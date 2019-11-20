 ГПУ призупинила розслідування проти Злочевського, оскільки його оголошено в розшук

йПро це на брифінгу заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.
"Розслідування стосовно Злочевського було зупинено, після чого відновилося - для розширення підозри, і знову зупинено", - повідомив він. За словами Рябошапки, це пов'язано з оголошенням Злочевського в розшук.
Він повідомив, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які буде за підслідністю передано Службі безпеки України або Національному антикорупційному бюро.
Генпрокурор також уточнив, що підозру Злочевському розширено статтею про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.
Наприкінці 2014 року М.Злочевський залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.
1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що М.Злочевський повернувся в Україну.
У травні 2019 року Юрій Луценко заявив, що ГПУ намагається реанімувати справи Злочевського і зазначив, що одну справу щодо розкрадання державних ресурсів було передано НАБУ, де його закрили через те, що детективи НАБУ нібито не зробили жодних слідчих дій.
Генеральна прокуратура відновила розслідування проти колишнього міністра екології та природних ресурсів при Януковичі і власника Burisma Миколи Злочевського.
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