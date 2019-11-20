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 Захистив державу ціною власного життя, - глава РНБО Данілов висловив співчуття у зв'язку зі смертю Євгена Коростельова

Секретар РНБО України Олексій Данілов висловив співчуття рідним і близьким полковника Євгена Коростельова, який помер внаслідок важких поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РНБО.

"Євген Коростельов - справжній герой, патріот, який самовіддано виконував свій військовий обов'язок. Україна втратила неординарного, сміливого, мужнього воїна, який захистив державу ціною власного життя. Вічна пам'ять", - сказав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Коростельова висловили посли Великої Британії, Німеччини, США та Франції

Нагадаємо, наприкінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Наступного дня його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Харківські лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160845
 
 
 Топ коментарі
 
Что разнарядка сверху пришла скорбить? 2 дня прошло, раздуплились.
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Зеклованы вы пи..сы! Сольете страну,вас ждет судьба Чсушеску!
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Хотів помирити Комбрига з орками.
Але не встиг.
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Зеклованы вы пи..сы! Сольете страну,вас ждет судьба Чсушеску!
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Більш вірогідно, що нас чекає доля русскоговорящіх хохлов МалаНроссіі...
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Что разнарядка сверху пришла скорбить? 2 дня прошло, раздуплились.
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У нас государство барыг и мародеров. А погиб он защищая ридну землю и близких.
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Проснулись зєлєбєні і пішли молоти язиками для 73 % ідіотів .
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Женя герой, слов нет! Но что же вы врали, что на мины попал? Через пару дней только признались -да, попали поди обстрел орков. Это что бы вам картинку не портить, как вы силы разводите на фронте?
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