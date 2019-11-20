 Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.
"Ця інформація (про судимість Іванісова за зґвалтування) була перевірена. Не нами. І всі ці факти підтвердилися", - сказав він.
Також він підкреслив, що судимість Іванісова давно погашена.
"Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на цей момент", - підкреслив Генпрокурор.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Жалеть насильников, это как жалеть Чумную палочку.
Я лично считаю, что изнасилование статья для смертной казни.
Його ніхто не пропоніє зову за грати посадити - він відсидів за злочин, але те, що він судимий - це факт, якого не можна приховувати.
А з нього - знято.
Закон треба змінювати, щоб такі покидьки не мали можливості балотуватися у Президенти чи Депутати ніколи у своєму житті.
это как индульгенция от попов.
кинул монету, грехи сняты.
А ЗЕ тут канешна не причем, он в составлении списков участия не принимал!
А той досвід ще знадобиться "слугізебізян"..ну коли він буде "служить" зебізянам..
Престепление было...суд был...срок был...чувак сидел....как это все можно погасить？вот так взять и сказать что ничего не было...чувак чист？
есть ли там ещеобщее количество воров, колаборантов, мародеров проституток и убийц, и кто там вообще нормальный.
ваш клован понабирав УСЯКУ наволочь ( ЗБРОД ) ??!!
Цілком нормальна ситуація як для перших 30 років незалежності. Це збіговисько можна пересортувати, а от колишніх рафінованих кримінальних мерзотників вже не зміниш.
Живёт подачками страна продавшего все хама...
А мужики-то и не знали....
В СССР за згвалтування судимість знімали при допомозі карабіна.
А вбивцям Катерини Гандзюк судимість вже загасили?
вы кого навыбирали, зебилы??