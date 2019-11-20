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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (201) Труба (178)

 Автентичність аудіозаписів ми перевіримо, але для відсторонення Труби немає підстав, - Рябошапка про "прослуховування" глави ДБР

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що в разі перевірки записів розмов директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, останнього не буде усунуто з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час брифінгу.

"Якщо будуть підстави ... Початок перевірки не є достатньою підставою для відсторонення посадових осіб", - заявив Рябошапка.

Він зазначив, що можливо в рамках кримінального провадження, яке стосується законності прослушки, буде перевірена автентичність аудіозаписів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував низку аудіозаписів розмов директора Національного бюро розслідувань Романа Труби.

На одному з аудіозаписів фігурує якийсь "Руслан" (ймовірно, генпрокурор Руслан Рябошапка. - Ред.), який повідомляє Трубі про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160830
 
 
 Топ коментарі
 
Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Что богдан-портнов запретил? А новые звания в фсб они уже обмыли?
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ну да , ну да. оснований нет. Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 7485 Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 7485 Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 7485 Зе тормоза, не розуміють, що тут не для звільнення Труби немає " оснований", всій Зе шайці -труба. Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 4576
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А основания для отставки Богдана есть?
А то в США за подобную болтовню - Трампу объявили импичмент...)
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А Рябошапка идиот еще куда круче... чем я предполагал дядя Хренпрокурор пойди на Бессарабский базар и купи себе 300 грамм мозг свинной и засунь себе через рота может хоть что то начнешь нести по делу...- а не ....уйню....
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Ви праві. Рябошапка щойно спалився. Згорів.
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Начало проверки не является достаточным основания для отстранения должностных лиц", - заявил Рябошапка.Источник: https://censor.net.ua/n3160830
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да и аппаратуры такой нет, да и оригиналов тоже, да и спецов.....это было на брифинге. там блог есть. Финал будет, но для кого и какой...
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рябокепці, по ходу, також труба буде
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 4 ч.4 часа назад



Записи Труби показують, що всього лиш за півроку ми повернулися в часи овоща і навіть гірше
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Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Что богдан-портнов запретил? А новые звания в фсб они уже обмыли?
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а тех кто на пленке? Как с ними то? казнить нельзя помиловать
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То ли дело требовать ареста для Ляшка, за эмоциональную беседу.
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не, ну по букве он правильно говорит - инициировать проверку, по _положительным_ результатам которой уже выносить решение об отстранении и прочих анальных карах трубы.
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да им теперь на все похер. зебилы дали им ВСЮ полноту власти в стране. будут плевать в глаза.
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уже сц.т, теперь еще и плевать будут? однако...
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Начало проверки является основанием для временного отстранения на время проверки. А потом и постоянного, поскольку сомнений в том, что это Труба нет.
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А поетому політтєхнологі, жерці Big Data, впевнили себе і своїх хазяїв, що взяли Україну в капкан цейтноту.
Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 9615


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Может уголовной ответственности и не будет, если подтвердится аутентичность. А личная политическая и моральная будет ?
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если подтвердится аутентичность, уголовная ответственность как раз быть и должна. Не моральная, именно уголовная.
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Но не будет, можно ставить 10 против 1.
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Жизнь - штука непредсказуемая. Идет серьезная драка, если нужно будет кем-то пожертвовать, Трубу выкинут на помойку без всяких сожалений. Ну а тем временем, можно и сами помочь в этом трудном деле. Но завтра, надеюсь, все пояснят, что и как. Такой вброс - подготовка к событиям. Очевидно ведь, что все идет по нарастающей.
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И этому нужно железобетонные доказательства чуть ли не явка с повинной Трубы !?..какой бред. Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 2507
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бред((((((((( пусть еще труба ведет дело против трубы
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Сейчас я проверю, аутентичны ли записи изобличающие меня !!!
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Та вы своих ни за что немвыгоняете.
А то где ж новых некумовьёв ещё столько наберёшь?!
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Конечно, в вашем зеленом болоте, лягухи за своего мазу тянут, не "сливают". Потому там, если сливать, то надо все болото осушать, и Богдан, и Зеля лично в ручном режиме управляют "независимым" органом. Только проблема не в ваших избирателях, те все схавают, а в "западных партнерах". Если вы теперь посадите Порошенко или, уж тем более, Супрун, никто на Западе не поверит, что расследование "не политическое". Так что, моральную войну, вы уже проиграли, и с треском! Зе-нелохи!
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шо он там наоткрывает, это одна шайка...
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Alexandr Normal‏ @Alex009P 36 мин.36 минут назад



Подивився брифінг Труби і прийшло на думку: я не пам'ятаю такої влади в Україні, коли б її представники і високі посадовці, стоячи по горлянку в лайні, масово вели себе так нахабно, цинічно і безкарно, як це робить зелень
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_Потому что они - мина кремля под Украину. Или сдадут по-тихому под басни из склепа телека, или взорвут страну изнутри.
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Рябошапка, Труба, Богдан призначенні діючим президентом. Він несе повну відповідальність за їх злочини
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Несе повну безвідповідальність. Насправді.
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Труба був призначений Порохом після того, як незалежна! комісія його вибрала. Якби незалежність ДБР була забезпечена, чого і добивалися. Чому це створіння на посаді голови ДБР виявилося таким бездарним і безхребетним - загадка.
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Пёстрошляпа морозится,а труба шлангом прикинулся.
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Мороз и шланг... Теперь это уже до конца
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сегодня сватов два раза покажут и этого хватит
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Не выгоняйте. А то ж где новых некумовьёв наберёте?
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Після кожного зашквару зеленої банди здається що дужче вже нікуди, але вони щоразу живують глядача.
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Сами они не свалят. Будут тупо включать дурачка.
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В нормальной стране - это основание для самоубийства, а в стране, где правят слуги, - нет оснований.
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що проблєє це 100% зєлєбєніне лайно? якщо там бєня на роги свої корону нап'ялив...Кругова бандюківська порука...Об'єднані спільними цілями і задачами:1. Обезглавити протести, посадивши Пороха. 2.Здатися кремлівському х*йлу. а коли бандюківське, терористичне кодло з окупованих територій розповзеться по всій державі,- вітайте українське сомалі по бєзпрєдєлу...Коли не те, що про бізнес, а про виживання мова буде йти...
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я эту рябушабку вместе с трубой на нары!мрази зелЕные!
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а шо с палиграфом?не працюе вже? Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 87 не гбр проверять а "аутентичность записей" Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 87 они просто смеются над теми кто их выбирал,и правильно делают
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Ну если полиграфом керуют такие 100% свои прокуроры, то зачем этот цирк нужен?
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у нас любят представления-одни ставят,другие смотрят открыв рты
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Какую тему не возьми, везде чьи то записи. И никто не задумывается каким образом, каким способом, каким ресурсом? Особо напрягает то, что записи в пользу бывшего.
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да они сами эти записи и делают. во власти телевизионщики и они продолжают делать шоу!
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В кращому випадку відправлять Трубу на поліграф, на каналі г+г!
І висновок:"...не говорив, чистий як скло..."!!!
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Вот потому, ребята, теперь у них одна дорога в руский мир.
Власть у них невечная и финал понятен, - будет как в том фильме или в ЗАГС к ***** или к прокурору...
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Странная позиция какаято у ручного генпрокурора... Похоже он заинтересован не в том, чтобы установить факты возможного нарушения Трубой закона, а в том, чтобы его выгородить. Не дистанцируется от него, а наоборот, вписывается. Это все еще антикоррупционные органы, или уже все таки одна шайка-лейка 🍀🍁🍂🌼?
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А еще проверьте слова Скороход про 5К в конвертах (действующая депутатка четко в интервью журналистам выразилась про коррупционные действия нового депутатского корпуса от СН , здесь автентичность не нужно доказывать), допросите каждого депутата СН по этим конвертам....... Допросите Юзика, по аудиозаписям в Кривом Роге.... Реанимируйте дела Бойка за вышки, Богатыревой по минздраву, Медведчука, Портнова и Лукаш по Майдану, Фирташа, Ахметова, Коломойского (за что-то США Бени и Ринату запретили въезд? ФБР почему-то завело дело на Коломойского?)...... Богдана проверьте, на предмет злоупотриблением властью.......

А потом (если есть конечно за что ), переходите плавно на Пороха, Ляшка, Пашынского....
Тогда все поверят в искренность ваших намерений... А так, преследуя только одних с определенной позицией, и не преследуя других, с откровенно пророссийской позицией....вы только поляризируете общество...... как во времена Януковича, ....и закончите примерно так, как власть рыгов..... старые грабли...
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Этим делом должно заниматься НАБУ.
Труба - это шавка на поводке, на должность его протянул Пашинский через Народный Фронт, теперь поводок в руках Богдана-Портнова-Коломойского.
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Труба оказалась сливной, но её пытаются заткнуть рябой шапкой...
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Украине нужно изменить форму власть с демократии, на аристократию! Управлять страной должны только лучшие умы государства и те, кто имеет высшую воинскую доблесть! Демократия привела Украину к полной разрухе! Демократия - это голосуют даже полные дураки, коих большинство и выбирают то зека, то олигарха, то клоуна, который шестерка олигарха. По сути демократия привела Украину к тому, что все время власть богатых, при которой учитываются в большей степени интересы самих правящих лиц, нежели интересы государства в целом. В Украине демократия привела к форме правления олигархической в которой олигархи управляют государством в своих интересах, а не интересах всех людей в государстве.
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в Украине должен править не высший класс и не низший класс, а средний!
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Можно собі тілки уявити хто та як буде перевіряти....
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Круговая порука мажет как копоть,
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть,
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
...
Одни слова для кухонь, другие для улиц,
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.

.....
(наутилус помпилиус)
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То, в чем попрекали команду Януковича, Порошенко и Ющенко... Короче говоря, своих не отстраняют.
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ЕСЛИ У ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ДАЖЕ НЕВОЗНИКАЕТ ВОПРОС СНАЧАЛА ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ЗАПИСИ, ТО ЭТОТ ПРОКУРОР ,,ДАЛЕКО" ПОЙДЁТ. НЕДАЛЬШЕ ХЕНИАЛНЕЙШЕГО ПГОКУГОГА ЮРЫ-ДЫРЯВАЯ КРУЖКА. 😂😅😂
ИНТЕРЕСНО КТО НИБУДЬ НАДОУМИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА, ЧТО ЕСЛИ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА НЕЗАКОННЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ, ИЛИ ПРИНИМАНИЕ ФЕЙКОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЗА РЕАЛЬНОСТЬ, ТО И ЕГО КАРЬЕРУ ЖДЁТ ПИПЕЦ, И УКРАИНУ ЖДЁТ ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ, И ВСЕМИ НЕДОЗВОЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ??????? 😂😅😂
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