 Яценюк після зустрічі з Туском: Ми повинні зробити все, щоб "нормандська зустріч" не стала "новим Мюнхеном" чи "Ялтою"

Як передає Цензор.НЕТ, на цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму пості на Facebook після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Загребі 20 листопада.

Яценюк зустрівся з Дональдом Туском у рамках участі в Конгресі Європейської Народної партії, що проходить в столиці Хорватії.

Лідер "Народного фронту" повідомив, що під час зустрічі обговорювали дві основні теми - "розвиток внутрішньої політичної ситуації в Україні і небезпеки міжнародного становища, які безпосередньо стосуються нашої держави".

"Дональд Туск - активний і відданий союзник України. Ціную його небайдуже прагнення допомогти Україні мудрою порадою і діяльною підтримкою", - написав Арсеній Яценюк.

Проте, наголосив він, "ніхто не зможе Україні допомогти, якщо про власні безпекові інтереси не дбатиме сама Україна, твердо і послідовно": "Будь-яка двозначність чи непослідовність у діях офіційного Києва у справі захисту своїх законних інтересів - це послуга ворогу".

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зустріч у Нормандському форматі в Парижі не стала для України, Європи та світу "новим Мюнхеном" чи "Ялтою", - наголосив Арсеній Яценюк.

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