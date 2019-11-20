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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3303) Донбас (13728) КПВВ (74)

 Кабмін спростив процедуру перетину лінії розмежування і порядок переміщення товарів

Кабінет міністрів України вирішив спростити процедуру перетину лінії розмежування на сході України і порядок переміщення через неї громадянами товарів. Нові правила почнуть діяти в кінці листопада 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Зазначається, що рішення уряду передбачає: спрощення процедури перетину лінії розмежування особами, які не досягли 16-річного віку, на підставі свідоцтва про народження; спрощення процедури переміщення товарів через лінію розмежування фізособами; внесення змін до довідки про подання документів для подальшого оформлення та отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, що засвідчує зазначені факти і є обставиною, враховується при переміщенні осіб через лінію розмежування.

У Кабміні вважають, що реалізація рішення уряду дозволить зменшити черги на пунктах пропуску, скоротити витрати сімей і спростити життя громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160837
 
 
 Топ коментарі
 
Да... Это просто сюр. какой то.
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порядок переміщення лавочок з підконтрольної території ще тиждень тому спростили..... ці ублюдки винесуть все, а потім ще й міст розтягнуть на будматеріали Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 754
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ага. это просто неприкрытый мыролюбный свиновальцманизм.
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порядок переміщення лавочок з підконтрольної території ще тиждень тому спростили..... ці ублюдки винесуть все, а потім ще й міст розтягнуть на будматеріали Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 754
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SANDY - порядок переміщення лавочок з підконтрольної території ще тиждень тому спростили
+++
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Так у нас в безвіз заберуть, якщо всім підряд видавати закордонні паспорти. Воно Європі треба?
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Зельц - А там точно граждане Украины живут что им такие преференции ты даешь?! Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 9229
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Вихоьить, тавочкч переміщена законно? Напевне у когось попре бізнес на лавочках.
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Де Надька з Рубаном? можуть тепер самосвалами зброю возити!
Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 5943
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Pavlo Klimkin‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 19 ****.



В нас всі політичні дискусії відбуваються в стилі КВН. Іноді смішно, іноді не дуже, іноді навіть креативно. Але чомусь хочеться увімкнути "Що, де, коли". Нема такого бажання? Ну знову таки, хоча б іноді?
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Договор есть продукт непротивления двух сторон. Я рада упрощению порядка перемещения товаров в ОРДЛО.
Можно ли сейчас провести больше 5-ти килограммов свиной колбасы. Если можно, спасибо.
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А чего коментов так мало? Это же важнейшая новость. Эталонная зрада.
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Виборці зеленського, радійте, тепер сепари ідуть до вас
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Да сепары, с приходом Зе к власти, особых трудностей и не испытывали...
Кабмін спростив процедуру перетину лінії розмежування і порядок переміщення товарів - Цензор.НЕТ 5335
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Я собі можу уявити, які документи випишуть секпари, ой пробачте браття, іншої думки.
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Да, дебелизм крепчает день ото дня. Я так понимаю, такая война может длиться вечно....
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Ну если сейчас, при строгих правилах там десятки тонн ежедневно всего чего угодно туда-сюда таскают, то при упрощении.... типа дьюти фри будет, как в аэропорте...
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