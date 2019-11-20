 Захистив державу ціною власного життя, - глава РНБО Данілов висловив співчуття у зв'язку зі смертю Євгена Коростельова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РНБО.
"Євген Коростельов - справжній герой, патріот, який самовіддано виконував свій військовий обов'язок. Україна втратила неординарного, сміливого, мужнього воїна, який захистив державу ціною власного життя. Вічна пам'ять", - сказав Данілов.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.
12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Наступного дня його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Харківські лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.
Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.
Але не встиг.