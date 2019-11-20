 Автентичність аудіозаписів ми перевіримо, але для відсторонення Труби немає підстав, - Рябошапка про "прослуховування" глави ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час брифінгу.
"Якщо будуть підстави ... Початок перевірки не є достатньою підставою для відсторонення посадових осіб", - заявив Рябошапка.
Він зазначив, що можливо в рамках кримінального провадження, яке стосується законності прослушки, буде перевірена автентичність аудіозаписів.
Нагадаємо, раніше Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував низку аудіозаписів розмов директора Національного бюро розслідувань Романа Труби.
На одному з аудіозаписів фігурує якийсь "Руслан" (ймовірно, генпрокурор Руслан Рябошапка. - Ред.), який повідомляє Трубі про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді.
А то в США за подобную болтовню - Трампу объявили импичмент...)
Записи Труби показують, що всього лиш за півроку ми повернулися в часи овоща і навіть гірше
Что богдан-портнов запретил? А новые звания в фсб они уже обмыли?
А то где ж новых некумовьёв ещё столько наберёшь?!
Подивився брифінг Труби і прийшло на думку: я не пам'ятаю такої влади в Україні, коли б її представники і високі посадовці, стоячи по горлянку в лайні, масово вели себе так нахабно, цинічно і безкарно, як це робить зелень
склепателека, или взорвут страну изнутри.
І висновок:"...не говорив, чистий як скло..."!!!
Власть у них невечная и финал понятен, - будет как в том фильме или в ЗАГС к ***** или к прокурору...
А потом (если есть конечно за что ), переходите плавно на Пороха, Ляшка, Пашынского....
Тогда все поверят в искренность ваших намерений... А так, преследуя только одних с определенной позицией, и не преследуя других, с откровенно пророссийской позицией....вы только поляризируете общество...... как во времена Януковича, ....и закончите примерно так, как власть рыгов..... старые грабли...
Труба - это шавка на поводке, на должность его протянул Пашинский через Народный Фронт, теперь поводок в руках Богдана-Портнова-Коломойского.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть,
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
...
Одни слова для кухонь, другие для улиц,
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.
.....
(наутилус помпилиус)
ИНТЕРЕСНО КТО НИБУДЬ НАДОУМИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА, ЧТО ЕСЛИ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА НЕЗАКОННЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ, ИЛИ ПРИНИМАНИЕ ФЕЙКОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЗА РЕАЛЬНОСТЬ, ТО И ЕГО КАРЬЕРУ ЖДЁТ ПИПЕЦ, И УКРАИНУ ЖДЁТ ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ, И ВСЕМИ НЕДОЗВОЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ??????? 😂😅😂