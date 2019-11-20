 Гантер Байден і партнери отримали $16,5 млн за роботу в "Бурісмі" Злочевського, - Деркач

Як повідомив Деркач на пресконференції в середу, 14 листопада Генеральна прокуратура України оголосила нову підозру власникові "Бурісми", ексміністру екології Миколі Злочевському, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Документ ГПУ ще раз підтверджує раніше оприлюднені мною дані про "Бурісму" і міжнародну корупцію. Згідно з підозрою Злочевського від ГПУ, Байден і партнери отримали свої 16,5 млн дол. за послуги в рамках роботи "Бурісми". Байден отримував гроші, джерелом яких є не успішна діяльність "Бурісми", не геніальні бізнес-ходи чи рекомендації. Це гроші громадян України. Вони були отримані злочинним шляхом. Так вважають у ГПУ", - повідомив Деркач.

Нардеп зазначив, нову підозру ГПУ Злочевський отримав від журналістів розслідувачів.

"За даними слідства, Злочевський був прямо причетний до виведення коштів "Сім'єю Януковича" (або "злочинною організацією Януковича", як вона фігурує в матеріалах). Через три компанії на території Латвії вони відмивали гроші Януковича", - резюмував Деркач.

"Минулого тижня 14 листопада, непомітно для ЗМІ, ГПУ оголосила нову підозру скандально відомому власнику Бурісми екс-міністру екології Злочевському. Згідно з підозрою, "сім'ї" Януковича інкримінують, зокрема, легалізацію (відмивання) доходу, отриманого злочинним шляхом, через проведення інвестиційним фондом Franklin Templeton Investments операцій купівлі облігацій зовнішньої державної позики загальною вартістю 7,4 млрд доларів США ", - сказав Деркач.

Він підкреслив, що за даними слідства, це були гроші, злочинно отримані "сім'єю" Януковича і вкладені в купівлю боргових зобов'язань України в 2013-2014 рр.

"Януковичі, за даними слідчих, здобули злочинним шляхом 7,4 млрд доларів і відмили їх через інвестфонд, близький до деяких представників Демократичної партії США, у вигляді облігацій зовнішньої державної позики", - сказав у свою чергу нардеп Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").

Деркач повідомив, що на зв'язок Franklin Templeton Investments з Демократичною партією вказують кілька фактів.

"Син засновника Templeton'а - Джон Темплтон молодший (John Templeton Jr.) був одним із великих донорів виборчої кампанії президента Обами. Ще один персонаж, що має стосунок до фонду, - Томас Донілон (Thomas Donilon). Керуючий BlackRock Investment Institute, акціонера Franklin Templeton Investments, що має найбільшу частку у фонді. Примітно, що раніше він був радником Обами з національної безпеки", - поінформував Деркач.

Нардеп заявив, що президенти України і США мають об'єднати зусилля двох країн щодо встановлення фактів корупції і відмивання грошей за участю громадян двох країн.

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"Президент Зеленський має зняти слухавку, набрати Трампа, попросити допомоги і взаємодії у боротьбі з корупцією і летіти до Вашингтона. Питання боротьби з міжнародною корупцією в Україні за участю громадян, бізнесменів і чиновників США має стати ключовим під час зустрічі двох президентів", - зазначив Деркач.

За підсумками зустрічі, на його думку, необхідно вибудувати взаємодію українських слідчих органів і Мін'юсту США для отримання інформації про організаторів випуску облігацій, клієнтів і бенефіціарів інвестфондів у кожній покупці, допитати посадових осіб фондів тощо.

Верховна Рада на наступному сесійному тижні може розглянути питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування фактів міжнародної корупції за участю вищих посадових осіб держави, пов'язаних з діяльністю Нацбанку і Міністерства фінансів, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").

"Зараз за чинним законодавством нам потрібно набрати 150 голосів для того, щоб ця комісія була створена. Упевнений, ми їх зберемо", - сказав Дубинський.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.