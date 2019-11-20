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 Політика України
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Все про:Туск (223) Яценюк (1630)

 Яценюк після зустрічі з Туском: Ми повинні зробити все, щоб "нормандська зустріч" не стала "новим Мюнхеном" чи "Ялтою"

Будь-яка двозначність або непослідовність у діях офіційного Києва в справі захисту своїх законних інтересів - це послуга ворогові.

Як передає Цензор.НЕТ, на цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму пості на Facebook після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Загребі 20 листопада.

Яценюк зустрівся з Дональдом Туском у рамках участі в Конгресі Європейської Народної партії, що проходить в столиці Хорватії.

Лідер "Народного фронту" повідомив, що під час зустрічі обговорювали дві основні теми - "розвиток внутрішньої політичної ситуації в Україні і небезпеки міжнародного становища, які безпосередньо стосуються нашої держави".

"Дональд Туск - активний і відданий союзник України. Ціную його небайдуже прагнення допомогти Україні мудрою порадою і діяльною підтримкою", - написав Арсеній Яценюк.

Проте, наголосив він, "ніхто не зможе Україні допомогти, якщо про власні безпекові інтереси не дбатиме сама Україна, твердо і послідовно": "Будь-яка двозначність чи непослідовність у діях офіційного Києва у справі захисту своїх законних інтересів - це послуга ворогу".

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зустріч у Нормандському форматі в Парижі не стала для України, Європи та світу "новим Мюнхеном" чи "Ялтою", - наголосив Арсеній Яценюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160838
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко - зустрічається з Туском в Хорватії.
Яценюк после встречи с Туском: Мы должны сделать все, чтобы "нормандская встреча" не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой" - Цензор.НЕТ 7072 Зеленський - філософствує в дитячому садку.
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Щас петики будут воскурять фимиам Яценюку. То, что они его мочили когда-то с Петей, значения не имеет. Кто старое помянет, - тому глаз вон!
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Де ти взявся? Зелени лижешь?
Яценюк за Украину, а ты за кого??? за зхеленодрысных с ******?
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Да, да. Стіну уже побудував. За зекономлені кошти живе. А ти як був лохом, так і залишишся.
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Порошенко - зустрічається з Туском в Хорватії.
Яценюк после встречи с Туском: Мы должны сделать все, чтобы "нормандская встреча" не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой" - Цензор.НЕТ 7072 Зеленський - філософствує в дитячому садку.
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По моему туск просто душит пэтьюню. Или от чего о него морда посинела？
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Странно, у народного депутата Порошенко есть время кататься по хорватиям, но совсем нет времени ходить на допросы в Киеве. Возникают сомнения в честности народного депутата Порошенко.
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ДЛя особо тупых поясняю - на допрос вызывают повесткой, которая должна быть получена адресатом.
Подпись получения есть?
Видеозапись, где Порох отказывается подписать?
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Для особо тупых отвечаю - повестки направляются через аппарат ВР, дело следствия по закону - их отправить, а бегать за Пецей и снимать на видео как он не хочет брать повестки там никто не будет.
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В Пети снова красный нос.. Та шо ж це за неподобство
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некоторіе вообще корочку лётчика 20 лет получить не могут
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уберите клоуна со встречи и все будет нормально. Свой недоумок страшнее врага
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Недоумок тот, кто путает намеренное предательство с ошибкой.
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А Пэдру туда и не звали.... Хотя оно может и незваным пролезть, скользкий тип!
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Зато зенарик днями валяется с передозом, с бригадами дежурных медиков вместо того чтоб работать.
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Поздно... Доречі,де ти був раніше?Чому такі заяви робляться тоді,коли документ вже узгоджено?
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Кто наврал и оболгал ?

Беня и его канал !
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Похоже пакт путлера-меркель ещё до Крыма был заключен.
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Туск через две недели больше не председатель Европейского совета. Встретились два пенсионера.
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Свыни лобызают всех до кого дотянуться могут. ПАлитики, ..бтыть!!!
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вони, хоча б, нормальну зовнішню політику проводили....а не ставали раком перед ким попало
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а он очень четко все сказал... более чем четко.
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шото это очкастое ничто не проявляло прыти при подписании минского говнища
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Бумага уже написана и согласована с французами и немцами. Украина должна только подписать.
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Поздно. Услугу врагу уже сделали 73% стадо - привели во власть друзей врага.
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Главное, что бы не закончилась как пакт Молотова - Риббентропа!
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А як ще може закінчитися пролонгована капітуляція?
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Не віриться, що наше дурне теля зможе Вову-***** з'їсти. Ліберасти нічим не допоможуть, тільки руками будуть розводити: європейські цінності - добре, а газ - краще.
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Ворюга ведь нерукопожатный, но Туску иногда приходится соблюдать дипломатическую этику.
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А кого, власне, представляє панок Яценюк?! Хто його уповноважує від імені України виставлятися впливовою персоною? Куля в лоб - так куля в лоб!
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