не підпустять до влади,краще ПУТЛЕР ніж вона.. отакі вони пси смердячі, які дурять Зєдебілів пустими повідомленнями!
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