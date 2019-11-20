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 Економіка, Фоторепортаж
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 На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили схему ввезення в Україну автомобільних запчастин без сплати митних платежів та вилучили велику партію товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які впродовж 2019 року ухилялися від сплати митних платежів завдяки використанню у своїй роботі схеми ввезення на територію України автомобільних запчастин поза митним контролем. Для цього фігуранти здійснювали подрібнення великих партій товарів на такі, які не підлягають декларуванню, і ввозили їх без сплати митних платежів, нібито для особистих потреб громадян. У подальшому вказані товари реалізовували по всій території України, в т.ч. через спеціалізовані інтернет-магазини.

На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн 02

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На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн 03

За результатами обшуків, проведених у складських приміщеннях фігурантів, із незаконного обігу вилучено партію автомобільних двигунів різних марок, бампери до автомобілів і коробки передач, що були у вжитку, які були ввезені в Україну без сплати митних платежів.

На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн 04

На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн 05

Вилучені ТМЦ загальною орієнтовною вартістю 7 млн ​​грн передано на відповідальне зберігання.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160844
 
 
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Уже заняться нечем, б/у изымают, а фурами новье сквозняком проходит.
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Родители наверное никогда не вбивали в бошку в детсадовском возрасте: Сколько верёвочке не виться - всегда край!
И это Край - бывает Очень не приятный!
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А з яких то пір вживані запчастини треба розмитнювати?
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откуда инфа про б\у?...как то для жиги своей , б\у генератор пришлось покупать по цене 50%+ дороже нового.. На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 797...уроды гребанные..
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