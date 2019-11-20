 З представниками жодної іноземної держави питання "Burisma" я не обговорював, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в середу в Києві.
"З представниками адміністрації будь-якої іноземної держави... я не спілкувався, не зустрічався, мені жодних запитань не ставили, не тиснули і не просили", - сказав Рябошапка на брифінгу в середу в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи зустрічався він із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа протягом останніх місяців у рамках розслідування "справи "Бурісми".
При цьому генпрокурор наголосив, що немає як такої "справи "Бурісми", є 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує екс-міністр екології, власник "Бурісми" Микола Злочевський, у деяких з них є згадка про компанію "Бурісма".
Рябошапка також повідомив, що після того як органи прокуратури втратять функції слідства, ці справи буде передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України.
У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.
У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.
У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування відносно компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
"Голос Суркова" Олексій Чеснаков в своєму Twitter повідомив: "итоговый документ, который будет подписан в Париже, согласован всеми советниками президентов! Россия довольна!". Президент Зеленський нічого не хоче...
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что назначение членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки лиц, известных своими антиукраинскими и пророссийскими взглядами, представляет угрозу.
Их возможное негативное влияние можно минимизировать, прибегнув к определенной хитрости. Об этом он рассказал OBOZREVATEL, комментируя назначение в Комитет бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича, члена "Партии регионов", поддерживающего аннексию Крыма, Руслана Требушкина.
"С моей точки зрения, этот человек на этом посту может представлять угрозу национальной безопасности. Но персона Требушкина - далеко не единственная. Там есть и гражданин по фамилии Левочкин. Мое отношение к этим персонажам крайне негативное", - заметил он.Тука рассказал, что, работая на государственной службе, он "всегда старался минимизировать уровень информации, который мы выдавали в ответ на запросы от таких людей". "В основном они запрашивали экономические, финансовые показатели по региону, Донецкой и Луганской областям, анализ политических решений Кабинета министров", - уточнил он.
Экс-чиновник порекомендовал действовать подобным образом и нынешним государственным деятелям, а именно: минимизировать объем информации, предоставляемой подобным лицам. "Я бы советовал всем чиновникам анализировать, кому они отвечают на депутатские запросы", - сказал он.
Тука пояснил: в законе от чиновников требуется отвечать на информационные запросы нардепов, но при этом никак не уточняется, каким должен быть объем и даже содержание официального ответа. "Законодательство не требует выдачи всей информации. Законодательство требует ответа на письмо".
Как писал OBOZREVATEL, внефракционный депутат-мажоритарщик Руслан Требушкин вошел в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев, а, вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".
Хотя в принципе сама власть именно так и отвечает на письма граждан...
Ведь кто ты такой? - мелкая марионетка марионетки.
100% "его" прокурор (цитата)
Отчитываешься исключительно перед Зе-моникой и Богданом.