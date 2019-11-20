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 Політика України, Події
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Все про:Злочевський (40) США (5856) Янукович (7422) Рябошапка Руслан (201) Burisma (10)

 ГПУ призупинила розслідування проти Злочевського, оскільки його оголошено в розшук

Генеральна прокуратура відновила розслідування проти колишнього міністра екології та природних ресурсів при Януковичі і власника Burisma Миколи Злочевського.

йПро це на брифінгу заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідування стосовно Злочевського було зупинено, після чого відновилося - для розширення підозри, і знову зупинено", - повідомив він. За словами Рябошапки, це пов'язано з оголошенням Злочевського в розшук.

Він повідомив, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які буде за підслідністю передано Службі безпеки України або Національному антикорупційному бюро.

Генпрокурор також уточнив, що підозру Злочевському розширено статтею про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.

Наприкінці 2014 року М.Злочевський залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що М.Злочевський повернувся в Україну.

У травні 2019 року Юрій Луценко заявив, що ГПУ намагається реанімувати справи Злочевського і зазначив, що одну справу щодо розкрадання державних ресурсів було передано НАБУ, де його закрили через те, що детективи НАБУ нібито не зробили жодних слідчих дій.

Читайте також: ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160834
 
 
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Коляхарошийпарень как при барыге, так и при зелобогдане!!!
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Человек с такой фамилией не может быть преступником
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