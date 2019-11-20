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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (183) Деркач А. (12) Злочевський (40) США (5856) Олександр Дубінін (1)

 Гантер Байден і партнери отримали $16,5 млн за роботу в "Бурісмі" Злочевського, - Деркач

$16,5, отримані сином віце-президента США Джо Байдена Гантером як винагорода від компанії "Бурісма", вкрадені у громадян України, заявив народний депутат Андрій Деркач.

Як повідомив Деркач на пресконференції в середу, 14 листопада Генеральна прокуратура України оголосила нову підозру власникові "Бурісми", ексміністру екології Миколі Злочевському, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Документ ГПУ ще раз підтверджує раніше оприлюднені мною дані про "Бурісму" і міжнародну корупцію. Згідно з підозрою Злочевського від ГПУ, Байден і партнери отримали свої 16,5 млн дол. за послуги в рамках роботи "Бурісми". Байден отримував гроші, джерелом яких є не успішна діяльність "Бурісми", не геніальні бізнес-ходи чи рекомендації. Це гроші громадян України. Вони були отримані злочинним шляхом. Так вважають у ГПУ", - повідомив Деркач.

Нардеп зазначив, нову підозру ГПУ Злочевський отримав від журналістів розслідувачів.

"За даними слідства, Злочевський був прямо причетний до виведення коштів "Сім'єю Януковича" (або "злочинною організацією Януковича", як вона фігурує в матеріалах). Через три компанії на території Латвії вони відмивали гроші Януковича", - резюмував Деркач.

"Минулого тижня 14 листопада, непомітно для ЗМІ, ГПУ оголосила нову підозру скандально відомому власнику Бурісми екс-міністру екології Злочевському. Згідно з підозрою, "сім'ї" Януковича інкримінують, зокрема, легалізацію (відмивання) доходу, отриманого злочинним шляхом, через проведення інвестиційним фондом Franklin Templeton Investments операцій купівлі облігацій зовнішньої державної позики загальною вартістю 7,4 млрд доларів США ", - сказав Деркач.

Він підкреслив, що за даними слідства, це були гроші, злочинно отримані "сім'єю" Януковича і вкладені в купівлю боргових зобов'язань України в 2013-2014 рр.

"Януковичі, за даними слідчих, здобули злочинним шляхом 7,4 млрд доларів і відмили їх через інвестфонд, близький до деяких представників Демократичної партії США, у вигляді облігацій зовнішньої державної позики", - сказав у свою чергу нардеп Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").

Деркач повідомив, що на зв'язок Franklin Templeton Investments з Демократичною партією вказують кілька фактів.

"Син засновника Templeton'а - Джон Темплтон молодший (John Templeton Jr.) був одним із великих донорів виборчої кампанії президента Обами. Ще один персонаж, що має стосунок до фонду, - Томас Донілон (Thomas Donilon). Керуючий BlackRock Investment Institute, акціонера Franklin Templeton Investments, що має найбільшу частку у фонді. Примітно, що раніше він був радником Обами з національної безпеки", - поінформував Деркач.

Нардеп заявив, що президенти України і США мають об'єднати зусилля двох країн щодо встановлення фактів корупції і відмивання грошей за участю громадян двох країн.

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"Президент Зеленський має зняти слухавку, набрати Трампа, попросити допомоги і взаємодії у боротьбі з корупцією і летіти до Вашингтона. Питання боротьби з міжнародною корупцією в Україні за участю громадян, бізнесменів і чиновників США має стати ключовим під час зустрічі двох президентів", - зазначив Деркач.

За підсумками зустрічі, на його думку, необхідно вибудувати взаємодію українських слідчих органів і Мін'юсту США для отримання інформації про організаторів випуску облігацій, клієнтів і бенефіціарів інвестфондів у кожній покупці, допитати посадових осіб фондів тощо.

Верховна Рада на наступному сесійному тижні може розглянути питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування фактів міжнародної корупції за участю вищих посадових осіб держави, пов'язаних з діяльністю Нацбанку і Міністерства фінансів, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").

"Зараз за чинним законодавством нам потрібно набрати 150 голосів для того, щоб ця комісія була створена. Упевнений, ми їх зберемо", - сказав Дубинський.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160846
 
 
 Топ коментарі
 
Ему главное навредить Украине...
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Ну Деркачу надо-бы за метлой следить ,Байден ещё может запросто президентом США стать !!! Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 1144
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Интересно а какой месячный оклад Деркача на Лубьянке?
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Ну Деркачу надо-бы за метлой следить ,Байден ещё может запросто президентом США стать !!! Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 1144
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Врядли, Элизабет Уоррен опрежает Байдена. Но всё может изменится если в гонку вступит Майкл Рубенс Блумберг.
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А кто такое Деркач,кого представляет и что его пятаку в этом деле делать.??
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Интересно а какой месячный оклад Деркача на Лубьянке?
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ничче страшного, тарифы все покрыли, надо еще ? подымем тарифы
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Зеля славно подлизал *****, а теперь и трампушке! Наш пострел везде поспел!
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Не зря очко и грудь брил, а щетинку оставил, видать кому-то щекотливый минет от Моники перепадет. Может Макроше? Или старушке Фрау Риббентроп удовольствие наша Моника готовит?
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Рыгоанал деркач будет работать на на благо Украины？ та ладно
шото цн все больше и больше становится спидинфо
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В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»;[ В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ. Входил во фракцию Партии Регионов, вышел из неё 21 февраля 2014 после победы Евромайдана
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Ждем криков сои что это вранье и сынок Байдена честнейший человек.))
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А для тебя, зелебобик, слова андруши деркача - есть истина ? ))).
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Так не воровал же. Жил на одну зарплату. ("Шоб ты жил на одну зарплату!")
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Может пацаны в две смены работали. Зависть плохое чувство.
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Зеля- зря стараешься. Трампону твоему всё равно пи*дец (с импичментом, или без), а с тобой- использованной Моникой- что республиканцы, что тем более демократы на одном гектаре теперь ср*ть не сядут. Хотя, с другой стороны, тебе из Ростова это не всё ли равно будет? Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 2222
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что Деркач (мл), что Сивкович (ст), это всё поганки одной ФСБшной поляны..
просто нахер, всё, что он говорит!!!
ЗЫ. есть одно единственная причина, почему Деркач (мл), сейчас это озвучивает вслух в СМИ - потому что, Деркач(мл) крепко по издержался по деньгам и ему щедро платит ФСБ....
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Это была взятка. За хорошее отношение. Зря давали, кстати. Где хорошее отношение? Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 5970
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между прочим ты подметил верно - благодарность авансом. но, у нас еще все впереди, главное сделано, - Все вовлечены! играть так по крупному, ай, да черт, была не была!
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А вот один гражданин Зеленский В.А., собственник кипрской офшорной компании "Квартал 95", получил от гражданина Швейцарии (или Израиля?), некоего Коломойского И.В., в качестве вознаграждения, за соучастие в воровстве вкладчиков "ПриватБанка", 41 000 000 долларов США. И это народного депутата А.деркача не возмущает. по этому поводу он пресс-конференций почему то не даёт. Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 8467
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...если бы его отец не баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки никто бы и не заметил 16.5 млн. долларов у него на счетах.
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Шо ж вы делаете, обезьяны?! Вам надо сейчас молчать в тряпку, пока идут слушания по импичменту трампу, а не пытаться косвенно ему помочь. Когда через год будет новый президент США - демократ, эти басни про "украденные у народа Украины деньги" вам вспомнят сразу.
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За рік Байден стане президентом. Від Бєні та його зелебобіків пух та пір'я полетять.
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Все становится ясным по Порошенко, Яесько и Гонтаревой. На Цензоре не все
===Соглашение предусматривало уменьшение суверенного и гарантированного государством долга на 20% - на $ 3.6 млрд.
Взамен был применен Инструмент восстановления стоимости(VRI): Украина выпустила новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста ВВП.
Применение VRI предусматривает:
1. При росте ВВП от 3% до 4% в год, кредиторы получат 15% на сумму превышения 3% ВВП
2. При росте экономики Украины более 4% в год, кредиторы получат 40% стоимости от каждого процента, который превышает такой рост.
Таким образом, Украина оказалась в ситуации, когда рост экономики приведет к увеличению выплат по долгу. Так называемый налог на развитие.
Чем больше мы будем зарабатывать, тем больше будем платить. Только вопрос кому: Порошенко? Януковичу? Темплтону? Демократам.
ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ?
1. У УКРАИНЦЕВ НА ВЫСШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ УКРАЛИ МИЛЛИАРДЫ
2. УКРАДЕННЫЕ У НАС ДЕНЬГИ ОТМЫЛИ И ПОТОМ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСКИЕ ИНВЕСТФОНДЫ
3. С ПОМОЩЬЮ ПОСЛОВ, ДИПЛОМАТОВ И ЧИНОВНИКОВ ВЫСШЕГО РАНГА УКРАИНЫ И США ЭТИ СХЕМЫ ПРИКРЫВАЛИСЬ.
4. УКРАДЕННЫЕ И ОТМЫТЫЕ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИСЬ В УКРАИНУ КАК ДОЛГ.
5. ВЛАСТЬ СОГЛАСИЛАСЬ С НАЛОГОМ НА РАЗВИТИЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГ
6. И ЭТОТ ДОЛГ РАСТЕТ КАЖДЫЙ ГОД, УГРОЖАЯ СТРАНЕ БАНКРОТСТВОМ===
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ну, если тут ещё и дубинский.., бенина подстилка, то ясно откуда ветер дует...
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