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Все про:зґвалтування (98) Рябошапка Руслан (201) Іванісов (1)

 Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтверджує погашену судимість депутата Верховної Ради Романа Іванісова ("Слуга народу") за зґвалтування неповнолітньої.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"Ця інформація (про судимість Іванісова за зґвалтування) була перевірена. Не нами. І всі ці факти підтвердилися", - сказав він.

Також він підкреслив, що судимість Іванісова давно погашена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

"Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на цей момент", - підкреслив Генпрокурор.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160835
 
   
 Топ коментарі
 
"Слуги" вы сделали сегодняший день, однозначно!!!)))))))))))))))
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Товарищи, это пиздец. Оказывается, кристальной души человек.
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а ты с ним поручкайся - а потом на сизо с фоткой попади - мы и узнаем)))
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конечно..пусть он станет моральным авторитетом..
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давайте людей будемо травити все життя - побачите, що з того вийде.
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давайте насильников не выбирать в раду..пусть грузчиком работает..
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И что выйдет? Полно мест и сейчас в мире где за такие преступления без жалости казнят.
Жалеть насильников, это как жалеть Чумную палочку.
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Что написать? Что у нас такая же больная либерастия к насильникам как и в Европе?
Я лично считаю, что изнасилование статья для смертной казни.
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то напишіть в Кнесет та в Нетаньяху, - а ви чогось вирішили тут писати ваша фігня.
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ДА ТАКИХ КТО МАЛОЛЕТОК В ИЗВРАЩЕННОЙ ФОРМЕ НАСИЛУЕТ ,МАЛО ТРАВИТЬ ВСЕ ЖИТТЯ,ОЧЕНЬ МАЛО ,ГУМАНИСТ ,БОЛЬНОЙ ЗЕЛЕНЫМ ТРИПЕРОМ.
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Нет, чтобы изнасиловать, да и еще в извращенной форме, надо быть психически дефектным изначально, да и еще воспитанным так, чтобы подобное зверство уложилось в реальность.
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Карати не можна, але ж і довіряти такій людині теж не можна.
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може людина спокутувала та переосмислила?
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Може так, а може й ні.
Його ніхто не пропоніє зову за грати посадити - він відсидів за злочин, але те, що він судимий - це факт, якого не можна приховувати.
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якщо судимість знято, то людина вважається не судимою .
А з нього - знято.
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Це й є повна дурня - бо якщо людина відсиділа за свій реальний злочин - "знімати судимість" із неї неможна ніколи, бо вона є судима!
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закон так встановлює - не можна таврувати людину на все життя. Є певні строки, після яких з людини можуть зняти судимість, якщо вона більше не вчиняє злочині.
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Людина сама себе затаврувала. І інші люди мають право знати, із ким мають справу.
Закон треба змінювати, щоб такі покидьки не мали можливості балотуватися у Президенти чи Депутати ніколи у своєму житті.
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...пора слуг выгонять...они хозяев уже начали насиловать.
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Ну що ви - то він готовий спеціаліст на посаду голови комітетів ВР з правоохоронної діяльності та охороні дитинства! Хіба ж можна такими кадрами розкидатися?
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Де не будь в світі є таке поняття як погашена судимість.Це як в середньовіччі,дав ксьондзу хабаря,заробив індульгенцію,все,можеш йти знову гвалтувати,аби були гроші для наступного хабаря
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погашенное изнасилование.
это как индульгенция от попов.
кинул монету, грехи сняты.
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Так это если он по этой статье сидел - так он по ходу ДЫРЯВЫЙ ФРЕДИ
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Новые лица, они однозначно лучше старых... Правда? ((((
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Дело закрыто миссия выполнена , изнасиловал он чист.. Это просто пи*дец !
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Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка Тот момент когда партия Слуга Народа - это сброд наркоманов, педофилов и проституток.

А ЗЕ тут канешна не причем, он в составлении списков участия не принимал!
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А Янек то, всего шапку спер... А тут... Слов нет. Да работай ты кем хочешь, после этого, Бог тебе судья далее, только не там где воспитывают людей или детей! А представлять Украину с такой статьей в личной истории - ни мозгов, ни совести.
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Слухайте,та що то за фракція?!Та якби Зєля просто вийшов на вулицю і набрав перших-ліпших двісті кандидатів то (впевнений!) там було б набагато більше розумних,освідчених,порядних і чесних депутатів!..Він що,навмисно поназбирував дебілів,бандитів,********** всіх мастей та інший шмір?..Ну це ж не жарти,виглядає що саме так!
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Если так дальше пойдет, то можно и МВД идти с погашенной!судимостью. А шо президент был,депутаты есть, да ещё вот таких насильников в школу преподавателями брать. Еханый стыд.
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До речі, нещодавно у нас і Генеральний прокурор був раніше засуджений...
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Некрасиво это!!! Это как учитель в школе с погашеной судимостью - не уверен, что родители хотели бы в такой класс!!! Неужели мало мест где можно работать!! Но депутат.......как то!!!! Не фонтан!

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Ряба-шапка, а что ты скажешь против того, что сам Иванисов отрицал свое преступление? А тут на тебе, правда оказалась! Ты Русланчик, кого там покрываешь? СН - брехун на брехуне, воры и взяточники, извращенцы и насильники! И ты их всех защищаешь, а на Ляшка, что Герусу рубашку порвал, дело завел.
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Раз был на зоне с петушиной статьей, значит опустили. В Раде со своей фракцией здоровался с каждым за руку. Получается вся фракция зашкварена. А с презом он тоже ручкался?))
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Погашена не погашена судимость, а изнасилование всё же было, и эта мразь, сейчас находится в Раде и даёт всякие указания. Зе, как это называется - страной правят уголовники (бывшие) и бандиты???
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Был у нас уже дважды-не-судимый проФФесор. Президентом работал.
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Ну і шо..Зате він проти "ліпецькбарихосінарчукофф"!!!!!!!!!!!
А той досвід ще знадобиться "слугізебізян"..ну коли він буде "служить" зебізянам..
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Стадо набраное по обьявлению ……..лишь бы не Порох
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Перед тим, як лишити мандата, порубати причинне місце на п"ятаки!
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А что это означает "погашенная судимость"？
Престепление было...суд был...срок был...чувак сидел....как это все можно погасить？вот так взять и сказать что ничего не было...чувак чист？
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интересно, этот парень которому 42 года, также выгонит со своей партии насильника несовершеннолетней с погашенной судимостью, как он выгнал из зала разбойника с погашенной судимостью? хотя насильник это же не бандит, поэтому скорее всего его никто не выгонит, как тут https://www.youtube.com/watch?v=_6epymxINY8
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тю, а кто не имел? представитель народа, часть прослойки педофилов, толерантность овер 5000. интересно так же, есть ли там еще общее количество воров, колаборантов, мародеров проституток и убийц, и кто там вообще нормальный.
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НУ що ЗЕБІЛИ , ще будете тут щось заперечувати , що в вашу партію " слуги народу "
ваш клован понабирав УСЯКУ наволочь ( ЗБРОД ) ??!!
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Справедливости ради он начинал с Батькивщины,потом в Удар переметнулся,а потом в БПП с Удара слился.Слуга це его конечная
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Ну, зволочі від чистопородних бандюків і аферистів нічим не гірші, нема причин впадати в істерику.
Цілком нормальна ситуація як для перших 30 років незалежності. Це збіговисько можна пересортувати, а от колишніх рафінованих кримінальних мерзотників вже не зміниш.
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Складай мандат,вали домой Иванисов.Нефиг тебе в политике делать
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Ох і весела партія: зеки, сєпари, збоченці, злодії, корупціонери, проститутки і просто ідіоти.
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Там від СН 80% таких, незрозуміло хто, той повій собі шукає, той педофіл, той через постіль посади надає, інший расєю любить, той хабарник, і ви дали вирішувати долю країни цьому зброду, думаєте вони за пенсії і зарплати ваші переживають???
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ЛЮДИ , поймите : при новом СЛУЧАЕ он снова ИЗНАСИЛУЕТ , убийца снова УБЬЕТ , вор снова УКРАДЕТ !!! поймите , ЛЮДИ , они вам НИЧЕГО ХОРОШЕГО не сделают !!! у них ИЗВРАЩЕННЫЙ код , а это на всю жизнь , увы ((((( !!!!
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Ти правий, вони як порохоботи, ти йому хоч кіл на голові теши, а він хоче питра взад і розказує, що ніхто більше, крім питра, від питра Україну не врятує.
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Повысить в должности-пусть фракцию возглавит
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Рябая шапка ты хочешь сказать , что он раскаялся , и ты в это веришь? А если бы это был твой ребенок? Зеленые у вас совсем с мозгами плохо , если вы подбираете такую мразь😖
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Все по нулям уже видна дыра большого срама,
Живёт подачками страна продавшего все хама...
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во власти должны быть лучшие умы государства, а там куда не плюнь преступники, насильники, воры, шуты, ставленики олигархов и т.п. Сплошной хеловин бесконечный во власти!
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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Капец. И этот бугай надругался над дитем, а теперь "решает" судьбы людей. Да ему не судимость гасить надо, а его самого погасить в известняке Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6055
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Судили за изнасилование....
А мужики-то и не знали....
Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2523
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Так в нього судимість знята чи погашена? Чим знімали або гасили?
В СССР за згвалтування судимість знімали при допомозі карабіна.
А вбивцям Катерини Гандзюк судимість вже загасили?
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так эта **** высмеивала в ФБ всех говоря что это фейк и все идиоты... а оказалось и тут он соврал)))
вы кого навыбирали, зебилы??
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ЗЕлохторат выбрал достойных себя депутатов.
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