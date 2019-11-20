 З представниками жодної іноземної держави питання "Burisma" я не обговорював, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в середу в Києві.

"З представниками адміністрації будь-якої іноземної держави... я не спілкувався, не зустрічався, мені жодних запитань не ставили, не тиснули і не просили", - сказав Рябошапка на брифінгу в середу в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи зустрічався він із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа протягом останніх місяців у рамках розслідування "справи "Бурісми".

При цьому генпрокурор наголосив, що немає як такої "справи "Бурісми", є 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує екс-міністр екології, власник "Бурісми" Микола Злочевський, у деяких з них є згадка про компанію "Бурісма".

Рябошапка також повідомив, що після того як органи прокуратури втратять функції слідства, ці справи буде передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України.

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У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

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У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування відносно компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.